So wird gerade in der Wismarer Werft und bei den Kabinenbauern gearbeitet 

Es war eine Zitterpartie – auch für die Mitarbeiter der Wismarer Werft und den dazugehörigen Kabinenbauern. „Wir haben lange auf eine Entscheidung gewartet, uns fällt ein Stein von Herzen“, sagt Ines Scheel, Vorsitzende des Betriebsrates.

Am Montagabend haben 17 Banken insgesamt 175 Millionen Euro Soforthilfe für die MV-Werften mit ihren Standorten in Wismar, Rostock und Stralsund freigegeben. Das Geld stammt von einem mit 260 Millionen gefüllten Guthabenkonto, einer sogenannten Lock-Box. Die Summe hat Genting Hong Kong als Mutterkonzern der MV-Werften für Krisensituationen hinterlegt. Ursprünglich ist die Entscheidung der Banken für Ende vergangener Woche erwartet worden. Die Verschiebung auf Montag hat deshalb für ein unruhiges Wochenende bei den Werftmitarbeitern gesorgt. „Die Warterei zerrt an den Nerven“, sagt Folko Manthey. Er arbeitet für die Werft und ist Vertrauensmann bei der Gewerkschaft IG Metall.

Kabinenbauer im Einsatz

Andreas Kaddatz war optimistisch, dass die Banken zustimmen. Der Gägelower ist beim Schwesterunternehmen, der MV Werften Fertigmodule GmbH, angestellt. Die baut die Kabinen für das neue Kreuzfahrtschiff „ Global Dream“. An dem ist im Dock bis Mitte März mit Hochdruck gearbeitet worden – bis der Corona-Lockdown kam. Seither steht auch das Riesen-Fließband im Gewerbegebiet Wismar-Dammhusen still, auf dem die Kabinen seit 2018 zusammengesetzt werden.

Dennoch sind einige Kabinenbauer weiter im Einsatz – so wie Andreas Kaddatz. Er gehört zu einem fünfköpfigen Logistiker-Team. Das stellt täglich das Material zusammen, das ihre 25 Kollegen auf dem Schiff brauchen, um bereits eingebaute Kabinen fertigzustellen und kleinere Mängeln zu beseitigen.

Arbeitsausfall 100 Prozent

Dirk Hawelka und Michael Falkenhagen würden auch gerne wieder Kabinen zusammenbauen. Doch noch sind sie, wie die meisten Mitarbeiter, in Kurzarbeit mit einem Arbeitsausfall von 100 Prozent. Das Geld ist knapp. „Ich bekomme nur 67 Prozent meines Gehaltes und muss davon eine Familie ernähren“, erzählt Dirk Hawelka. Der Wismarer hofft, dass die Produktion bald wieder aufgenommen wird. Und dass das Kurzarbeitergeld verlängert wird. Denn die Corona-Pandemie werde nicht so schnell vorbei sein.

Am Schiff selber wird weitergearbeitet – mit deutlich weniger Personal als vor Corona, in Sechs-Stunden-Schichten und mit Abstand. „Die Männer fangen versetzt an zu arbeiten, so dass sie sich nicht begegnen. Die Pausenräume werden nicht genutzt“, berichtet Ines Scheel. Die Männer seien auch nicht direkt auf dem Schiff tätig, sondern daneben und draußen. „Sie schweißen an den Sektionen, die später noch auf das Schiff gesetzt werden sollen“, ergänzt Folko Manthey.

Keine Fremd- und Leiharbeiter

Die Not-Besetzungen in der Werft und bei den Kabinenbauern bestehen ausschließlich aus der eigenen Belegschaft. Fremd- und Leiharbeiter sind nach Hause geschickt worden. Wie Ines Scheel betont, seien die Kollegen erleichtert, dass die Lock-Box geöffnet wurde. Aber sie wüssten auch, das sei nur ein erster wichtiger Schritt. Die nächste Hürde gelte es im September zu überwinden. Dann sollen die Werften unter den Corona-Rettungsschirm des Bundes schlüpfen und 570 Millionen Euro Hilfe bekommen, um die im Bau befindlichen Schiffe finanzieren zu können. Ines Scheel hofft, dass das passiert: „Wir haben jetzt drei Monate Zeit, um alles Nötige dafür vorzubereiten.“

Mit dem jetzt freigegebenen Geld ist aufgrund der Corona-Pandemie eine Zwischenfinanzierung erforderlich, um bis September finanziell über die Runden zu kommen und offene Rechnungen von Zulieferern zu begleichen. Wismars Bürgermeister Thomas Beyer ( SPD) hofft, „dass MV Werften seine Partnerunternehmen und Zulieferer zügig bezahlt“. Nach der Entscheidung von Landesregierung und Landtag, die 175 Millionen Euro freizugeben, sei die Zustimmung der Banken ein weiterer wichtiger Schritt für die Zukunft des Werftstandortes und ein positives Signal für die vielen Menschen, die bei MV Werften oder bei Zulieferern beschäftigt sind, sagt Thomas Beyer.

Neuer Betriebsrat gewählt

Mitten in der Krise haben die Mitarbeiter der MV Werften Fertigmodule GmbH einen siebenköpfigen Betriebsrat gewählt – am Montagmittag, wenige Stunden vor der Entscheidung der Banken.

Nach der Betriebsratswahl bei der MV Werften Fertigmodule GmbH (v. l.): Raik Wendlandt, Ulrike Funck, Maik Schwaß von der IG Metall, Michael Falkenhagen und Andreas Kaddatz Quelle: Kerstin Schröder

„Wir wollten das schon vor der Corona-Krise tun, nun haben wir das nachgeholt“, berichtet Ulrike Funck, die in das Gremium gewählt wurde. 107 der zurzeit 143 Mitarbeiter haben sich an der Wahl beteiligt. Wird kein Einspruch eingelegt, kann sich der Betriebsrat Ende nächster Woche zu seiner konstituierenden Sitzung treffen und einen Vorsitzenden wählen. Auch sie blicken nach vorne und wollen sich dann stark machen für die gleichen „Rechte und Konditionen“, wie sie ihre Werftkollegen haben. „Das ist unser langfristiges Ziel, unser kurzfristiges ist, zusammen mit der Geschäftsführung alles dafür zu geben, das Unternehmen zu erhalten“, betont Ulrike Funck.

Nach OZ-Informationen versucht die Geschäftsführung Bauprojekte an Land zu generieren. Ein Hotel, das Park Inn by Radisson am Wismarer Hafen, ist bereits mit Schiffskabinen gebaut worden.

