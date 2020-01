So war der Busstreik in der Region Wismar

Wismar/Insel Poel/Dorf Mecklenburg

Nichts geht mehr – jedenfalls nicht mit dem Bus. Allerdings weiß das nicht jeder. An der Haltestelle „Seeblick“ in Wismar-Wendorf warten am Donnerstagvormittag immer wieder Menschen auf den Bus - auch Brigitte Hoth. Sie wohnt seit 55 Jahren in der Stadt und nutzt regelmäßig den öffentlichen Nahverkehr. Wichtiges habe sie nicht zu erledigen, erzählt die Seniorin. Sie stricke nur gerne und brauche ein paar Knöpfe für Jacken. „Aber die kann ich mir auch ein anderes Mal holen.“

Streik sollte besser angekündigt werden

Die Busfahrer würden gute Arbeit machen, deshalb hat Brigitte Hoth Verständnis für den Streik. „Wenn sie nicht fahren, kann ich auch mal laufen", sagt sie gelassen und geht weg – während Eva Martens gerade zu der Bushaltestelle kommt. Zum zweiten Mal an diesem Tag. „Ich war um Neun schon hier", erzählt die Wismarerin. Dabei habe sie eine Bekannte getroffen und diese mit zu sich nach Hause genommen, nachdem kein Bus gekommen sei. „Wir dachten, dass es so wie beim letzten Streik um zehn Uhr wieder weitergeht", erzählt sie. Dass die Busfahrer für eine bessere Entlohnung die Fahrzeuge stehen lassen, könne sie verstehen. Aber: „Aber sie sollten die Streik besser ankündigen“, ergänzt Eva Martens, die eine Monatskarte für den Bus hat.

Fahrdienstleiter steuert Werftbus

Die Busfahrer, die sonst in Wismar ihre Runden drehen, streiken mit ihren Kollegen bei Nahbus in Grevesmühlen. Dort hält eine Autofahrerin kurz am Tor an und ruft: „Das habt ihr euch verdient, macht weiter so!“ Sie unterstützt die Forderungen nach zwei Euro mehr Stundenlohn. Bereits vor einer Woche haben die Nahbus-Fahrer den öffentlichen Personennahverkehr für sechs Stunden lahmgelegt. Diesmal bleiben die Busse den ganzen Tag in den Depots. „Nur der Wismarer Werftverkehr rollt, da sitzt der Fahrdienstleiter selbst am Steuer“, berichtet Steffen Bührung vom Nahbus-Betriebsrat. Bis kurz nach 13 Uhr dauert der Streik vor dem Gelände an.

Stillstand in Dorf Mecklenburg

Auch die zwölf Busse der SB Verkehrsbetriebe in Dorf Mecklenburg stehen still. „Wir streiken aber nicht“, sagt Anne-Katrin Szofer, mit Martin Böhnke Geschäftsführer des privaten Busunternehmens, das sich erfolgreich aus der Insolvenz gerettet hat. Es bedient Linien als Subunternehmer von Nahbus. „Es macht keinen Sinn zu fahren, wenn die Fahrgäste nach dem Umsteigen stranden, weil Nahbus nicht kommt.“ Zu groß sei die Gefahr auch für Schüler. „Wir fahren sie beispielsweise von Lübow nach Rüggow. Dort steigen sie dann in ein Fahrzeug von Nahbus, das sie nach Neukloster zum Gymnasium bringt.“ Nach einem gemütlichen Frückstück in großer Runde nutzen die zehn Busfahrer die Zwangspause, um ihre Busse intensiv zu reinigen. Ralf Borks und Hans-Georg Dabrunz entfernen die Folie mit dem ehemaligen Firmennamen auf ihrem Bus. Statt Mecklenburger sind es seit dem 1. Januar die SB Verkehrsbetriebe.

Grundschul-Lehrerin ist verärgert

Ein Dorf Mecklenburger, der zu einem Vorstellungsgespräch nach Wismar muss, schimpft: „Das kann doch nicht wahr sein!“ Von dem Busstreik hat er nichts mitbekommen. Der 57-jährige Arbeitsuchende möchte seinen Namen nicht nennen. Er ist froh über das Mitfahrangebot der OZ-Reporterin. Zurück nach Dorf Mecklenburg will er den Zug nehmen. „Die Züge fahren doch?“ fragt er unsicher nach. Ja, das tun sie.

