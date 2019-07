Poel

Die Natur an der Wismarbucht haben viele OZ-Leser nicht nur mit dem bloßen Auge im Blick, sondern auch mit ihren Kameras. Jens Eppendorfer hat auf der Insel Poel seine Brille als Motiv mitgenutzt und schreibt zu seinem Foto: „Manchmal ist es gut, wenn man eine geputzte Brille dabei hat. Sonst würde einem so manches Detail entgehen – so wie dieser herrliche Sonnenuntergang auf Poel.“ Übrigens gehört der Sonnenuntergang auch zu den beliebtesten Postkartenmotiven von Urlaubern. Warum? Weil sie einfach schön sind. Das sieht man an vielen Bildern unserer Leser. Hier sind die schönsten Leserfotos aus den vergangenen Tagen.

Haben auch Sie, liebe Leser, ein schönes Bild aus der Region für uns, dann schicken Sie es gerne per E-Mail an folgende Adresse: wismar@ostsee-zeitung.de

OZ