So schön wird der neue Eingangsbereich des Agrarmuseums in Dorf Mecklenburg

Dorf Mecklenburg

Nach diversen Verzögerungen – nicht zuletzt wegen Corona – ist es endlich so weit: Das Kreisagrarmuseum in Dorf Mecklenburg hat am Freitag Richtfest für seinen Anbau gefeiert. Der ist seit langem geplant, sagt Museumsdirektor Dr. Björn Berg, um den Eingangsbereich freundlicher zu gestalten. Zudem werden die Büroräume aus dem Wirtschaftsgebäude, das an der B 106 steht, in das Museum integriert.

Am Giebel seines Flachbaus erhält das Kreisagrarmuseum einen Anbau. Quelle: Haike Werfel

Etliche Versorgungsleitungen verlegt

Nach Ostern haben die Bauarbeiten begonnen. Anfang Mai wurde die Bodenplatte für den fünf mal 14 Meter großen Anbau gegossen. Er entsteht für rund 240 000 Euro am Giebel des Museumsflachbaus. Etliche Versorgungsleitungen mussten laut Museumsleiter verlegt werden, um den neuen Gegebenheiten gerecht zu werden. Inzwischen haben Zimmerleute eine Holzkonstruktion errichtet, auf die das Dach gesetzt wird. Anschließend wird der Bau mit einer Fassade geschlossen, die mit großen Glasflächen geplant ist. „Wenn alles wunderbar läuft, werden wir voraussichtlich Ende September die neuen Räume in Betrieb nehmen können“, kündigt Björn Berg an.

Ruhezone lädt zu Lektüre ein

Schmuckstück des Anbaus ist eine sichtbare Holzbalkendecke. Das helle Nadelholz verleiht dem Eingangsbereich wie den Büros ein angenehmes Raumklima. „Wir schaffen im vorderen Bereich des Anbaus eine Ruhezone für unsere Besucher. Hier können sie sich hinsetzen und in Büchern oder Flyern lesen“, sagt der Museumsdirektor. Geplant ist, Bücherregale aufzustellen sowie Ständer mit Informationsmaterial. Der Museumsshop mit seinen Vitrinen wird hierher ebenfalls umziehen.

Alte Schnittmuster könnten Besucherinnen gefallen

„Nach unserer Erfahrung sind es vor allem die Frauen, die gerne im Eingangsbereich verweilen, während sich die Männer begeistert in der Ausstellungshalle aufhalten“, erzählt Björn Berg. „Wir haben noch viele alte Schnittmuster aus den fünfziger und sechziger Jahren und überlegen, sie im Eingangsbereich auszulegen.“ Das könnte die Besucherinnen interessieren. Sein Traum sei, erzählt er in diesem Zusammenhang, dass sich eine Interessengemeinschaft „Historische Mode“ zusammenfindet, deren Mitglieder historische Kleidung nähen.

Zwei neue Büros im hinteren Bereich

Im hinteren Bereich des Anbaus werden zwei Büros entstehen – eins für den Museumsdirektor unter anderem mit Beratungstisch und eins für zwei Mitarbeiter des Sachbereichs Haushalt und Kasse. Der Vorteil des Anbaus sei laut Berg, dass mit dem Umzug der Verwaltung dann alle Museumsmitarbeiter vor Ort sein werden. Im jetzigen Kassenbereich wird die Museumspädagogin Birgit Bruhs endlich einen Raum erhalten. Sie lagert ihre Unterlagen bislang in einer Abstellkammer.

Vier Vorschläge für „Kunst am Bau“ eingereicht

Zur Gestaltung des Eingangsbereichs hat der Landkreis Nordwestmecklenburg als Träger des Museums einen künstlerischen Wettbewerb ausgelobt. Nach Angaben des Direktors haben vier Künstler Vorschläge eingereicht, wie die Besucher vom Außen- in den Ausstellungsbereich geführt werden können. Die Ideen reichen unter anderem von einer Skulptur im Freien, auf der man sitzen kann, über angefertigte Bilder mit alten Sprüchen aus der Landwirtschaft fürs Foyer bis hin zu keramischen Formen von Ausstellungsstücken im Museum. „Es ist eine Herausforderung, wie der lange und dunkle Gang vom Eingangsbereich bis in die Ausstellungshalle gestaltet werden kann“, meint der Museumschef. Die Jury, deren Mitglied er ist, habe drei Künstler mit einem konkreten Entwurf beauftragt.

Präsenzbibliothek im Gebäude an B 106

Das Wirtschaftsgebäude an der B 106 möchte der Museumsdirektor umstrukturieren. „Hier wollen wir unseren Buchbestand als Präsenzbibliothek anbieten und eine Digitalisierungsstation einrichten, um sämtliche Museumsstücke und Bücher zu digitalisieren.“ Der Arbeitsplatz sei ferner für die Inventarisierung und Dokumentation vorgesehen. Diese Arbeiten sind laut Berg immer erst dann möglich, wenn das Tagesgeschäft läuft. Er könne sich beispielsweise eine Zusammenarbeit mit der Universität Rostock vorstellen, „dass Studenten bei uns in Sachen Landwirtschaftsgeschichte forschen und dafür die alten Bücher nutzen“. Der gesamte Dachboden des Gebäudes soll als Depot dienen.

Von Haike Werfel