Wenig Verständnis hat auch eine Lehrerin von der Fritz-Reuter-Grundschule in Wismar. „Ein Streik darf nicht auf Kosten der Kinder gehen“, sagt sie. Die Info vom Busstreik kam am Mittwoch zu spät, um die Eltern zu benachrichtigen. So stehen am Donnerstagmorgen einige Kinder an der Haltestelle, ohne dass ein Bus kommt. Etliche Eltern bringen ihre Kinder wie gewohnt mit dem Auto zur Schule am Friedenshof II, können sie aber mittags nicht abholen. „Unsere Schüler gehen in verschiedene Horte in der Stadt. Dorthin kommen sie nur mit dem Bus“, sagt die Lehrerin.

Mütter haben Fahrdienste organisiert

Wahres Organisationstalent beweisen zwei Wismarer Mütter. Sie gewährleisten den Transport für ihre insgesamt fünf Kinder – zur Grundschule am Friedenshof, zur Goethe-Gesamtschule, zur Berufsschule und zum Kindergarten. Mandy Buchholz aus Wendorf hat keinen Führerschein, ihre Schwester stellt aber das Auto zur Verfügung. So übernimmt ihre Freundin Corinna Murawski aus der Altstadt den Fahrdienst. „Wir sind zurzeit Hausfrauen. Da geht’s. Als Berufstätige wäre das nicht möglich“, sagt sie.

Einige Schüler steigen wegen des Busstreiks aufs Fahrrad um. Beispielsweise ein Sechstklässler der Goethe-Gesamtschule. „Ich brauche etwa eine Stunde nach Hause“, sagt der Junge, der im Stadtteil Ostseeblick wohnt.

Viele Rentner warten auf den Bus

Ziemlich aufgeschmissen waren am Donnerstag all jene Poeler, die auf den Bus angewiesen sind. Vielleicht hat der eine oder andere die Mitfahrbank genutzt, die es seit dem vergangenen Jahr auf der Insel gibt. „Diese Bänke werden eher im Sommer genutzt“, ist Bürgermeisterin Gabriele Richter eher skeptisch. Ihre Stellvertreterin Ute Zwicker hingegen kann sich’s durchaus vorstellen. „Ich habe ein Rentnerehepaar von Kaltenhof nach Kirchdorf zum Arzt gefahren“, berichtet Reinhard Jahn vom Inseltaxi. Der große Ansturm blieb aber aus.

Vor allem viele Rentner warten in Wismar vergeblich auf den Bus. „Die Fahrer streiken?“ fragt die Rentnerin in der Poeler Straße ungläubig und ergänzt: „Auch in Wismar?“ Von anderen Städten hätte sie’s gehört. Ruth Radtke hat keine Zeitung und hört nicht viel Radio. Die 89-Jährige möchte zum Seniorensingen im Vereins- und Geschäftshaus in der Kanalstraße.

Taxi haben mehr Fahrten als sonst

In Wendorf steht ein junger Mann mit seiner Freundin. Er möchte zu seinen Kumpels fahren und gemeinsam für eine Prüfung zu lernen, die bald ansteht. „Jetzt muss ich zu Fuß bis zur Hochschule gehen“, beklagt er. Seine Freundin, die ihn eigentlich begleiten wollte, verzichtet lieber auf den langen Spaziergang und bleibt dann doch zu Hause. An der gleichen Haltestelle - vor einem Supermarkt - sitzt Timon Teschner. Er hat gerade seine Frühschicht beendet. Bis zum Sommer, wenn seine Ausbildung zum Erzieher beginnt, jobt er im Einkaufsmarkt. „Morgens gehe ich immer zu Fuß dorthin, um wach zu werden“, erzählt der 20-Jährige. Nach der Arbeit nehme er aber immer den Bus. Vom Streik hat der Wismarer bis dato nichts gehört. Doch es spricht sich herum. Menschen, die an den Haltestellen warten, werden von Passanten und Autofahrern auf die ausbleibenden Busse hingewiesen - auch Timon Teschner. Er ist von der Frühschicht geschafft, hat aber Verständnis für die Busfahrer. „Für Leute, die wichtige Termine haben, ist es ärgerlicher - ich gehe heute dann eben auch zu Fuß wieder nach Hause“, sagt er.

Am Wismarer Bahnhof reihen sich sonst acht bis zehn Taxis hintereinander auf. Am Streiktag sind es meist nur zwei. „Es gibt einige Fahrgäste mehr zu transportieren“, berichtet ein Taxifahrer. Er habe extra zwei Stunden früher angefangen zu arbeiten und transportiere vor allem alte Leute, die zum Arzt müssen. „Viele Senioren trifft der Streik besonders hart, weil sie ohnehin nicht viel Rente bekommen“, bedauert er.

Mehr Infos:

Liveticker: Nichts geht mehr – So läuft der Streik im Nahverkehr in ganz MV

Busfahrer-Streik legt MV lahm: Was betroffene Fahrgäste jetzt wissen müssen

Von Haike Werfel, Kerstin Schröder und Michael Prochnow