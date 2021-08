Warin

Gefeiert und getanzt wurde am Großen Wariner See bis in die frühen Morgenstunden des Sonntags – mit verschiedenen DJs und dem derzeit angesagtesten Dance-Act VIZE. Alle waren ins Strandbad gekommen, um unter freiem Himmel ihre Hits zu präsentieren und Party zu machen. Kurz nach Mitternacht betrat VIZE die Bühne. Da war das Publikum schon sehr gut drauf, dank der vielen DJs, die im Vorfeld für die Besucher aufgelegt hatten. Letzter Musiker vor dem Star-Act war DJ Peter Brandenburg aus Warin, für den damit ein Traum in Erfüllung ging.

Blick von der Bühne ins Publikum Quelle: Marko Janeck

VIZE präsentierte alle bekannten Hits. Die Zuhörer klatschten, sangen, tanzten und verlangten nach einer Zugabe. Die bekamen sie auch. Anschließend nahm sich Johannes Vimalavong vom Dance-Duo noch Zeit, um mit seinen Fans Fotos zu machen und Autogramme zu schreiben.

DJ Johannes Vimalavong (r.) von VIZE mit Peter, Karin und Martina Brandenburg - Veranstalter und Fans. Quelle: Marko Janeck

VIZE sorgte für einen gut besuchten Sonnabend des 2. Wariner Strand-Open-Airs. Das Wetter spielte besser mit als zum Auftakt am Freitag, bei dem etwa 350 Zuhörer dabei waren, um im Regen mit Ostseewelle-Party-DJ Alexander Stuth und DJ Mahoo auf dem 5000 Quadratmeter großen Gelände zu feiern. Auf das durften Genesene, Geimpfte oder Getestete – das Testzentrum am Eingang hatte ordentlich zu tun.

„Es war nicht einfach, so ein Open-Air innerhalb von vier Wochen in der Corona-Zeit auf die Beine zu stellen, wir danken allen Beteiligten, vor allem den Behörden, die das möglich gemacht haben“, so die Veranstalter. Sie hoffen, dass ihr Open-Air den Weg für weitere solcher Partys mit Corona-Schutzmaßnahmen geebnet hat.

Strand-Open-Air in Warin Quelle: Marko Janeck

Ein ruhiger Stargast, der am Sonnabend die Leute in den Bann zog, war der Sonnenuntergang am Strand. Den sahen sich viele Leute an, bevor sie Party machten. Auch Johannes Vimalavong zog es ans Wasser – nach seinem Auftritt genoss er die frühe Morgenluft auf der Steganlage.

Von Kerstin Schröder