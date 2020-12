Poel

Es ist der letzte Tag des Jahres auf der Insel Poel im Corona-Lockdown: Die Parkplätze sind nicht so leer wie erwartet. Spaziergänger zieht es an die Küste, um frische Luft zu schnappen. Am Schwarzen Busch sind einige Hunde mit dabei. Greta und Martin Friedrichs sind mit ihren Vierbeinern, zwei Boxern, aus der Nähe von Schwerin an die Ostsee gekommen. Sie wollen ausgiebig wandern gehen. „Das viele, gute Essen über die Feiertage soll schließlich nicht auf unseren Hüften landen“, lachen sie und ergänzen: „Mit Blick aufs Wasser und der Meeresbrise können wir stundenlang unterwegs sein.“

Anzeige

Mit Steckenpferd an den Strand

Tiere haben auch Leonie (9) und Emilie (6) dabei. Die Mädchen sind mit ihren Pferden auf dem Weg zum Strand. „Lucky“ und „Prinz“ haben schöne, langen Mähnen – allerdings keine Rücken, sondern nur dünne Stöcke. Sie sind Steckenpferde für Kinder und galoppieren nun mit ihnen durch den Sand.

Zur Galerie Unterwegs in Timmendorf, Kirchdorf und Am Schwarzen Busch

Im Kirchdorfer Hafen ist tagsüber nicht so viel los. Einige Luftschnapper haben sich Getränke an einem Imbiss geholt. Am Kai liegt ein großes Segelschiff – die „Engelina“. Ab April 2021 soll es mit neuer Crew auf der Ostsee unterwegs sein und zu Mitsegeltörns einladen. Zu Silvester ist ruhig an Bord, ein kleiner Weihnachtsbaum leuchtet an Deck.

Heiße Getränke in Timmendorf

Auf dem Timmendorfer Parkplatz stehen etwa 30 Autos, unter anderem mit Kennzeichen von Wismar, Stralsund, Ludwigslust und Hamburg. An einer nahe gelegenen Wendeschleife haben drei Leute eine Decke auf eine Sitzbank gelegt und ihre Thermoskannen herausgeholt. Am Leuchtturm sitzen Familien, sie essen Kuchen und Brötchen. Ein Bäckergeschäft hat für die Spaziergänger geöffnet und ein Souvenirladen mit Zeitungen und Getränken. Es gibt heißen Kakao, Kaffee und Sanddorn. „Das tut gut“, sagt Kirsten Maigold. Sie ist gerade mit einer Freundin eine Stunde lang am Strand entlanggelaufen und lässt sich eine warme Schokolade schmecken. „Sonst ist hier zum Jahreswechsel immer viel Trubel, aber etwas ruhiger ist es auch mal schön.“

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Kerstin Schröder