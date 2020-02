So trainiert ein Eisschwimmer in der kalten Wismarbucht

Wismar

Dunkle Regenwolken hängen über der Wismarbucht. Es nieselt. Die wenigen Spaziergänger, die über die Seebrücke in Wendorf bummeln, haben sich in dicke Jacken gemummelt und die Kapuzen tief ins Gesicht gezogen. Es ist ein Wetter, bei dem die meisten Menschen leicht ins Frösteln kommen – aber nicht Jörg Wunram. Er zieht sich bis auf die Badehose aus und geht in der Ostsee schwimmen. Die hat um die fünf Grad. Für den 55-Jährigen ist das nicht kalt, er ist ganz andere Temperaturen gewöhnt. Der Hamburger ist Kalt- und Eiswasserschwimmer und auch schon bei -0,4 Grad in einem Gletscher geschwommen.

Zwei Trainingseinheiten am Tag

Damit sein Körper auf solche eisigen Abenteuer vorbereitet ist, geht Jörg Wunram überall dort baden, wo er gerade ist. Zwei Tage lang hat er nun mit seiner Lebensgefährtin Christine Kutschera Wismar erkundet – auch schwimmend die Ostsee. „Das Wasser ist sehr klar, ich konnte bis auf den Boden schauen“, freut sich der Extrem-Sportler, als er wieder zurück am Ufer ist. Seine Haut ist rot, doch Jörg Wunram ist glücklich und lächelt. Gut 500 Meter hat er zurückgelegt, am Nachmittag möchte er eine zweite Trainingseinheit absolvieren.

Freundin Christine Kutschera reicht ihrem Eisschwimmer Jörg Wunram (55) nach dem Training ein Handtuch. Quelle: Kerstin Schröder

Freundin Christine Kutschera reicht ihm ein Handtuch. Das ist ziemlich klein. Ein kuscheliger Bademantel würde für mehr Wärme sorgen. Doch Jörg Wunram zieht sich nur ein T-Shirt über und stiefelt mit nasser Badehose zurück ins Hotel. Dabei macht sich dann auch bei ihm langsam die Kälte bemerkbar. Nach wenigen Metern Fußmarsch fangen seine Beine an zu schlottern. Freundin Christine Kutschera würde ihn am liebsten drücken und warmrubbeln, doch der Eisbader winkt ab: „Das ist normal und gehört dazu.“

Sicherheitsboje ist immer dabei

In der Sauna wärmen sich beide anschließend gemeinsam auf – obwohl nur einer in der Ostsee schwimmen war. Christine Kutschera hadert noch, würde das eisige Abenteuer aber auch gerne mal ausprobieren. „Weil die Menschen, die das machen, so cool sind“, sagt sie. Eine eingeschworene, verrückten Clique seien die Eisbader. Trotzdem: Bislang hat sie nur mal „den Finger hinein gehalten“, erzählt die Schauspielerin. Sie ist nicht das erste Mal in Wismar. „Ich habe eine Leiche in der Soko Wismar gespielt“, erzählt sie. In der Sauna sei sie damals bei den Dreharbeiten den Filmtod gestorben.

Jörg Wunram bereitet sich auf weitere Wettkämpfe im Eisschwimmen vor. Die gehen über 50 bis 1000 Meter. Dass er viel trainiert, ist seinem muskulösen Körper anzusehen. Bevor er am Nachmittag das zweite Mal ins Wasser geht, setzt er wie immer Badekappe und Taucherbrille auf und pustet eine orangefarbene Sicherheitsboje auf. Die zieht er während des Schwimmens ständig mit sich. So ist er von Weitem gut sichtbar. „Die Boje ist für den Fall, dass etwas passiert, Sicherheit hat in diesem Extremsport die oberste Priorität“, erklärt der Hamburger.

Neue körperliche Herausforderung

Obwohl sich Jörg Wunram extremen Belastungen aussetzt, fühlt er sich dabei wohl. Eine Sache ist es, die ihn dabei antreibt: eine neue körperliche Herausforderung. „Und ich weiß, egal, wo ich bin, ich kann in jedes Gewässer springen“, lacht er. Im Januar 2017 habe er auf Einladung seines ehemaligen Studienkollegen, der mehrfache Eisschwimm-Weltmeister Christof Wandratsch, an den German Open teilgenommen. Knapp 300 Eisschwimmer aus der ganzen Welt sind damals bei minus 15 Grad Lufttemperatur ins zwei Grad kalte Freibad gestiegen, um 50 bis 1000 Meter zurückzulegen. „Das hat so viel Spaß gemacht, dass ich dabei geblieben bin“, betont er. Seither zieht in kaltes Wasser an, nicht nur das draußen in der Natur, sondern er steigt fürs Training auch in Regenrückhalte- und Tauchbecken. Ziel der Eisschwimmer ist es, dass ihr Sport eine olympische Disziplin wird.

Im Eiskanal in einem Gletscher

Jörg Wunram (55) schwimmt in eisigen Gewässern. Quelle: Mario Eder www.photography.aero

Neben dem Schwimmen liebt Jörg Wunram den Sport allgemein. Er läuft Marathon, fährt Rad und klettert auf Berge. „Gipfel, Gischt und Geschichten sind mein Lebenselixier“, sagt er. Er liebe Bewegungsformen, bei denen sein Geist „der Geschwindigkeit der Geschehnisse besonders intensiv folgen kann. Und daraus werden Geschichten, die er gerne mit anderen teilt. In Hamburg arbeitet er als Journalist und Autor, vor allem für Hörfunk, Print und Online. Aus seiner extremen Bergtour über die Alpen, die ihn drei Monate lang zu Fuß von Maribor in Slowenien bis Monaco geführt hat, ist ein Buch entstanden: „Der blaue Tiger“. Und natürlich hat er auch schon ein besonderes Schwimmerlebnis dokumentiert: im Natureispalast Hintertux im Zillertal. Dort gibt es einen Eiswasserkanal in einer Höhle im ewigen Gletschereis. Minus 0,4 Grad ist das Wasser dort kalt, Eiskristalle schweben darin. 100 Meter ist Jörg Wunram dort das erste Mal geschwommen. „Ich war umgeben von Eis, das war großartig.“

Mehr Infos über den Eisschwimmer und seine Aktionen gibt es auf seiner Homepage www.eventoplena.de.

