Dank niedriger Inzidenzzahlen - Endlich wieder Shoppen in Wismar: So war der erste Tag in der Altstadt

Shoppen ohne Test und Termin: Das geht dank niedriger Infektionszahlen seit Mittwoch wieder. Die Entscheidung kam spontan, nicht alle Einzelhändler waren so schnell mit ihren Mitarbeitern und Waren.