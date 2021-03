So viele aktive Corona-Fälle gibt es zurzeit in Wismar

Wismar

Am Donnerstag sind in Nordwestmecklenburg 15 Neuinfektionen mit Covid19 gemeldet worden. Damit sind derzeit 288 Menschen mit einer Infektion in Quarantäne, inklusive Kontaktpersonen 1456. Leider gibt es auch einen weiteren Todesfall. Die Inzidenz im Landkreis fällt deutlich um mehr als zehn Punkte auf jetzt 83,9. Der Wert errechnet sich aus den insgesamt 132 Fällen in den vergangenen sieben Tagen. Damit liegt Nordwestmecklenburg auf Platz 3, hinter Schwerin (84,7) und Ludwigslust-Parchim (89,2).

Fälle in Pflege und Kita

Im Wismarer Pflegebereich sind zwei Mitarbeiter positiv auf das Corona-Virus getestet worden, Quarantäne-Anordnungen sind dort zurzeit nicht nötig.

Bei den 23 privat veranlassten Abstrichtests bei Kita-Kindern aus der Kita in Selmsdorf, die bereits durch eine Allgemeinverfügung in Quarantäne geschickt wurden, haben sich zwei positive Fälle ergeben. Auch von den bereits betroffenen Kitas in Wismar und Brüsewitz ist jeweils Kind, das in Quarantäne war, positiv getestet worden.

95 aktive Fälle in Wismar

Mit 95 aktiven Fällen führt die Hansestadt Wismar die Liste der betroffenen Kommunen derzeit an, gefolgt vom Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen mit 42 Fällen. Die Virusmutation B.1.1.7. ist seit der ersten Meldung im Landkreis nun bereits 385 Mal festgestellt worden und hat an den aktuellen Fällen einen Anteil von 49 Prozent.

EMA empfiehlt AstraZeneca

Nachdem die Europäische Arzneimittelbehörde EMA den AstraZeneca-Impfstoff nach nochmaliger Prüfung für sicher und wirksam erklärt hat, soll der Impfbetrieb damit in Nordwestmecklenburg wieder losgehen. Allerdings wird vermutlich noch eine gewisse Vorlaufzeit für eine erneute Terminvergabe über die Landeshotline nötig sein.

Das Impfzentrum des Landkreises arbeitet bereits jetzt daran, zumindest den Impfbetrieb mit Hilfe des mobilen Teams des DRK schnellstmöglich wieder aufzunehmen und Kitas und Schulen anzufahren, sobald die offizielle Freigabe vorliegt.

Von OZ