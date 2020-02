So wird der neue Bauernhof im Wismarer Tierpark aussehen

Wismar

Pferde, Esel, Rinder, Ziegen, Schafe und Schweine erhalten ein neues Zuhause im Wismarer Tierpark. Die Arbeiten für den Mecklenburger Bauernhof sind angelaufen.

Auf einer Fläche, die gut doppelt so groß ist wie der Wismarer Marktplatz, entsteht eine attraktive Anlage zwischen der Bauernscheune und dem Paradiesgarten. Die Besucher können sich freuen. Im Frühjahr 2021 soll das Vorhaben umgesetzt sein.

Bildergalerie: Der Tierpark mit Bauernhof

Zur Galerie Ansichten vom künftigen Bauernhof und Bilder vom Wismarer Tierpark

Sprung bei Besucherzahlen

„Der jetzige Komplex ist von der Optik und von den Auslaufbedingungen nicht mehr zeitgemäß“, erläutert Tierpark-Chef Michael Werner den Anlass für die Investition. 1,2 Millionen Euro kostet das Vorhaben, das mit 971 000 Euro vom Wirtschaftsministerium MV aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung gefördert wird. Den Rest hat der Tierparkverein angespart. Zugute kommt ihm der steigende Zuspruch. 2019 waren es 158 000 Besucher nach 140 000 Besuchern 2018 und 109 000 Besuchern im Jahr 2010.

Aktuell herrscht noch Winterbetrieb. Nur am Wochenende ist der Tierpark von 10 bis 16 Uhr geöffnet, ab dem 1. März dann wieder täglich von 9 bis 18 Uhr.

Attraktives Tiergehege

Die Arbeiten für den Bauernhof sind voll im Gange. Leitungen werden verlegt, Fundamente erstellt, der Hochbau ist ausgeschrieben. Tierparkmitarbeiterin Marina Welsch freut sich, dass es nach der langen Vorbereitungszeit jetzt sichtbar vorangeht: „Es wird kein Nachbau eines historischen Bauernhofes, es geht um ein attraktives Tiergehege.“

Der Eingangsbereich wird gegenüber dem beliebten Kattagehege sein. Der Besucher geht durch ein Hoftor mit angrenzenden Ställen für Ziegen und Schweine. Zwei weitere Ställe sind für Schafe, Pferde und Esel sowie Rinder. Der Platz in der Mitte des Ensembles lädt mit Brunnen und Hüpfkissen zum Verweilen ein. Für die Tiere gibt es reichlich Platz zum Auslauf in den Freigehegen, Besucher können sie auf Wegen in Augenschein nehmen. Ein Hingucker wird eine Brücke für Ziegen sein, über die sie zum Kontaktbereich mit den Tierparkbesuchern gelangen.

Die nächsten Pläne

Die zusätzliche Fläche von 2,5 Hektar für den Bauernhof hat die Stadt zur Verfügung gestellt. In dem Bereich wurde der Bürgerpark wenig genutzt. Parallel zu den jetzigen Arbeiten gibt es Überlegungen, wie der Tierpark noch attraktiver werden kann. Zwei Zukunftsprojekte stehen an. Zum einen soll aus dem jetzigen Bereich für die Stalltiere eine begehbare Vogelvoliere werden.

Zum anderen soll das Dauerthema Tierparkeingang in Angriff genommen werden. Dieser soll vom Köppernitztal in den Bürgerpark verlegt werden. Erste vorbereitende Maßnahmen wie die Verlegung von Kabeln sind schon gelaufen. Doch zeitlich sind beiden Vorhaben noch nicht terminiert. Ein Schritt nach dem anderen. Jetzt ist der Bauernhof an der Reihe.

Wir wohnen im Tierpark 277 Haus- und Wildtiere sowie einige Fische leben im Wismarer Tierpark. Das ergab die aktuelle Zählung vom 15. Januar 2020. Die Tiere verteilen sich auf diese 43 Arten: Präriehunde, Kattas, Wisente, Rothirsche, Damhirsche, Mufflons, Roter Nasenbär, Waschbär, Europäischer Luchs, Silberfuchs, Degus, Shetlandpony, Zwerg Shetlandpony, Hausesel, Schwarzbunt Rind, Afrikanische Zwergziegen, Skudden, Maskenschweine, Hauskatzen, Frettchen, Meerschweinchen, Alpakas, Zwergkaninchen, Goldfische, Rotfedern, Hausgans, Tauben, Haus- und Zwerghuhn sowie eine Reihe von Wildvögeln von Nandu bis Blauhalspfau.

Lesen Sie mehr:

Über den Autor

Von Heiko Hoffmann