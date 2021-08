Wismar

„Was für ein tolles Stück!“, freuten sich Andrea und Pauline Zerahn, Mutter und Tochter, nachdem sie ein bisschen Geld ausgegeben hatten – für einen der ganz wenigen Tische bei der elften Stuhlparade in der Wismarer ABC-Straße.

411 Stühle (und ein großer Tisch)

Da standen 411 Stühle, die die Aktiven im Verein „KaSo“ – kurz für kreatives Arbeiten und soziales Organisieren – in den letzten Monaten liebevoll, kreativ und mit viel handwerklichem Geschick wieder aufgearbeitet haben als lange „Stuhlparade“ auf beiden Seiten der Straße. Nur die parkenden Autos störten das schöne Fotomotiv.

Am Ende der Stuhlparade kam er dann: ein runder, massiver Tisch mit einem mittigen ex­or­bi­tant massiven Bein. Der hatte es Mutter und Tochter angetan. „Für 100 Euro, das ist geschenkt!“, sagte Pauline Zerahn aus Baden-Württemberg, die gerade in Güstrow Heimaturlaub macht. Beide hatten von der Aktion mit den Stühlen gehört und waren spontan nach Wismar gefahren.

Alte Möbel aufbereitet

„Das Enkelkind hat uns auch sehr früh heute morgen geweckt“, lachte Andrea Zerahn. Und es hat sich gelohnt mit dem Tisch. Allerdings stellte sich nach dem Kauf die Frage, ob er zukünftig bei der Mutter oder der Tochter stehen würde. „Ich habe einen Ohrensessel zu Hause, da würde er perfekt passen“, argumentierte die Tochter mit Engelzungen. Allerdings: Die Mutter hatte ihn bezahlt. . .

Pauline Zerahn guckte gleich weiter, sie suchte noch Stühle – ganz verschiedene, die dann doch zusammen passen. Die Mutter war derweil begeistert von der Aktion: „Das ist eine richtig tolle Idee, alte Möbel so aufzubereiten.“ Die Stühle sind allesamt als Geschenke zum Verein gekommen und wurden in den letzten Monaten aufbereitet. Nun konnten sie für eine Spende den Besitzer wechseln. Weil die Stuhlparade im letzten Jahr ausfiel, war das Lager extrem voll.

Upcycling für Stuhl und Seele

„Ich glaube wirklich, hier ist für jeden Geschmack etwas dabei, egal ob für Ältere oder für Jüngere“, erzählte Victoria Behnke. Die Berlinerin war gerade zu Besuch bei den Eltern in Bad Kleinen, der Stuhlkauf war nicht geplant, kommt aber gelegen. Immerhin gilt es, ein Ferienhäuschen einzurichten.

Die Berlinerin war beeindruckt von der Masse und der Qualität der Stühle. Die wären, ohne die Engagierten von KaSo, wohl auf dem Sperrmüll gelandet. „Upcycling“ heißt neudeutsch die Idee, alten Stühlen neues Leben einzuhauchen und ganz „nebenbei“ den Menschen, die an den Möbelstücken arbeiten, wieder eine Chance zu geben. Mitmachen, was mit den Händen schaffen, im Team arbeiten, dazugehören, kreativ sein, das Handwerk lernen. . .

Tolle Einzelstücke

Mit neuer Farbe, neuen Bezügen, neuen Ideen oder beispielsweise auch edlen geflochtenen Sitzflächen wurde manch ein Stück zum absoluten Hingucker. Wie die drei Stühle, die einfach als Bank zusammen geschraubt wurden. Bunt angemalt stand manch ein Gast staunend davor. Jugendstilstühle, die sonst für mindestens 200 Euro das Stück gehandelt werden, gingen für 80, 90 Euro weg.

Von manch einem Exemplar gab es auch mehrere, so dass sie ganz klassisch am Ess- oder Küchentisch kombiniert werden konnten. Sandra Barnet und Martin Schubert aus der Region Schwerin suchten aber Einzelstücke. Sie hatten sich für zwei schicke alte weiße Stühle entschieden, zwei verschiedene. „Wir haben ein altes Bauernhaus, was wir wieder aufbauen“, erzählten die beiden. Die Stühle passen zum Stil des Hauses.

Dann kam der erste kleine Regenschauer. Die Aktiven vom Verein versuchten, mit Plastikplanen die Stühle zu schützen, was bei den starken Windböen nicht einfach war. Und auch nachmittags hatten die Organisatoren mit dem Wetter kein Glück. Übrigens: der Erlös der Stuhlparade kommt dem Trägerverein und damit den Menschen zugute. „Aber manch einer hat auch so bei der Veranstaltung gespendet, ohne einen Stuhl zu kaufen. Beispielsweise für die Musiker“, dankte Karin Auerbach vom Verein. Gunnar Rieck (Akkordeon) und Karoline Frick (Geige spielend und steppend) lockten die Menschen musikalisch.

Von Nicole Hollatz