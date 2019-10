So war die Fahrt mit der Dampflok von Wismar nach Wittenberge

Wismar

Zurücktreten von der Bahnsteigkante und Vorsicht bei Abfahrt des Zuges: 400 Passagiere haben sich am Sonntag von Wismar aus auf eine nostalgische Zugreise begeben und sind mit einer historischen Dampflok nach Wittenberge ( Brandenburg) gefahren. Unter den Reisenden, die hauptsächlich aus dem Wismarer Raum stammen, sind Nils und Katharina Gehrcken mit Tochter Benita. Vater Nils ist bis 1992 Lokführer gewesen, kennt die Strecke aus eigener Erfahrung. Er freut sich, sein ehemaliges Wirkungsfeld noch einmal sehen zu können.

„Dampf bin ich allerdings nicht mehr gefahren, zu meiner Zeit gab es nur noch Diesel- und Elektroloks. Aber gerade das macht die heutige Fahrt ja so interessant“, sagte der ehemalige Eisenbahner. Er und seine Frau sind Mitglieder im Verein „Eisenbahnfreunde Wismar“. Der hat zusammen mit der Interessengemeinschaft Schienenverkehr Ostfriesland diese Fahrt und die erste, ausgebuchte Tour am Sonnabend nach Stettin ( Polen) organisiert.

Genügend Kohle und Wasser im Tender

„Zwei Tage hintereinander jeweils ein voll ausgebuchter Zug, was will man mehr“, freut sich Carsten Ott, Vorsitzender des ostfriesischen Vereins über das große Interesse. Auch Andreas Nielsen, Vorsitzender des Wismarer Vereins, ist zufrieden. Für Lokführer Lars Henschke und Heizer Bernd Wildenhain ist die Fahrt reine Routine. „Genügend Kohle und Wasser im Tender und ausreichend Dampf auf dem Kessel – dann läuft die Babelsbergerin wie geschmiert“, lacht die Lok-Besatzung des Vereins „ Dampflok Glauchau“. Gemessen an anderen Dampfrössern, die liebevoll von vielen Vereinen erhalten werden, sei die 35 1097-1 noch ein „junges Mädchen“. Diese Baureihe ist zwischen 1955 bis 1959 mit insgesamt 113 Stück vom Babelsberger Lokomotivbau „ Karl Marx“ gefertigt worden – bis sie dem Bau von Diesel- und später Elektro-Loks weichen musste. Der Weiter-Betrieb und die Unterhaltung der technischen Denkmäler ist mit enormen finanziellen Mitteln verbunden, so die beiden Vereinsvorsitzenden.

Eine Scheinanfahrt in den Bahnhof

Nach der Wasserannahme, bereitgestellt durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Lübz, gibt es einen weiteren Zwischenstopp in Ganzlin (Kreis Ludwigslust-Parchim). Für Foto- und Videoaufnahmen aller interessierten Mitreisenden erfolgt danach eine so genannte Scheinanfahrt, wobei der Zug noch einmal unter Volldampf in den Bahnhof einfährt. „Das ist ganz genauso wie früher. Der Klang, der Geruch nach Kohle und Heißdampföl“, schwärmen vor allem viele ältere Reisende, die in ihrer Jugend noch die Zeit miterlebt haben, in der diese Loks im Regelzugdienst gefahren sind.

Um 12.45 erreicht der Sonderzug dann sein Ziel: den Bahnhof Wittenberge. Im benachbarten Bahnbetriebswerk, das jetzt unter anderem als technisches Museum durch die „Eisenbahnfreunde Salzwedel“ betrieben wird, gibt es für die Wismarer Gäste ein Programm rund um die Eisenbahngeschichte. Das findet seinen krönenden Abschluss mit einer imposanten Lokparade sowie mit Führerstandsmitfahrten.

Neuauflage der Dampfloktage geplant

Als es dämmert, setzt sich der Zug wieder in Richtung Wismar in Bewegung, gegen 22 Uhr kommt er dort an. Für die Reisenden geht damit nicht nur eine Fahrt zu Ende, sondern auch eine kleine Zeitreise in die Vergangenheit der Bahngeschichte. Und vermutlich ist es eine der letzten Möglichkeiten gewesen, noch einmal auf der jetzt privat betriebenen - und von der Stilllegung bedrohten - Bahnstrecke Südbahn zu fahren. „Es war unvergesslich schön“, sind sich die Passagiere einig. Sie loben die Organisatoren und die Lokbesatzung der 1700 PS-starken alten Dame 35 1097-1. Auch im kommenden Jahr soll es eine Neuauflage dieser Dampfloktage geben, verraten die Organisatoren.

