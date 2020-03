So trommeln sich Frauen und Kinder in Wismar die Kalorien weg

Hornstorf

Mit Stöcken kann man trommeln – und Sport machen, geht damit auch. „Drums alive“ heißt das Ganze. Diana Dorloff aus Krusenhagen brennt dafür und verbrennt während ihres Trainings jede Menge Kalorien. Im Sportlerheim Hornstorf biete sie seit Januar einen Kurs an. Den will ich mal ausprobieren. Denn dabei wird Fett vernichtet – bis zu 500 Kalorien. Ungefähr so viele hat ein großes Stück Torte.

Gymnastikbälle und laute Musik

Bunt geht es zu im Sportlerheim: Große Gymnastikbälle in allen Farben stehen fest auf Unterlagen und warten darauf, geschlagen zu werden. Hinter ihnen stehen fünf Frauen, ein Mädchen und ein Mann. Die Grippezeit hat die Truppe etwas schrumpfen lassen. Sie halten Drumsticks in den Händen und schauen gespannt zu Diana Dorloff. Die Trainerin gibt Schlagzahl und Takt vor. Dafür braucht sie fetzige Musik. Die ballert laut aus einer Box. „We Will Rock You“ von Queen lässt den Lautsprecher vibrieren, während wir im Rhythmus dazu auf unsere Bälle einschlagen. Bumm, bumm, bumm.

Runter in die Knie und Ausfallschritte

Den Gymnastikball kannte ich bisher nur von Leuten, die darauf sitzen, um ihren Rücken trainieren. Von mir wird er heute mit den Armen bearbeitet – die anfangs ziemlich kräftig zuschlagen. Mal gemeinsam, mal abwechselnd hintereinander. Der Ball hält alles aus. Dann müssen wir beim Trommeln in die Knie gehen und Ausfallschritte machen. Dazu gibt es jeweils zwei Schläge in die Mitte des Balls, danach an die Seite. Auch der Ball meiner Nachbarinnen muss mal getroffen werden.

Auch die Konzentration wird gestärkt

Die ganze Gruppe ist im Takt. Ich habe die Choreografie noch nicht gleich drauf – besonders der V-Schritt macht mir zu schaffen: mit dem rechten Bein nach vorne rechts, mit dem linken nach vorne links und anschließend zurück in die Mitte. Dabei soll ich auch noch trommeln. Ich versuche, mich zu konzentrieren. „Am besten nicht zu viel nachdenken, sondern einfach machen“, rät die Trainerin. Und tatsächlich: Man schwingt erstmal den Körper einfach irgendwie mit und dann ist man in der Gruppendynamik drin.

Etwas Schlager gehört immer dazu

Plötzlich werden die Arme ganz weit hoch in die Luft gehoben. Anschließend laufen wir wieder um die Bälle herum, knien mit einem Bein am Boden, trommeln weiter. Eine halbe Stunde geht das so – bis zu einer kurzen Pause.

Selma (9) trinkt einen Schluck Wasser. Das Mädchen aus Hornstorf hat Spaß an den Übungen. Und: „Ich kann die Lieder schon gut mitsingen“, lacht sie. Auch die Schlagertexte kennt die Schülerin schon, denn „Schlager sind immer dabei“, sagt Diana Dorloff. Sie hat viele Jahre erfolgreich „Drums-alive“-Kurse in Rostock gegeben – auch für Menschen mit körperlichen und geistigen Handicaps. Um ihre pflegebedürftigen Eltern zu unterstützen, ist sie nach Krusenhagen umgezogen und will nun die Menschen in der Region für den Trommelsport begeistern.

Trainerin trommelt seit zehn Jahren

„Ich lebe dafür, ‚Drums alive‘ gehört zu mir“, sagt die Trainerin. Seit zehn Jahren trommelt sie jetzt schon auf Bälle ein. Für sich entdeckt hat sie den Kurs bei einer Mutter-Kind-Kur an der Nordseeküste. „In der ersten Stunde hatte ich einen Riesenspaß“, erinnert sie sich. Spaß habe ich auch. Denn wir lachen viel – uns an, wenn wir auf die Bälle der Nachbarn hauen oder mit den Sticks an den anderen vorbeilaufen.

Der einzige Mann im Team ist Frank. Er ist Diana Dorloffs Freund, hilft beim Aufbau der Bälle und macht die Stunde dann auch mit. „Weil ich sowieso da bin“, sagt er etwas nüchtern. Aber man sieht: Auch er hat Spaß – sogar als am Ende die Sticks mit bunten Tüchern bestückt sind.

Ganze Muskulatur ist in Bewegung

Füße, Beine, Arme, Oberkörper – alles wird bewegt. Richtig schwitzen tue ich dabei nicht. Aber ich merke: Ich baue Stress ab, bekommt gute Laune und die gesamte Muskulatur ist in Bewegung.

„Drums alive“ stammt aus den Vereinigten Staaten. Erfunden hat es Sportmedizinerin Carrie Ekins, die wegen einer Operation lange keinen Sport treiben durfte. Eher zufällig hat sie auf einem Gymnastikball herumgetrommelt und bemerkt, wie anstrengend die Bewegungen sind. Arme, Schultern und die Oberkörper werden trainiert. Daraus hat sie ein intensives Ganzkörperprogramm entwickelt, bei dem bis zu 500 Kalorien in einer Stunde weggetrommelt werden können.

Gute Laune nach dem Training

494 Kalorien sind es bei Kerstin Drebenstedt aus Krusenhagen. So zeigt es ihre Armbanduhr an. „Das Training ist ein schöner Ausgleich“, sagt sie. Man bewege bei cooler Musik seinen Körper und sei am Ende gut gelaunt. Auch Ingrid Kalkhorst aus Robertsdorf ist begeistert. Sie rät: „Die Sticks nicht zu fest halten, sonst bekommt man Blasen.“

Mein Fazit nach einer Trommelstunde ist: Ich hätte es mir anstrengender für die Arme vorgestellt. Doch die fühlen sich nicht schwer an und Muskelkater habe ich auch einen Tag später nicht. Ich fühle mich zwar ein bisschen ausgepowert, aber bin nicht am Ende meiner Kräfte. Denn wie intensiv das Training wird, kann jeder selbst entscheiden – immer montags von 18 bis 19 Uhr. Eine Stunde kostet 8 Euro.

Mehr Infos

Von Kerstin Schröder