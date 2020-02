So viele Kreuzfahrtschiffe wie nie zuvor laufen 2020 Häfen in MV an 

Rostock

Die Häfen in Mecklenburg-Vorpommern erwarten in diesem Jahr 230 Anläufe von Hochsee-Kreuzfahrtschiffen – mehr als jemals zuvor. Mit allein 207 Anläufen rechnet Christian Hardt, der bei Rostock Port für die Kreuzschifffahrt zuständig ist. Im vergangenen Jahr waren es 196. Bereits am 24. März macht der erste Kreuzfahrer (2019: 19. April) in Warnemünde fest.

Sechs Schiffe nehmen erstmals Kurs auf die Warnowmündung: die „Celebrity Apex“, „Costa Fascinosa“, „Norwegian Escape“, „Norwegian Jade“, „Sky Princess“ und „Spirit of Discovery“. Hardt: „Wir erwarten vier Vierfachanläufe: am 5. Mai, 6. Juni, 21. August und 14. September. An diesen Tagen werden Schiffe in Warnemünde und im Überseehafen anlegen.“

Neuer Rekord auch in Wismar

Neuer Rekord auch in Wismar: 13 Ankünfte von insgesamt zehn Kreuzfahrtschiffen sind hier geplant, erklärt Doreen Strojny vom Seehafen Wismar. 2019 waren es nur sieben Anläufe. Los geht es am 28. März mit der „Astoria“. Besondere Herausforderungen: zwei sogenannte „Tourn-Arounds“, also Passagierwechsel, auf MS „ Berlin“ im August.

Neun Anläufe auf Rügen

Auf Rügen sind in dieser Saison neun Anläufe geplant: In Mukran werden fünf Kreuzfahrtschiffe erwartet – die „ Vasco da Gama“ und die „Astor“ werden jeweils gleich zweimal festmachen. Im Stadthafen Sassnitz ist zweimal die „ Deutschland“ avisiert.

Dieses Jahr soll es klappen: MS „ Deutschland “ macht in Stralsund fest

MS „ Deutschland“ macht übrigens in diesem Jahr auch in Stralsund fest - am 25. Juni. Vor einigen Jahren war das schon mal geplant - und dann wegen schlechten Wetters kurzfristig abgesagt, erzählt Hafenchef Sören Jurrat. Zudem ist Stralsund sogenannter „Turn-Around-Port“, organisiert also Passagierwechsel, Bebunkerung, Proviantversorgung für insgesamt elf Flusskreuzfahrtschiffe.

Jurrat: „Wir gehen von 120 Anläufen mit insgesamt 16 500 Passagieren aus.“ Nach derzeitigem Planungsstand werde die Saison mit dem Anlauf von MS „Saxonia“ am 7. Mai eröffnet und am 18. Oktober mit dem Auslaufen von MS „ Junker Jörg“ beendet.

Von Thomas Luczak