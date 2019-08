Hohen Wieschendorf

„Shanti“ läuft aufgeregt über das Deck und schaut zu, wie ihr Herrchen Heino Dörr langsam von seinem Boot klettert und über den Steg wandert. Am liebsten möchte die Boxerhündin dem Rentner sofort hinterherlaufen. Doch ihre Spezialleiter ist nicht angestellt und deshalb kann sie diesmal nicht mit an Land.

„Ich habe den Hund erst seit kurzem, aber ,Shanti’ fühlt sich schon sehr wohl auf dem Boot und hier in Hohen Wieschendorf“, erzählt der 78-Jährige. Er stammt aus Mölln in der Nähe von Lübeck. Mit seinem Motorboot hat er das dritte Jahr in Folge die Marina in der Wismarbucht angesteuert – nicht nur für eine Nacht. „Wir bleiben 14 Tage, weil es uns so gut gefällt“, betont Heino Dörr. Er hat seine Frau, seine Tochter und zwei Enkelsöhne dabei. Alle schlafen auf dem Motorboot. Das liegt in der hintersten Reihe, dort, wo alle größeren Fahrzeuge in der Marina festmachen.

Alle Dauerliegeplätze in der Marina sind belegt

„Unsere 95 Dauerliegeplätze sind alle vergeben, die Warteliste weiterer Interessenten ist sehr lang“, freut sich Marina-Geschäftsführer Jan Wilkens über die gute Resonanz. Acht weitere Plätze gibt es für Gäste. Doch die reichen bei weitem nicht aus. Denn immer mehr Durchreisende – also Segler, die für zwei oder drei Nächte eine Anlaufstelle suchen – wollen einen Zwischenstopp in der malerischen Kulisse vor den Toren Wismars einlegen. Die liegt in einem EU-Vogelschutzgebiet und in einem Flora- und Fauna-Habitat. Der grüne Hafen kommt an. Um die große Nachfrage bedienen zu können, werden deshalb auch Plätze von Dauerliegern genutzt, wenn die im Sommer mit ihren Booten für längere Zeit unterwegs sind. Trotzdem: „Segler, die unangekündigt vorbeikommen, müssen wir auch des Öfteren wegschicken“, bedauert der Geschäftsführer.

Zwölf Zimmer für Segler werden gerade gebaut

Auf dem Anleger entstehen gerade zwölf neue Unterkünfte für Segler. Quelle: Kerstin Schröder

An Land wird gerade mehr Platz geschaffen. Zwölf Unterkünfte für Wassersportler entstehen im ersten Stock eines Gebäudes auf dem Anleger. Sie bieten einen idyllischen Blick auf die Wismarbucht, den Strand und über mit Schilf bewachsenes Ufer. Im Frühherbst sollen die Zimmer mit Doppelbett, Dusche, Küchenzeile und WC fertig sein. „Sie sind für unsere Gäste gedacht, die nicht auf ihren Booten übernachten wollen“, berichtet Jan Wilkens. Er rechnet damit, dass die ersten „Bewohner“ mit Beginn der neuen Saison einchecken werden.

Hafenmeister ist seit 2016 Mädchen für alles

Werner Sasse (58) ist seit 2016 Hafenmeister in der Marina Hohen Wieschendorf. Quelle: Kerstin Schröder

Viele Gastsegler machen von Freitag bis Sonntag in der Marina fest. An Land können sie Waschmaschine, Trockner und Geschirrspüler nutzen – oder sich einen von 20 Strandkörben mieten. Die hat auch Hafenmeister Werner Sasse unter seinen Fittichen – genau wie alle Liegeplätze. „Ich bin hier Mädchen für alles“, sagt der Wismarer. Er hat in seiner Heimatstadt viele Jahre auf der Werft gearbeitet und seit 2016 den Job im wenige Kilometer entfernten Hohen Wieschendorf. Hier unterstützt er die Wassersportler so gut er kann – im Sommer macht er das sieben Tage in der Woche. Der 58-Jährige hebt die Boote mit dem Kran ins und aus dem Wasser, hilft bei kleinen Reparaturen und Besorgungen. Aber vor allem ist Werner Sasse Ansprechpartner. Immer wieder wird er gefragt, was man in der Region unternehmen kann, wie man zum nahe gelegenen Golfplatz kommt oder welche Wege man entlang spazieren kann.

Angler werfen hier gerne ihre Ruten aus

Essen gehen können die Segler in Hohen Wieschendorf auch. Es gibt einen Italiener – mit Terrasse. Von der aus kann man gut auf den Strand schauen. An dem ist seit DDR-Zeiten auch Nackt-(Sonnen-)Baden erlaubt. „Volleyballspielerinnen aus Wismar treffen sich hier seit vielen Jahren“, berichtet der Hafenmeister. Angler schauen ebenfalls gerne vorbei. Denn dank Flachwasser können sie etliche Meter zu Fuß in der Ostsee zurücklegen, bevor sie ihre Ruten auswerfen.

Bootsfahrer Heino Dörr genießt vor allem die Ruhe und die Natur. „Die Marina ist sehr familiär, sie hat Platz für alle – für einen Hund und für die Kinder, die mal etwas lauter sind“, lacht der Rentner mit Blick auf seine Enkelsöhne Tade (9) und Momme (7). Die Brüder sind auf den Urlaub in Hohen Wieschendorf gut vorbereitet. Sie haben Kescher, Paddelboot, Bodyboards und Schaufeln dabei. „Wir haben Krebse, Garnelen, eine Seenadel und einen Hornhecht gefangen“, erzählen sie stolz. Und natürlich haben sie alles wieder freigelassen. Auch an einem Segelcamp haben die Jungs teilgenommen, während Boxerhündin „Shanti“ mit ihrem Herrchen unterwegs gewesen ist. Und Heino Dörr weiß schon jetzt: „Im nächsten Jahr kommen wir wieder.“

Kerstin Schröder