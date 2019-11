So unterhaltsam war die Lesung mit Schauspieler Peter Sattmann in Wismar

Wismar

„Er hat alle deutschen Schauspielerinnen geküsst“, stellte Volker Stein von der Wismarer Hugendubel-Filiale den Stargast des Abends vor. Am Mittwochabend war Peter Sattmann im ausverkauften Zeughaus zu Gast und las aus seiner Autobiografie „Mein Leben ist kein Drehbuch“.

Für die Lesungsgäste hatte er, so schien es, nur die komischen Stellen im gleichsam dramatischen Buch herausgepickt. Wer auf schlüpfrige Episoden aus dem Leben eines gut aussehenden Schauspielers gewartet hat, wurde kurzzeitig enttäuscht. Sattmann las aus Kindheit und Jugend, aus seiner wilden Zeit als „Gammler“ und dem vollkommen verpatzten Vorsprechen auf der Münchener Schauspielschule.

Erzählungen aus Kindheit

Selbst sein „Einstiegsdrama“ ließ schmunzeln trotz des Spannungsbogens. Unter der Überschrift „Vorhang auf“ liest er von sich als Einjährigem. Von der Mutter kurz alleingelassen – Sattmann ist Jahrgang 1947, da war das wohl normal –, erklettert er einen Stuhl, um aus dem offenen Fenster zu gucken.

„Ich stehe also auf der Fensterbank und genieße die Aussicht“, las Peter Sattmann von dem kleinen Jungen. „Da sehe ich meine Mutter in den Weg einbiegen. Ich habe kein Problem damit, allein zu sein, ein ganzes Leben wird das so sein. Trotzdem freue ich mich natürlich, sie zu sehen. Ich winke ihr zu. Mit beiden Armen.“

Lebendige Lesung

Ganz der Schauspieler las Sattmann so lebendig, dass die Gäste die Luft anhielten, obwohl sie das Ende natürlich kennen, immerhin sitzt der Mann 71 Jahre später vor ihnen. „Irgendwas muss sie erschreckt haben, denn sie rennt plötzlich und schreit: ‚ Peter!‘“, so Sattmann weiter.

Die Zuhörer erfuhren vom ersten Schultag und dem ersten Orgasmus: am gleichen Tag dank Stangenklettern und viel Applaus, vom Klassengelächter als Sattmann erzählt, dass er Schauspieler werden will, und von der dritten großen Liebe, der Lehrerin mit dem großen Busen.

Flucht in den Westen

Er las vom Weg der Familie in den Westen, sie schrieben selbst einen Brief, dass die Oma im Westen im Sterben läge und die Familie vereint sehen wolle. „Sie wissen ja, wie das damals war. Bei den Reisen Richtung Westen wurde immer mindestens ein Familienmitglied als Pfand hier behalten.“

Der Plan funktionierte, Mutter und Sohn durften dem Vater hinterher reisen und kamen nicht wieder. „1957 war man als Sachse der einzige Sachse im Westen!“ Mit Vokabelheft und der Hilfe des Nachbarjungen wurde aus dem Sachsen ein Schwabe.

Viel Gelächter

Schmunzeln, lachen, staunen – für die Wismarer Gäste war alles dabei. Allein bei der Geschichte zur geplanten Sommerferientour des 14-Jährigen mit Zelt und Rad nach Sizilien! Die Jungs kamen nicht weit, beim ersten Zeltplatz 20 Kilometer entfernt von zu Hause überzeugten schwedische Mädchen zum Badeurlaub.

Sattmann spielte in einer Band – jedes Wochenende. „Ich hatte 50 Fehltage, wir kamen Sonntag nachts um vier nach Hause. Es hatte sich angeboten, den Montag dann zu schwänzen“, begründete er das unfreiwillige Ende seiner Schulzeit kurz vor dem Abi.

Gammelzeit in München

Er traute sich nicht, den Eltern das zu sagen, also haute er ab und ging nach München. Mit der Gitarre und dem Ersparten. Es dauerte, bis Sattmann dort vom „Gammler“ auf der Straße zum Schauspielstudent wurde.

Als Peter Sattmann von seinem Vorsprechen auf der Schauspielschule las, hielt es ihn nicht mehr auf dem Stuhl. Damals hatte er ahnungslos und blauäugig einen ganzen Dialog einstudiert und sprang immer von links nach rechts. Die Prüfer kugelten sich vor Lachen genau wie Jahrzehnte später das Wismarer Publikum.

Signierte Bücher

Peter Sattmann hat viele Bücher seiner Fans signiert, dazu einige mehr, die nun noch in der Wismarer Hugendubel-Filiale auf Fans warten. Volker Stein freut sich schon auf die nächste Lesung im Zeughaus. Am 28. November liest Benjamin Tomkins im Wismarer Zeughaus. Für den bekannten Bauchredner wird das die Buchpremiere, sein Krimi spielt in Wismar und auf Poel! Karten für die Lesung gibt es noch in der Hugendubel-Buchhandlung.

Mein Leben ist kein Drehbuch Peter Sattmann ist einer der beliebtesten deutschen Schauspieler. 1947 in Zwickau geboren, zogen seine Eltern zehn Jahre später mit ihm zum Bodensee in die BRD. Als 18-Jähriger ging er nach München und ließ sich dort in der Neuen Schauspielschule ausbilden. Sein erstes Engagement bekam er 1969 am Deutschen Theater in Göttingen. Die Liste der deutschen Filme und Serien, in denen er mitgespielt hat, ist lang. In seiner Autobiografie hat er ungewöhnliche Episoden aus seinem Leben aufgeschrieben, Erinnerungen zwischen Höhen und Tiefen, Erfolg und Einsamkeit.

Von Nicole Hollatz