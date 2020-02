So werden die Ferienhäuser in Hohen Wieschendorf jetzt umgebaut

Hohen Wieschendorf

„Fahrt hin, guckt es euch an“. Immer wieder rührt Jan van Leeuwen mit diesem Satz die Werbetrommel für Hohen Wieschendorf. Der Bürgermeister ist zufrieden mit dem, was sich im Ortsteil seiner Gemeinde Hohenkirchen gerade tut. Dort wird nur wenige Meter von der Ostsee entfernt gehämmert, gesägt und gebaut.

Ein neues Ferienresort entsteht oder – besser gesagt – ein altes bekommt ein frisches Aussehen. Mit dem sollen Kaufinteressenten und ab Frühjahr 2021 Urlauber an die Wismarbucht gelockt werden. Es sieht danach aus, als würde das klappen. Zu verdanken ist das Oliver Soini. Der Investor aus dem österreichischen Salzburg ist zurzeit oft auf der Baustelle unterwegs. Neun Jahre lang ist auf dem Grundstück nicht viel passiert. Vor allem die Einwohner der Gemeinde sind deshalb nur selten dorthin gefahren. Doch mittlerweile kommen sie wieder öfter – um zu schauen, was es Neues gibt. Und das ist eine Menge.

Neue Sichtachsen geschaffen

Auf der Baustelle: Investor Oliver Soini (l.) und Bürgermeister Jan van Leeuwen Quelle: Kerstin Schröder

2013 hat der Landkreis einen Baustopp für das Areal verhängt, weil der Bebauungsplan ­ungültig und die baurechtlichen Verhältnisse ungeklärt gewesen sind. Seit Ende 2018 darf wieder gebaut werden. Sehr zur Freude von Oliver Soini, der etliche Jahre warten musste, um seine Vision umzusetzen.

Die wird nun Schritt für Schritt realisiert: Inzwischen sind aus den ehemals 21 Häusern 17 geworden. „Wir haben vier Gebäude abgerissen, damit man die schöne Umgebung noch besser genießen kann“, erklärt Oliver Soini. Durch das Schaffen der neuen Sichtachsen könne man von den Häusern aus zu den Salzwiesen oder zum benachbarten Golfplatz schauen.

An den Immobilien arbeiten verschiedene Firmen, hauptsächlich aus der Region. Der Umbau erfolgt so: Rechts und links neben den Häusern entstehen zusätzliche Fundamente für Anbauten. Die alten Dächer werden entfernt, um mit Terrassen mehr Platz und Licht zu schaffen. Alle Gebäude werden entkernt und bekommen größere Fenster. „Wir liegen voll im Zeitplan“, freut sich der Investor. Als Nächstes werden die Dachziegel verlegt, die Innendämmung angebracht und Anschlüsse erneuert.

Kaufinteressenten aus Wismar

Hier entsteht das neue Ferienresort "Bades Huk" in Hohen Wieschendorf. Quelle: Kerstin Schröder

„Die Gewerke ziehen von Haus zu Haus weiter“, berichtet Hamid Farahmand, ­Geschäftsführender Gesellschafter der Firma Clavis International. Die vermarktet weltweit ­Ferienimmobilien. Die Objekte in Hohen Wieschendorf stoßen auf großes Interesse. Wegen der regen Nachfrage wird das Musterhaus nun sonnabends und sonntags von 13 bis 15 Uhr geöffnet.

„Wir haben viele Anfragen aus einem Umkreis von 50 bis 100 Kilometern“, berichtet Hamid Farahmand. 48 Prozent der Immobilien seien reserviert – auch von Wismarern, Interessenten aus Nordrhein-Westfalen und Firmen, welche die Ferienhäuser als Anlageobjekte nutzen wollen. Insgesamt entstehen 77 Appartements und um die Häuser herum eine Dünenlandschaft zum Barfußlaufen. Vermarktet wird das Resort unter dem Namen „Bades Huk“. Er soll an Wilhelm Bade, einen Seefahrer aus Hohen Wieschendorf, erinnern, der Ende des 19. Jahrhunderts die ersten Polarkreuzfahrten anbot. Die Gesamtinvestitionen in das Resort belaufen sich auf rund 30 Millionen Euro.

