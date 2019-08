Wismar

Die Hansestadt soll sicherer und sauberer werden – zumindest was die Bereiche Bürgerpark an der Lübschen Burg und Marienkirchhof in der Innenstadt angeht. Auf Letzterem wurden in der vergangenen Zeit immer wieder Bänke beschmiert, Steine herausgebrochen und Müll hingeworfen. „Seit Beginn der Baumaßnahmen am Marienkirchhof Mitte April häufen sich auf dem Platz die Fälle von Vandalismus“, klagt die Hansestadt Wismar in einer Erklärung. Helfen soll ein Sicherheitsdienst, der vermehrt auch in der Altstadt und um den historischen Platz rund um den Marienkirchturm im Einsatz ist.

Jugendliche laufen auf den Kirchenmauern entlang

Insbesondere die frisch aufgemauerten, sonderangefertigten Klosterformatsteine würden von Unbekannten wiederholt herausgebrochen. Zudem würden die Baustellenabsperrungen rund um das ehemalige Kirchenschiff sowohl von Einheimischen als auch von Touristen ignoriert.

Immer wieder sind auf den Mauern dort auch Jugendliche zu sehen, die dort ihre Zeit verbringen, auf ihnen balancieren und dort essen. Ob sie für den Vandalismus verantwortlich sind, ist allerdings unklar.

Kosten übersteigen das Budget der Stadt

„Die durch den Vandalismus entstandenen Kosten übersteigen schon jetzt das Budget“, sagt Karin Wurm vom Amt für Zentrale Dienste und zuständig für das Gebäudemanagement in der Hansestadt Wismar. Deshalb bestreift ein Sicherheitsdienst das Areal.

Der Wachdienst bei St. Marien ist derzeitig zweimal täglich unterwegs, zusätzlich wurden bisher 94 Streifengänge geleistet. „Ab September wird die Kontrolle vor Ort auf alle zwei Stunden erweitert, 24 Stunden am Tag“, kündigt Marco Trunk, Pressesprecher der Hansestadt, an.

Die Schäden durch den Vandalismus liegen bei etwa 15 000 Euro, so die Stadt. Diese wurden aus Haushaltsmitteln der Hansestadt beglichen, da in der Baumaßnahme selbst dafür keine Mittel vorgesehen sind.

Auch im Bürgerpark ist ein Sicherheitsdienst unterwegs

Ist die Stadt an Baumaßnahmen beteiligt, gibt es meistens auch ein eingeplantes Budget für Schäden wie Graffiti, Reinigungsarbeiten oder eben herausgebrochene Steine. Mit diesem Geld werden die Schäden dann behoben.

Auch im Bürgerpark ist seit dem 1. April ein privater Sicherheitsdienst unterwegs. „Dort hat es viele Verunreinigungen gegeben“, bestätigt auch Jessica Lerke, Sprecherin der Polizeiinspektion Wismar. Seit der Sicherheitsdienst eingesetzt wird, habe es deutlich weniger Ärger im Park gegeben.

So sah es Ende 2017 im Wismarer Bürgerpark aus. Inzwischen ist auch dort ein Sicherheitsdienst eingesetzt. Quelle: OZ Archiv

Immer wieder Beschädigungen an Steinwänden im Marienkirchhof

Auf dem Marienkirchhof kommt es allerdings immer wieder zu Sachbeschädigungen. Das bestätigt Polizeisprecherin Jessica Lerke ebenfalls. So seien Anzeigen bei der Polizei eingegangen, nach denen am 4. April und 10. Mai jeweils Steine aus den aufgemauerten Wänden geschlagen wurden.

Und: Schon früher im Jahr hat es dort Vandalismus gegeben – zum einen im Februar eine Anzeige aufgrund eines Graffitis, zum anderen im März wieder eine Beschädigung an der Steinwand. „Der Schaden allein dafür beläuft sich auf rund 450 Euro“, sagt Jessica Lerke.

Marienkirchhof in Wismar Kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs trug die St.-Marien-Kirche in Wismar durch Lufttorpedos schwere Schäden davon. Jahrhundertealte Gebäude, wie zum Beispiel das Archidiakonat, die Alte Schule und St. Georgen, wurden zum Teil dem Erdboden gleichgemacht. 1960 wurde auf Beschluss des damaligen Rates der Stadt das beschädigte Kirchenschiff der St.-Marien-Kirche gesprengt, so dass nur noch der 80 Meter hohe Kirchturm übrig blieb.

Kirchhof wird für 1,1 Millionen Euro umgestaltet

Geplant ist, dass bis Dezember auf dem Marienkirchhof noch gebaut wird. Bis 2020 sollen der historische Hof und die umliegenden Straßen komplett neu gestaltet sein. Rund 1,7 Millionen Euro werden verbaut. In den Um- und Ausbau der Straße werden etwa 623 000 Euro investiert. In das Forum St. Marien – den Umriss des ehemaligen Kirchenschiffes – fließen 1,1 Millionen Euro. Noch ist alles abgesperrt. Im kommenden Jahr soll dann alles wieder zugänglich sein. Mit dem Projekt soll das Umfeld rund um den Marienkirchturm als bedeutender Teil des ehemaligen Gotischen Viertels wieder aufgewertet werden.

Von Michaela Krohn