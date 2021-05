Wismar

Sie ist das Instrument des Jahres 2021 und sowieso die Königin der Instrumente. Die Orgel. Und Wismar ist reich an Orgeln – kleine, große, imposante, solide. Und zum Glück ist Wismar auch vergleichsweise reich an Menschen, die Orgel spielen können, spielen oder es erlernen.

Erfahrene Organisten und der Nachwuchs

Das zeigte sich am Sonntagabend beim ersten „Wismarer Orgelspaziergang“. Kantor Christian Thadewald-Friedrich hatte alt erfahrene Organisten genauso wie den Nachwuchs eingeladen. Eigentlich war die Hoffnung, dass auch Gäste sich hörend und staunend über die Vielfalt des Instruments und der Wismarer Instrumente auf einen Wismarer Orgelspaziergang begeben könnten. „Beim nächsten Mal“, verspricht der Kantor.

Zur Galerie Was für eine klangliche Vielfalt im Sinne der Instrumente und der Menschen, die sie spielen. Wir waren beim ersten Wismarer Orgelspaziergang dabei. Beim nächsten können hoffentlich auch Gäste kommen.

Er war nun erst mal froh, dass die kleine Gruppe der Orgelspielenden in Wismar sich zum Fachsimpeln, Spielen und Hören treffen konnte. „So ein Organistentreffen ist schon lange überfällig. Es ist wichtig, dass die Menschen, die diese Kunst in einer Region betreiben, sich kennen und kennenlernen. Wenn auch erst mal auf Abstand!“ „Weil“, so schmunzelte der Kantor, „oft spielen sie ja zeitgleich!“ – zum Beispiel sonntags um 10.

Mende-Orgel mit 1947 Pfeifen

Der Abend begann an der bedeutendsten Wismarer Orgel. Dr. Holger Manthey spielt sie seit einigen Jahren regelmäßig, vor neun Jahren ist er nach Wismar gezogen, seit 55 Jahren spielt er Orgel. Seine „C-Prüfung“ für die nebenamtlichen Organisten ist fünf Jahrzehnte her. Ein erfahrener Organist an der großen Orgel.

Die Mende-Orgel in St. Nikolai hat 30 Register – so nennen die Fachleute die Pfeifen gleicher Klangfarbe. Mit den Registerzügen – das sind die oft sehr mechanischen „Knöpfe“ am Spieltisch – können die verschiedenen Pfeifen angesteuert werden. In St. Nikolai sind das 1947 Pfeifen aus Metall, Zinn und Holz und in den verschiedensten Größen – entsprechend verschieden klingen sie mal nach einer zarten Flöte bis zur kräftigen Posaune und vielen Möglichkeiten zum Kombinieren dazwischen.

Mit 15 an die Orgel

„Man kann einen ganzen Chor oder ein ganzes Orchester erklingen lassen“, beschreibt Uljana Auer (15), was sie an der Orgel liebt. Sie ist die jüngste Nachwuchsorganistin in Wismar. Seit über einem halben Jahr hat sie Unterricht bei Christian Thadewald-Friedrich. Zehn Finger, zwei Hände und eben auch zwei Füße für die tiefen Töne zu koordinieren, ist nicht ohne. „Aber man gewöhnt sich dran.“

Das kann Merle Hollatz (16) bestätigen, sie lernt seit gut vier Jahren das Instrument und spielt seit 11 Jahren Klavier. „Ein einzigartiges Instrument“, schwärmt die Wismarerin. Es gibt ihn also, den wichtigen Orgelnachwuchs, auch wenn beide Mädels das Orgelspiel nicht beruflich machen wollen. „Es ist ein tolles Hobby“, sagt Uljana Auer.

