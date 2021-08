So war das Wismarbucht-Schwimmen 2021 bei rauer See

Wismar

Alexander Cordes und André Schliemann haben schon viele Wismarbucht-Schwimmen mitgemacht, aber nicht im Wasser. Die Rettungsschwimmer behalten die Teilnehmer im Blick und sorgen dafür, dass alle Frauen und Männer auch wieder gesund an Land ankommen. Diesmal sind die Zwei mit dem schnellsten und wendigsten Boot unterwegs. Es weht frischer, teils starker Wind. Immer wieder nieselt es. Der Himmel ist dunkelgrau – genau wie die Wismarbucht. Die Wellen bringen das Boot zum Schaukeln und sind bis zu einem halben Meter hoch.

Start nach Zierow verlegt

Trotz der rauen Wetterverhältnisse wollen 118 Teilnehmer die 3,5 Kilometer zurücklegen. „148 hatten sich angemeldet“, berichtet Dana Gromoll von der Wismarer Ortsgruppe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft Wismar (DLRG). Die organisiert den Wettbewerb zum 27. Mal. Und jedes Mal ist das Wetter anders. „Sonst wäre es ja langweilig“, sagen die Helfer an Land.

Wegen Wind, Wellen und drohendem Starkregen nach dem Mittag wird die Strecke verkürzt und verlegt. Startpunkt ist nicht wie geplant auf der Insel Poel, sondern in Zierow. Von dort soll es durch die raue Ostsee ins drei Kilometer entfernte Hohen Wieschendorf gehen.

Segelboot gibt Richtung vor

Schon nach den ersten Metern zieht ein Schwimmer mit enormem Vorsprung allen anderen davon und krault einem Segelboot hinterher. Das gibt den Kurs vor sowie mehrere orangefarbene Bojen. Doch einige driften immer wieder ab und sind wegen der Wellen für viele Schwimmer nicht gut zu sehen. Deshalb zeigen Alexander Cordes und André Schliemann die Richtung mit ihren Armen an und rufen: „Da lang!“

Die Wassersportler werden von mehreren Segelbooten begleitet. An Bord ist jeweils auch ein Rettungsschwimmer. Hinzu kommen mehrere DLRG-Boote. Insgesamt sind 120 Helfer auf dem Wasser und an Land im Einsatz. „Ohne die Segler würden wir es nicht schaffen“, sagt Alexander Cordes. Der 26-jährige Wismarer weiß nicht mehr, wie lange er schon das Wismarbucht-Schwimmern absichert. Seit 2006 ist er bei der DLRG, seit 2015 beim Katastrophenschutz. Noch hat er bei dem Wettkampf niemanden erschöpft oder verletzt aus dem Wasser herausziehen müssen. Und selber geschwommen ist er die Strecke auch noch nie. „Wir werden immer auf dem Wasser gebraucht. Aber irgendwann nehme ich mir das mal vor“, lacht er.

Der zweite Titel in drei Jahren

Am Strand neben dem Anlieger in Hohen Wieschendorf ist der Zieleinlauf aufgebaut. Einige Meter müssen die Schwimmer dort noch zu Fuß zurücklegen. Begrüßt werden sie von Harald Schütt. Seit Jahren moderiert der Wismarer die Veranstaltung. Er kennt viele der Teilnehmer, weil sie immer wieder kommen – so wie der 17-jährige Jonathan Brase aus Jesteburg bei Hamburg. Er ist zum dritten Mal dabei und befindet sich nach 48 Minuten auf der Zielgeraden.

Regelmäßig schwimmt er im Freien und auch für den Club SC Seevetal. Vor zwei Jahren hat er schon einmal das Wismarbucht-Schwimmen gewonnen, 2020 ist er Dritter geworden. Diesmal ist er wieder allen anderen davongeschwommen und ist nach 48:34 Minuten im Ziel. Dort warten seine Freundin und sein Vater, von dem er die Leidenschaft fürs Schwimmen hat. „Aber er schwimmt in einer ganz anderen Liga“, sagt der Papa stolz.

Keine gute Sicht wegen Wellen

Die Sicht sei wegen der Wellen nicht gut gewesen, berichtet Jonathan Brase. Trotzdem habe er die ganze Strecke gekrault. Viele Schwimmer sind zwischendurch auf Brustschwimmen umgestiegen.

Zur DLRG-Ortsgruppe Wismar gehört Max Diederichs. Der 15-Jährige ist das erste Mal beim Wismarbucht-Schwimmen dabei. Nach einer Stunde, drei Minuten und 28 Sekunden ist er im Ziel. Glücklich, aber er friert an der frischen Luft. „Es war anstrengend, vor allem wegen der seitlichen Wellen“, erzählt der junge Schwimmer. Gerne wäre er noch etwas schneller gewesen, aber bei den rauen Bedingungen sei nicht mehr möglich gewesen. Am Ende reicht es für den 13. Platz bei den Männern.

Frau nimmt Titel mit nach Dresden

Rang zwei geht an Stefan Runge aus Hamburg (50:06) vor dem Rostocker Jacob Groß (50:17), der früher auch mal bei der DLRG Wismar Mitglied war.

Unter einer Stunde (57 Minuten und 8 Sekunden) ist auch die schnellste Frau geblieben: Livia Keusch (26). Für sie ist es das zehnte Wismarbucht-Schwimmen. Die 26-Jährige nimmt den Titel mit nach Dresden. Warum sie immer wiederkommt? „Weil es immer andere Bedingungen und Herausforderungen sind“, antwortet die glückliche Siegerin. Auch im nächsten Jahr will sie wieder starten.

Das sind die Gewinner

Zweitschnellste Schwimmerin 2021 ist Maite Grabowski aus Kaltenkirchen (58:34) vor Britta Uhde aus Bremen (1:02:53).

Für die kurze Strecke (1000 Meter) sind 22 Frauen und Männer ins Wasser gegangen: Gewinnerin ist in der Kategorie Sydney Josephine Rösiger aus Berlin (17:55 Minuten) vor Renee Albe aus Delmenhorst (22:00) und Margrit Rudolph aus Delmenhorst (25:07). Bei den Männern ist Moritz Böhm aus Brandenburg (20:47) als erster ins Ziel gekommen vor Lennart Böhm aus Brandenburg (25:41) und Mika Kirchwehm aus Wildau (27:25).

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Kerstin Schröder