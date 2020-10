Wismar

Das Stück Dämmmaterial ist so groß, dass es den Kindern als spontaner Regenschutz dient. Die Mädchen und Jungen aus der Vorschulgruppe der Awo-Kita Löwenzahn balancierten den Kunststoffblock wie die Zwerge über ihren Köpfen und lachten dabei.

Mit Buddelhose und Arbeitshandschuhen

Gefunden hatten sie das Teil in „ihrem“ Köppernitztal, direkt in Nähe der Kita. Dort waren sie einen Vormittag zum großen Arbeitseinsatz. Mit Buddelhosen und Gummistiefeln, Arbeitshandschuhen in Kindergröße und professionellen Greifern kümmerten die Kids sich um den Müll im kleinen Wäldchen.

Zur Galerie Schon erschreckend, was alles im kleinen Wäldchen am Tierpark gefunden wurde: Hausrat, Baustellenmüll, Flaschen, Kabel und mehr. Sieben Müllsäcke haben die Kinder gefüllt.

„Weil das unser Wald ist und wir nicht wollen, dass die Tiere das alles fressen“, begründete Vorschulkind Otto ganz selbstbewusst die Aktion. Scherben, alte Schuhe, viel Plastik, alte Dosen, Pfandflaschen, viele Folienreste genauso wie Dämmmaterial, ein Couchhocker, Metallstangen, alte Plastikverpackungen – unglaublich, was alles in den Gebüschen und unter den Herbstblättern langsam und teilweise wohl schon länger vor sich hin rottete.

Mittag im Gebüsch ?

„Hat jemand im Gebüsch Mittag gegessen?“, fragte eines der Mädchen bei einem entsprechenden Fund. Eine Wegwerfverpackung vom Imbiss. Das Plastik überdauert Jahrhunderte und länger in der Natur, wird durch Wind und Wetter immer kleiner, landet im Boden, im Grundwasser und im Bauch manch eines Waldbewohners.

„Was ist das und wie kommt das in den Wald?“, die Frage kam öfters mal von den Knirpsen an die Erwachsenen. Die Vorschulkinder krochen in die Büsche, klettern vorsichtig und achtsam an der Erhöhung, um so gerade jenseits der Wege den angewehten Müll zu entdecken.

Engagierte Kinder

Bei Scherben oder im zu unwegsamen Gelände halfen Kitaleiter Tino Jablonski, Erzieherin Lisa Böhnke und Hausmeister Volkmar Möwe. Die ungewöhnliche „Schatzsuche“ machte sichtlich Spaß. Wer findet das größte, wer das ungewöhnlichste Stück Müll?

„Wenn man genauer guckt, entdeckt man einiges“, weiß Kitaleiter Tino Jablonski. Die Löwenzahnkinder sind regelmäßig im Köppernitztal, entdecken dort die schöne Natur mit den Pflanzen und Tieren, dem nahen Tierpark und wie sich alles im Laufe des Jahres verändert.

Wichtige Botschaft

Das Thema Müll gehört – leider – auch zur Naturerziehung. „Die Kinder merken, was es bedeutet, wenn sie ein Stück Bonbonpapier einfach so in die Natur werfen“, erklärte Tino Jablonski den Hintergrund der Aktion. Das Ergebnis ist nicht nur der saubere(re) Wald, sondern mit Glück auch naturbewusstere Kinder und spätere Erwachsene.

„Wer einmal so viel Müll von anderen weggeräumt hat, wirft nichts mehr in die Natur“, so die Hoffnung des Kitaleiters. Aber der Müll kommt offensichtlich von Erwachsenen – Weinflaschen, Schnapsflaschen, das Baumaterial, die Essensverpackungen. Sogar einen schon vollen großen Müllsack finden die Kinder im Wald, illegal entsorgt.

Müll wird jetzt fachgerecht entsorgt

Nach gerade einmal einer halben Stunde im Köppernitztal war der erste der ganz großen Müllsäcke randvoll. „Die Müllsäcke und die Greifer kommen von der Stadt“, dankt Tino Jablonski dem städtischen Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb (EVB), der auch die fachgerechte Entsorgung des Mülls übernimmt.

Gerade die Menge an Folienresten und Baustoffen wie Dämmstücken sorgten für Verwunderung. Das Material lag nicht auf einem Haufen, sondern mal hier und mal dort im Gebüsch. „Vielleicht ist das von der nahen Baustelle für die Einfamilienhäuser rübergeweht“, mutmaßt Tino Jablonski. Und in den Gebüschen bleibt es hängen.

Fünf Müllsäcke gefüllt

Die großen Bauarbeiten sind dort inzwischen abgeschlossen, viele Familien wohnen dort. „Dann weht ja kein neuer Müll mehr her“, so die Hoffnung des Kitaleiters. Die Kinder suchen weiter, auf der anderen Seite der Köppernitz. Tino Jablonski erzählt: „Wir haben dort einen Spiegelschrank gefunden, der lag dort schon länger.“

Fünf Müllsäcke füllten die Kinder so gemeinsam, dann geht es zum Mittag zurück in den Kindergarten. „Aber es liegt noch genug im Köppernitztal, man könnte das noch mal machen“, so Tino Jablonski. Übrigens: in der Kita sind derzeit zwei Plätze frei.

Von Nicole Hollatz