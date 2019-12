So schön ist Wismars neuer Spielplatz

Wismar

Kinder der Kita „Löwenzahn“ haben am Dienstag die imposante Holz-Burg auf dem neuen Spielplatz im Wohngebiet „Lübsche Burg“ eingeweiht. Er lädt die Kleinen zum Klettern, Balancieren, Rutschen und Schaukeln ein. Für die größeren Kinder steht eine Tischtennisplatte bereit. Es ist der 83. Spielplatz in ihrer Trägerschaft. Insgesamt gibt es rund 150 in Wismar.

Für die Planer lag es auf der Hand: In das Wohngebiet mit dem Namen „Lübsche Burg“ gehört ein Spielplatz mit einer Burg. Das städtische Bauamt hat in Zusammenarbeit mit den Landschaftsarchitekten Birgit Adolphi und Jan Rose in Kahlenberg und dem thüringischen Spielplatzhersteller „Spielart“ eine Burg mit Wach- und Klettertürmen, Brückenelementen und Kletternetz entworfen. Hier können die Kinder nun Burgfräulein und Ritter spielen.

Anlage kostet 120000 Euro

„Aber eigentlich waren die Lübsche Burg, Kritzowburg oder Müggenburg keine Burgen im herkömmlichen Sinn“, wandte Bürgermeister Thomas Beyer aus historischer Sicht ein, „sondern Vortore oder Posten für die Stadt an den Hauptzufahrtsstraßen, an denen Fremde kontrolliert wurden.“ Der Bürgermeister übergab den Spielplatz ganz offiziell an die Kinder.

Die Anlage ist Bestandteil des Spielplatzentwicklungskonzeptes der Hansestadt, des Bebauungsplanes und des Erschließungsvertrages mit dem Investor des Wohngebietes. Die Lübsche Burg Ost Projekt GmbH in Börgerende zahlte 100 000 Euro, die Stadt 20 000 Euro für den Spielplatz.

Alle Elemente aus unbehandeltem Holz

Auf dem die Anlage umgebenden Wall wurde ein Balancierparcours errichtet. „Die Burg und alle Spielelemente sind aus Robinie, einem festen, langlebigen Holz“, erläutert Jan Rose. Natürlich ist es unbehandelt. Der Landschaftsarchitekt zeigt auf ein paar Steinplatten. „Sie stammen von der Schweinsbrücke und können als kleine Sitzmöglichkeiten genutzt werden.“ Allerdings gibt es auch Sitzbänke und einen Tisch. Ein Weidentunnel komplettiert die Anlage.

Diese Elemente auf dem umlaufenden Wall laden zum Balancieren ein. Quelle: Haike Werfel

Der umlaufende Wall soll einerseits die Umwehrung der Burganlage darstellen, andererseits ist er mit Büschen ein „grüner Blickfang“ für die Bewohner der umliegenden Häuser. Im Sommer werden drei Laubbäume – Gingko, Baumhasel und eine rotblühende Kastanie – Schatten spenden.

Fachbetrieb pflegt Pflanzflächen

Sämtliche Arbeiten, wie beispielsweise Geländemodellierung, Entwässerung, Einbau der Spielgeräte, das Pflastern und Bepflanzen, führte die Garten- und Landschaftsbaufirma von Maik Ebert aus Harmshagen durch. „Aufgrund des schweren Bodens gab es Probleme mit der Entwässerung, die haben wir mit Drainagen gelöst“, berichtet Maik Ebert.

Er wird mit seinem Fachbetrieb in den nächsten zwei Jahren, die Zeit der Entwicklungspflege, die Pflanzflächen betreuen. Die Unterhaltung und Pflege der Spielgeräte übernimmt der städtische Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb.

Maike Kayatz vom Bauamt hofft, Kinder und ihre erwachsenen Begleiter werden den Spielplatz so nutzen, dass sich die umliegenden Pflanzflächen gut entwickeln können. Schilder mit entsprechenden Symbolen weisen darauf hin.