Beide üben und spielen an der Sauer-Orgel in der Neuen Kirche mit 16 Registern. „Eine solide Orgel“, beschreibt der Kantor. Leider verdeckt sie die Lichtrosette im Kirchenbau. In diesem Jahr kommt sie zur Schönheitskur. Es geht dem Dreck und leider auch dem Schimmel an den Kragen. „Sie wird auch neu intonisiert, das braucht sie auch!“

Vorbereitung aufs Studium

Andere Schüler von Christian Thadewald-Friedrich bereiten sich gerade auf das Studium der Kirchenmusik vor und beeindruck(t)en jetzt schon mit ihrem Können. Der Wismarer Rene Kölpin (18) will hauptberuflich Kirchenmusiker werden, Annabelle Sachse (18) aus Büttelkow (Landkreis Rostock) absolvierte schon letztes Jahr ihre C-Prüfung in Greifswald an der Orgel, sie lernt auch beim Wismarer Kantor und begleitet regelmäßig Gottesdienste.

Christian Thadewald-Friedrich freut sich, die jungen Menschen auf dem Weg in ihr Studium begleiten zu dürfen. Er hat mit deren Studienbeginn auch wieder freie Kapazitäten für neue Schülerinnen und Schüler. Der Kantor: „Orgeln werden in Mecklenburg-Vorpommern in großem Maß mit erheblichem finanziellen Aufwand errichtet, erhalten und restauriert. Nur die Spieler fehlen an vielen Stellen. Insbesondere Organisten sind in der Kirchenmusik rar geworden, an vielen Stellen sind Orgelschüler sogar exotisch.“ In Wismar ist das zum Glück nicht der Fall.

Organisten gesucht

Selbst „Quereinsteiger“ kommen weiter und sind gerne gesehen. Alexandra von Erffa, Lehrerin, Geigen- und Klavierspielerin, ist seit drei Jahren Schülerin beim Kantor. „Auf Poel fehlte eine Organistin und ich bin dareingerutscht“, erzählt sie. Das Ergebnis klingt toll!

Dass Orgeln geistig und körperlich fit hält, beweist Dr. Olof Johnsson Sonntag für Sonntag an der Orgel in Heilig-Geist. Der über 80-Jährige ist Wismars dienstältester Organist. „Seine“ Böhm-Orgel von 1968 ist jünger als er. „Diese neobarocke Orgel klingt nicht so aggressiv wie andere Orgeln aus der Zeit, das werden Sie gleich hören“, stellte er das Instrument in der Heiligen-Geist-Kirche vor. Auch das gehörte dazu: Fachsimpeln zwischen 8-Zoll-Flöten, Prinzipal und Rauschpfeife, Krummhorn und Tremulant.

Orgel älter als Kirche

In der Neuapostolischen Kirche ist die Orgel älter als die Kirche selbst. Die kleine einmanualige Orgel entstand 1973 in Wolgast, die Kirche wurde 2004 gebaut. Dass es nicht auf die Größe der Orgel ankommt, bewiesen Ronny und Antje Welke beim vierhändigen (und vierfüßigen!) Spiel auf dem Instrument. Die Orgel hat acht Register und circa 500 Pfeifen.

Kein Vergleich zur Orgel in der nahen St.-Laurentius-Kirche mit 19 Registern und 1178 Pfeifen. Christian Thadewald-Friedrich spielte zum Abschluss des Orgelspaziergangs auf der Orgel und erklärte ihre Besonderheiten mit dem raumfüllenden Klang. Aber am meisten erstaunte dort das Telefon am Spieltisch. Das ist einfach praktisch für die Absprachen zwischen dem Pfarrer vor der Kirche und dem Organisten bei katholischen Prozessionen.

Es spielten folgende haupt- beziehungsweise nebenamtliche Organisten und Orgelschüler: Alexandra von Erffa, Rene Kölpin, Merle Hollatz, Uljana Auer, Annabelle Sachse, Dr. Holger Manthey, Dr. Olof Johnsson, Ronny und Antje Welke, Iris-Kerstin Peters und natürlich Christian Thadewald-Friedrich.

Von Nicole Hollatz