So verlief das Manöver „Schneeflocke“ der Jugendfeuerwehren

Regentropfen statt Schneeflocken: Auch in diesem Jahr hatten die Jugendwehren des Amtes Neukloster-Warin nicht das gewünschte Wetter für ihr traditionelles Manöver „ Schneeflocke“. Im Gegenteil, immer wieder regnete es zwischendurch in Strömen.

13 Mannschaften am Start

Die 113 Kinder in 13 Mannschaften aus Neukloster, Glasin, Zurow, Züsow, Warin, Jesendorf Kirchdorf und Beidendorf waren jedoch wetterfest. „Der Regen hat weniger gestört“, meinte der zwölfjährige Tjark aus Neukloster hinterher beim heißen Erbseneintopf. Es sei aber auch noch kalt gewesen, vor allem an den Händen. „Außerdem passt mir passt meine Uniform nicht mehr so richtig.“ Tjark war zum ersten Mal dabei. Von den Stationen auf dem Marsch machte ihm vor allem die „Umweltgeschichte“ sehr viel Spaß.

5 Kilometer durch den Wald

Fünf junge Kameraden der Gruppe Zurow 1 sprinten im strömenden Regen zum Saugelängen kuppeln. Quelle: Kerstin Erz

Was Tjark meinte, war der Fünf-Kilometer-Marsch übers Feld und durch Wald mit insgesamt neun Stationen. Dazu gehörten der Wissenstest und Knoten – beides wurden noch am Krassower Feuerwehrgerätehaus durchgeführt. Unterwegs waren dann das Bockleiterbauen, Saugelängen kuppeln, Anleinen von Geräten, Erste Hilfe, Schlauchzielwerfen und die beiden Spaßstationen „ Transport über den Bach“ und „Finde den Fehler“ zu absolvieren. Letztere war die Station, welche Tjark besonderen Spaß gemacht hatte. Hier sollten die Kinder auf kleiner Waldfläche Gegenstände finden, die nicht in den Wald gehören, wie Flaschen und Plastikmüll.

Kopfverletzung mit Mütze verbunden

Die Kleinste, der sechsjährige Julian aus der Züsow-2-Gruppe, hangelt sich ganz mutig mit Unterstützung durch Wehrführer Sven Grasse über den Bach. Quelle: Kerstin Erz

Julian (6) aus Züsow wurde an der letzten Station „Erste Hilfe“ als „Verletzter“ ausgesucht. Während eine Trage aus Stöcken und einer Feuerwehrjacke von den Kindern hergestellt wurde, verband Norwin (11) Julian den Kopf, der wegen der Kälte dabei die Mütze aufbehielt.

Eine spaßige Einlage gab es noch beim Wissenstest. Wer ist der Amtswehrführer des Amtes Neukloster-Warin? Diese Frage stellte der Amtsinhaber Lars Krasemann aus Neukloster höchstpersönlich. Die Kinder und Jugendlichen seiner Stadt wussten das natürlich, die restlichen Gruppen erkannten ihn nicht.

Gäste aus Kirchdorf und Beidendorf

Zwei Gastgruppen mit Kindern aus Kirchdorf/ Poel und Beidendorf gab es beim Manöver. Das erklärte Organisator Rainer Müller: „Wir werden von ihnen zu ähnlichem Marsch eingeladen. Deshalb sind sie heute mit dabei.“

Alle Stationen waren nach Zeit zu absolvieren, und es wurden Punkte vergeben. Platzierungen allerdings gibt es bei der Auswertung des Manövers Schneeflocke grundsätzlich nicht. Trotzdem erfuhren alle ihren Punktstand. Und danach waren die Mannschaften Züsow 1, Glasin 1 und Neukloster 2 die drei Besten. Kirchdorf schlug sich enfalls sehr wacker, Jesendorf und Warin landeten im Mittelfeld.

