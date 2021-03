So verteilen sich die Corona-Fälle in Nordwestmecklenburg

Wismar

Keine neuen Corona-Infektionen sind am Montag in Nordwestmecklenburg gemeldet worden. Damit sinkt die Inzidenz leicht auf jetzt 104,9. Es ist die höchste und einzige im dreistelligen Bereich in Mecklenburg-Vorpommern. Mit 168 positiven Tests hatte die zurückliegende Woche die zweitmeisten Fälle in 2021 seit der ersten Januarwoche, zum Jahresbeginn waren es 174. Spitzenreiter ist Wismar mit 52 Neu-Infektionen gewesen. Es folgen der Amtsbereich Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen (25), das Schönberger Land (18), Neukloster-Warin (16), der Klützer Winkel (15) und die Stadt Grevesmühlen (13). In Neuburg gab es fünf neue Fälle, auf der Insel Poel keine.

Einstellig blieb es in in Lützow-Lübstorf mit acht Fällen, in Rhena mit sieben, in Gadebusch mit fünf und im Grevesmühlener Land mit vier Neu-Infektionen.

Von OZ