So sieht die neue Lansemann-Schule in Wismar aus

2001 entstand die Schule dank einer Elterninitiative als „Evangelische Grundschule“ in Trägerschaft der Evangelischen Schulstiftung. Ein ehemaliges Forstwirtschaftsgebäude am Lehensruher Weg wurde entsprechend umgebaut, 2005 reichte der Platz schon nicht mehr. Es entstand ein Neubau mit zwei Klassenräumen.

2005 wurde die Schule zur Ganztagsschule, im Schuljahr 2005/2006 wurde die Schule mit der ersten fünften Klasse um die Orientierungsstufe erweitert. Seitdem fand der Unterricht in drei Schulgebäuden statt – die „Großen“ waren in einem Gebäude in der Kanalstraße untergebracht.

Im Schulneubau besuchen 286 Schüler in 12 Klassen die Schule, das alte Schulgebäude auf der anderen Straßenseite wird beispielsweise für den Hort weiter genutzt.

Der Schulname erinnert seit 2011 an den Wismarer Theologen und engagierten Christen Dr. Robert Lansemann. 1950 wurde er verhaftet und starb 1951 im Gefängnis, nachdem er mutig die Zerstörung der Volkskirche in der DDR angeprangert hatte. Mit diesem Mut eckte er auch zu NS-Zeiten vorher an.