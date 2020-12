So wird der coole Caipi zum heißen Winterdrink

Rostock

Ein beliebter Sommercocktail ist der brasilianische Caipirinha. Auch im kalten Winter muss niemand darauf verzichten. Der coole Sommer-Dink lässt sich ganz schnell in ein Heißgetränk verwandeln. Für den heißen „ Caipi“ empfiehlt Barkeeper Jakob Schranck:

Eine Limette

Drei Esslöffel braunen Rohrzucker

Sechs cl Rum

Heißes Wasser

Zunächst wird die Limette gewaschen in acht Stücke geschnitten. „Je nachdem, wie süß das Getränk werden soll, nimmt mach sechs bis acht Limetten-Achtel“, so Schranck. Die Limettenstückchen werden zusammen mit drei Löffeln Rohrzucker in vorgewärmte Tassen, Teegläser oder in hitzebeständige Longdringgläser gegeben und mit einem Stößel gestampft. „So das schön viel Saft aus der Limette kommt“, sagt der Profi. Die Schale dürfe dabei möglichst wenig beschädigt werden.

Anschließend wird der Rum hinzugegeben – empfohlen wird hierbei ein Übersee-Rum. Alternativ eigne sich aber auch Cachaça. Beim herkömmlichen Caipirinha wird nun Crushed-Ice hinzugegeben. Bei der heißen Variante wird stattdessen heißes Wasser verwendet. Mit dem aufgekochten Wasser einfach das Glas auffüllen.

Der braune Zucker löst in einigen Minuten den Fruchtsaft der Limetten. Zur Dekoration des Getränks eignen sich beispielsweise Minzblätter. Auch weitere Limettenscheiben können an den Rand des Glases gesteckt werden.

Weitere Heißgetränke

Schnell und einfach nachkochen lassen sich auch heiße Säfte oder Cider, eine russische Schokolade mit Marshmallows, ein schottisches Bier-Whiskey-Getränk oder ein klassischer Eierpunsch.

Von Katharina Ahlers