Bis zu 30 Arbeitsplätze entstehen

Für das Anlegen der Dünenlandschaft ist eine Firma aus Lübeck zuständig. Sie will auch hohe Gräser anpflanzen. Zäune sind nicht geplant. „Die Urlauber sollen die Natur in vollen Zügen genießen können“, betont Oliver Soini. In einem Ranger-Häuschen soll Wissenswertes zum vorhandenen Naturschutzgebiet vermittelt werden. Außerdem sind Segel- und Tauchkurse geplant, auch ein Fahrradverleih. In der Mitte des Resorts entsteht ein Wellness- und Fitnessgebäude, in dem auch Seminare angeboten werden.

Die Pflege der Außenanlagen, einen Hausmeisterservice sowie die Vermietung und Säuberung der Immobilien übernimmt eine Betreibergesellschaft. 20 bis 30 Arbeitsplätze will die in Hohen Wieschendorf schaffen. Für die Betreibergesellschaft werden auch Oliver Soini und Hamid Farahmand zuständig sein. Der österreichische Investor will auch der Fertigstellung des Resorts der Region treu bleiben: „Ich bin gekommen, um zu bleiben“, sagt er.

Bürgermeister lobt Durchhaltevermögen

2011 hat die Entwicklungsgesellschaft „ Soini Asset Immobilien“ das Areal mit Schiffsanleger für dreieinhalb Millionen Euro ersteigert – zwei Jahre später kam der Baustopp. Das Durchhaltevermögen des Investors findet Bürgermeister Jan van Leeuwen bemerkenswert: „Neun Jahre lang ist Oliver Soini nicht weggelaufen, sondern er hat weiter an das Projekt geglaubt, das verdient Respekt“, sagt er und spielt schmunzelnd auf die bergige Herkunft des Investors an: „Er hätte aber auch große Hügel hochgemusst.“

Subventionsbetrug 2002 präsentierte der Lübecker Hotelier Michael Veit Ivanschitz seine Pläne, in dem Vogelschutzgebiet für 17 Millionen Euro eine Ferienanlage mit Yachthafen zu bauen. Rund sieben Millionen Euro sollten als Fördermittel vom Land dazukommen. Das Landesförderinstitut bewilligte die Summe und zahlte davon fast vier Millionen für die Marina aus. Das Geld steckte der Investor jedoch in zusätzliche Ferienwohnungen, die nicht förderfähig waren. Deshalb forderte das Land die Fördermittel zurück. Invanschitz musste Insolvenz anmelden und wurde wegen Subventionsbetruges verurteilt.

Dass das Projekt doch noch umgesetzt wurde, sei neben Oliver Soini der ganzen Gemeinde zu verdanken, die daran festgehalten habe. „Bades Huk“ sei mit Abstand das größte Projekt in Hohenkirchen. Aber auch sonst passiere einiges, um die touristische Entwicklung voranzutreiben: Die Orte werden durch Radwege miteinander verbunden, Bushaltestellen sollen beleuchtet, E-Ladestationen aufgestellt werden.

Neuer Parkplatz ist bereits fertig

Der neue Parkplatz ist bereits fertig. Meist werden die Stellflächen am Ende eines Projektes realisiert. Doch Oliver Soini wollte den Blick zur Ostsee wiederherstellen. Der ist jahrelang durch mit Sanddorngewächsen bewachsene Hügel versperrt gewesen. Die Erde war für eine Tiefgarage ausgehoben worden – die aber nie gebaut wurde.

Ende 2020 sollen die Umbauarbeiten abgeschlossen sein. Verkaufsstart für die Immobilien ist 15. Februar gewesen. Der Beginn des Ferienbetriebes ist für Frühjahr 2021 geplant.

