Wismar

Die Meldefrist ungeimpfter Mitarbeiter im Gesundheits- und Pflegebereich ist abgelaufen. Wie sieht es in den städtischen Seniorenheimen Wismars aus? Alle Mitarbeiter hätten laut Bürgermeister Thomas Beyer (SPD) ihre Impfzertifikate und Genesenennachweise vorgelegt. Sechs seien weder geimpft noch genesen und deshalb, wie vorgeschrieben, an das Landesamt für Gesundheit und Soziales (LaGus) gemeldet worden. Ein Mitarbeiter arbeite in der Verwaltung, fünf Beschäftigte in der Pflege und Betreuung.

Keine Anstellung ohne gültigen Impfstatus

Nicht erfasst wurden Beschäftigte, die für längere Zeit krankgeschrieben sind oder sich in Elternzeit befinden. Nichtgeimpfte, die derzeit noch in den Genesenenstatus fallen, werden nach dessen Ablauf gemeldet. Wie der Bürgermeister ergänzt, wird seit dem 15. März niemand mehr ohne gültigen Impfstatus eingestellt.

Unmut gegenüber Regelungen: Probleme und Mehraufwand

Große Probleme bereite das Abfragen des Impfstatus für Menschen, die die Heime regelmäßig aufsuchen wie Ärzte, Physiotherapeuten, Friseure und Ergotherapeuten. Diese müssten zwar selbst ihren und den Impfstatus ihrer Mitarbeiter gegenüber dem LAGuS nachweisen. Aber auch beim Betreten der Heime müsse ihr Status noch einmal erfragt werden. Das stelle für beide Seiten einen erheblichen Mehraufwand dar und ruft auch datenschutzrechtliche Bedenken hervor, da sie nicht Mitarbeiter der Seniorenheime sind.

Unmut gegen die Regelung gebe es auch, weil Besuche der Bewohner ohne Nachweis möglich sind. „So könnte zum Beispiel eine Friseurin ihre Oma bei uns im Haus besuchen, ohne eine Impfung nachzuweisen, müsste für die Tätigkeit als Friseurin bei uns im Hause aber eine Impfung nachweisen“, erklärt der Bürgermeister.

Von Kerstin Schröder