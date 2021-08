So schön ist der Kita-Anbau in Neuburg geworden

Neuburg

Hurra, die Bauarbeiten an der Kita „Sonnenschein“ in Neuburg sind beendet. Mari, Jaana, Angelina, Dylan und Ben freuen sich sehr darüber. Sie erinnern sich noch genau an die Bagger und die Vielzahl von Bauarbeitern, die in den vergangenen Wochen und Monaten auf dem Gelände werkelten.

Fast ein Jahr nach dem Spatenstich und acht Monate nach dem Richtfest konnten die Krippenkinder nun in den neuen Anbau ziehen. Am Freitag ist er offiziell eingeweiht worden – mit Gesangseinlagen aller Kita-Kinder und einem bunten Fest.

Mit fast 1,6 Millionen Euro beziffert Neuburgs Bürgermeister Bernd Hartwig (CDU) die Gesamtkosten für den Anbau. Etwa die Hälfte sind Fördermittel. „Wir sind stolz auf das neue Gebäude“, freut sich der Bürgermeister. Das kann er auch. Die Nachfrage nach Kitaplätzen in Neuburg ist groß. Seit Jahren beantragt die Gemeinde eine Ausnahmegenehmigung für die Belegung. Der neue Anbau macht das nun nicht mehr nötig. „Die Kita bietet nun Platz für insgesamt 111 Kinder“, erklärt die Leiterin Anke Falkenhagen. Im Kindergartenbereich können 75 Kinder betreut werden, in der neuen Krippe 36.

Die kann sich wirklich sehen lassen. Der Eingangsbereich, die Garderobe und die drei Gruppenräume sind großzügig und freundlich gestaltet. Der kleine Innenhof bietet viele Spielmöglichkeiten für die kleinen Mädchen und Jungen. Da möchte man gern noch einmal Kind sein.

Zur Galerie Für fast 1,6 Millionen Euro ist die Kita „Sonnenschein“ in Neuburg (Nordwestmecklenburg) erweitert worden. Die Krippenkinder haben einen neuen Anbau bekommen.

Neue Parkflächen geschaffen

„Auch im Altbau hat sich einiges verändert“, verrät Bernd Hartwig. So gibt es auch hier neue Möbel, zum Teil neue Fußböden und demnächst wird die Küche noch vergrößert. Im Zuge der Bauarbeiten an der Kita sind zudem 16 neue Stellflächen vor dem Gebäude entstanden, die die Verkehrssituation morgens und nachmittags, wenn die Kinder gebracht und wieder abgeholt werden, entspannen.

Einen großen Dank richtete Bürgermeister Bernd Hartwig nicht nur an den Architekten, sondern vor allem an die Erzieher, die trotz schwieriger und stressiger Arbeitsbedingungen während der Bauphase mit Lärm und Schmutz „die Kinder stets liebevoll betreut haben“. Zum Teil mussten Gruppen aus Platzgründen zusammengelegt werden. Ebenso sind die Erzieher an der nun geschmackvollen Einrichtung und an der Auswahl der Farben beteiligt gewesen. Nicht vergessen wollte er auch die Eltern, die tatkräftig beim Einräumen mit angepackt haben. „Für die Kinder sind nun bessere Spiel-, Lern- und Betreuungsbedingungen geschaffen worden“, fasst er zusammen.

Auf die Fläche geblickt, bemerkt Amtsvorsteher Andreas Treumann, dass mit der Erweiterung der Kita in Rohlstorf vor fast zwei Jahren und nun auch in Neuburg im Amt eine Kita-Infrastruktur geschaffen worden ist, die beweist, „dass Kinder ganz weit vorne angesiedelt sind. Und das wird sich in Zukunft auch nicht verändern“, verspricht er.

Von Jana Franke