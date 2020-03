So schön wird der Skulpturenweg am Salzhaff: Keramikerin stellt Modelle vor

Vogelsang

Dörte Michaelis wird im Auftrag des Vereins Meerkultur den Skulpturenweg am Salzhaff gestalten. „Die Künstlerin hat zeitlose und poetische Skulpturen aus Klinker entworfen, die mit der Landschaft und ihren Bewohnern zu tun haben und an jeder der geplanten zehn Stationen einen besonderen Moment einfangen“, informiert Ida Schillen vom Vereinsvorstand.

Die Keramikerin aus Vogelsang, Gemeinde Neuburg, hat die Jury mit ihrem Konzept überzeugt. Auch die Projektgruppe mit Vertretern der vier Gemeinden, durch die der Skulpturenweg führt, sei sehr angetan von der Präsentation gewesen.

Künstlerin stellt ihren Entwurf vor

Zum Tag der offenen Töpferei am kommenden Wochenende, dem 14. und 15. März, sind Interessierte eingeladen, den Entwurf und die einzelnen Modelle des geplanten Skulpturenwegs zu besichtigen. Dörte Michaelis zeigt ihre Modelle als „ersten Schritt auf dem Weg zum Ergebnis“, wie sie sagt, in ihrer Keramikwerkstatt in Vogelsang 10 am Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr.

Objekte haben mit Region und Bewohnern zu tun

„Die zehn Skulpturen sollen die reizvolle, landwirtschaftlich geprägte Salzhaffregion mit ihren sanften Hügeln schmücken. Dazu verwende ich drei Elemente der klassischen Gartenbaukunst: Skulptur auf Sockel, Bank und Rosen“, erläutert die Künstlerin. Die Objekte werden an den Wegen wie kleine Inseln stehen. „Sie sind vom Geist des Ortes inspiriert. Alle zusammen erzählen etwas von den Menschen hier.“

Halb-Büsten und Sockel aus Klinkersteinen

Modell vom "Mädchen mit Flöte". Diese Figur wird in Lischow stehen. Quelle: Dörte Michaelis

Dörte Michaelis’ Thema ist Begegnung. „Ich möchte die Betrachter einladen, auf ihrem Weg zu verweilen und sich an dem jeweiligen Ensemble zu erfreuen.“ Sie treffen das „Pferdemädchen“, den „Gänsejungen“, die „werdende Mutter“, den „Mann mit Schiff“, die „Frau mit Blume“, den „Jungen mit Vogel“ und das „Mädchen mit Flöte“. Diese Figuren will die Keramikerin aus rotbraunem Klinker fertigen und als Halb-Büste auf einen Klinkersockel stellen. So werden die lebensgroße Skulpturen wie aus einem Guss gearbeitet sein. Klinker will die Künstlerin als Reminiszenz an die Backsteintradition in Norddeutschland verstanden wissen. „Ich möchte, dass die Figuren nicht als Fremdkörper empfunden werden, sondern zu jeder Jahreszeit Teil der Landschaft sind“, sagt sie.

Bänke zum Verweilen und Ausruhen

Solch eine Steinskulptur mit Windfahne und zwei Treckersitzen auf einem Stein werden auf der Hochebene zwischen Dreveskirchen und Friedrichsdorf ihren Platz bekommen. Quelle: Haike Werfel

Komplettiert werden die Kunstwerke mit Sitzgelegenheiten wie Bänke oder Hocker. Ein Tischler aus der Region wird die Sitzflächen aus heimischem Holz herstellen. So können die Spaziergänger und Wanderer ausruhen und die schönen Aussichten in die Landschaft der Salzhaffregion genießen.

An drei weiteren Stationen hat Dörte Michaelis eine Bank mit Vogelnest geplant, „spielende Hunde“ auf einem Sockel und ein Steinobjekt mit Wetterfahne. In Stove, wo der Ausgangspunkt für den Skulpturenweg sein soll, wird eine große Informationstafel auf dem Parkplatz gegenüber der historischen Holländer-Windmühle aufgestellt. Auf einer Übersichtskarte wird sie alle Infos zum Skulpturenweg enthalten.

Projektgruppe begleitet Realisierung

Vertreter aus den vier Gemeinden begleiten das Projekt. „Gemeinsam haben wir im Februar die Standorte konkretisiert und mit Pflöcken genau festgelegt“, berichtet Ida Schillen. Zur Projektgruppe gehören Silvio Jacobs, Bürgermeister der Gemeinde Boiensdorf, Roger Thomas, Pastor in Dreveskirchen und zugleich Mitglied im Sozialausschuss der Gemeinde Blowatz, Thomas Kühn, Bauausschussvorsitzender der Gemeinde Neuburg, und Manfred Wodars, Bürgermeister der Gemeinde Alt Bukow.

Verein bittet um Spenden Etwa 15 Kilometer lang ist der „ Skulpturenweg am Salzhaff“. Er verbindet die acht Dörfer Stove, Niendorf, Boiensdorf, Alt Bukow, Vogelsang, Lischow, Friedrichsdorf und Dreveskirchen. Initiator und Träger des Projekts ist der Verein Meerkultur in Stove. Der Skulpturenweg wird anteilig aus Mitteln des europäischen Leader-Programms gefördert. Zur Finanzierung des Eigenanteils bittet der Verein um Spenden auf sein Konto bei der Deutschen Skatbank DE 29 8306 5408 0004 9177 15 mit dem Betreff Skulpturenweg . Weitere Infos und Kontakt: Ida Schillen, Telfon 0160- 9836 8167

Fertigstellung bis Mitte Oktober

Spätestens bis zum 15. Oktober soll der Skulpturenweg fertiggestellt sein. Dann muss der Verein über die empfangenen Fördermittel abrechnen. Für die Künstlerin ist der Termin eine Herausforderung. „Nach dem ersten Schritt, den Modellen, werde ich jetzt Studien anfertigen und ins Detail gehen“, sagt Dörte Michaelis. Ihre Klinkerfiguren lässt sie in einem Klinkerwerk brennen. Das geht nur im Tunnelofen und dauert vier bis fünf Tage.

Im Laufe des Sommers wird sie die Fundamente herstellen und eventuell die Sockel und einzelne Sitzgelegenheiten mauern. „Möglichst zeitnah erfolgt dann das Mauern der Figuren.“ Seit 1986 stehen von Dörte Michaelis Arbeiten im öffentlichen Raum. Zuletzt schuf sie Stelen für den Welterbepfad in Wismar.

Lesen Sie auch:

Von Haike Werfel