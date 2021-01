Poel

Der 7. Februar 1699 in der Ortschaft Brandenhusen auf Poel. Es ist bitterkalt, auf der Ostsee treiben Eisschollen. Vor dem Tor zum Bauernhof von Peter Ewers stehen die Menschen der Insel und warten auf ein gruseliges Schauspiel. Lucie Bernitt, einfache Schweinehirtin aus Brandenhusen, ist der Hexerei angeklagt.

Und die ganze Insel, so scheint es, will sie brennen sehen. Das ist kein Auszug aus einem historischen Roman, sondern ein echter Kriminalfall, der das Zeug zum Roman hätte – dank eines Potsdamer Historikers und seiner Forschung. Und genauso romanhaft und fesselnd steigt der Historiker in die Geschichte ein.

Bekannter Fall von Hexenverfolgung

Historiker Dr. Martin Schaad Quelle: privat

„Der Fall ist berühmt und weithin bekannt in der Forschung“, erzählt Dr. Martin Schaad, Historiker und stellvertretender Direktor des Einstein-Forums. Er hat sich intensiv mit dem Thema der Hexenverfolgung auf Poel auseinandergesetzt. „ Lucie Bernitt wird seit dem 19. Jahrhundert in fast allen maßgeblichen Büchern zum Thema besprochen“, erklärt er. Die – bisherige – Forschungsmeinung war unisono: der Poeler Fall war eine „Hexenverfolgung von seitens der Obrigkeit“ im Vergleich zum genauso an anderen Orten und Fällen praktizierten Hexenwahn von „unten“, also ausgelöst durch die Bevölkerung.

Rostocker Jurist

Der Fall der Lucie Bernitt war ungewöhnlich, weil es für das Todesurteil eine Rechtfertigungsschrift eines am Prozess beteiligten Rostocker Juristen gibt. „Das kommt selten bis nie vor, deswegen interessieren sich viele Forscher für den Fall“, erklärt Dr. Martin Schaad. Und ziehen den Schluss, dass diese Schrift von „oben“ die arme Schweinehirtin vor 330 Jahren auf den Scheiterhaufen gebracht hat.

„Mich hat interessiert, ob das so stimmte.“ Der Historiker hat zusätzlich zu den bekannten Akten aus dem Landeshauptarchiv in Schwerin auch Gerichtsprotokolle und mehr beispielsweise im Wismarer Archiv untersucht.

Poeler Inselleben

Sein Ergebnis war erschütternd: „Es hat sich herausgestellt, dass die Poeler sich gegenseitig ständig der Hexerei beschuldigt haben. Alle waren beteiligt, der Pastor war mit seinem religiösen Fanatismus die treibende Kraft.“ Er rekonstruiert die Ereignisse von damals anders als viele Historiker vor ihm:

„Eine andere Antwort auf die Frage, warum Lucie Bernitt sterben musste, lautet also: Weil Margarethe Lembke ihre Fährdorfer Nachbarin Elisabeth Schabbel auf dem Scheiterhaufen brennen sehen wollte. Und weil sie in ihrem Schwager Peter Ewers und ihren Brüdern Harmen und Christian Lembke willige Helfer gefunden hat, um Lucie Bernitt in Brandenhusen zur Besagung der „alten Schabbelschen“ als ihrer Lehrmeisterin zu bringen.“

Bauernopfer

Margarethe Lembke prozessierte jahrelang gegen ihre Nachbarin Elisabeth Schabbel – ohne Erfolg. „Über Jahre hatten es die Richter zugelassen, dass der inselweit bekannte Konflikt zwischen Lembke und Schabbel immer weiter eskalieren konnte, soweit, bis Margarethe Lembke in der Hinrichtung der daran unbeteiligten Schweinehirtin den einzigen Ausweg sehen würde.“

Lucie Bernitt war das Bauernopfer im Schachspiel zweier Poelerinnen. Erfolg hatte Elisabeth Lembke mit ihrer Intrige durch zwei besondere Faktoren. Dazu Dr. Schaad: „Der strukturelle lag in der rechtlichen Verfasstheit der Insel Poel mit ihrer zweigeteilten Obrigkeit. So sollte nicht die schwedische Gerichtsbarkeit, sondern die Lübecker Bürgermeister über Lucie Bernitt richten.“ Dort wusste man nicht viel über die Streitereien zwischen den Lembkes und Elisabeth Schabbel.

Klüngelei

Bitter für die Schweinehirtin: die niedere Gerichtsbarkeit und damit die Verhandlungsführung vor Ort lag in den Händen von Peter Ewers, dem Schwager von Margarethe Lembke. Und die Familie Lembke hatte den Pastor als rechtschaffenden Mann der Kirche auf ihrer Seite: Martin Cassius.

„Entscheidend war schließlich die unhinterfragbare Autorität, mit der er als Mann der Kirche der gottesfürchtigen Schweinehirtin die Geschichte einreden konnte. Und so sollte der erste Teil des Plans tatsächlich gelingen“, berichtet Martin Schaad. Heißt: Lucie Bernitts Leben endete auf dem Scheiterhaufen.

Fehlurteil

Dr. Martin Schaad macht deutlich, wie es zum Fehlurteil kam, wem damals bewusst gewesen sein muss oder wer mit entsprechender Sorgfalt hätte wissen müssen, dass Lucie Bernitt unschuldig sterben musste beziehungsweise welche ganz unzauberhaften Hintergründe die Anschuldigungen als Hexe hatten.

Mediale Darstellung des Themas Hexenverfolgung: Druck über eine Hexenverbrennung im 16. Jahrhundert Quelle: Jürgen Jahncke

Aus heutiger Sicht ist die Rechtslage natürlich klarer: „Hexen gibt es nicht und gab es zu keinem Zeitpunkt in der Menschheitsgeschichte. Wohl aber gab es Hexengeschichten (und diese gibt es immer noch). Hexengeschichten können auf unterschiedliche Art und Weise zustandekommen, durch Gerücht oder Fama, aufgrund einer Besagung, mit der Folter erzwungen oder auch im Zuge eines „freywilligen“ Geständnisses unter psychischem Druck. Oder gar durch Fabrikation und Eingebung von Seiten der ermittelnden Instanzen, wie in dem hier geschilderten Fall.“

Spannende Rekonstruktion

Intrigen, Nachbarschaftsstreitigkeiten, Missgunst und Neid: „Das alles hat interessante, aber auch leider wenig rühmliche Details der Inselbewohner zu Tage treten lassen.“ Der Fall habe sich über die Zeit, so der Historiker, hochgeschaukelt.

Die ursprünglichen Ursachen der Fehde sind anhand der Akten nicht mehr nachvollziehbar. „Die Menschen waren nicht reich, es ging nicht ums Geld.“ Die Mutmaßung des Fachmanns: „Die Prozesse waren vielleicht ein Produkt des eintönigen Insellebens.“

Buch ist fast fertig Das Buch „Die Hexen von Poel“ von Martin Schaad wird in den nächsten Wochen fertig und dank des Wismarer Archivvereins gedruckt in den Buchhandlungen zu erwerben sein. Dr. Martin Schaad studierte Geschichte, Volkswirtschaft und Philosophie an der University of Stirling in Schottland und promovierte in Neuerer Geschichte am St Antony's College, Oxford. Seinen MBA absolvierte er an der Heriot-Watt University, Edinburgh.

Von Nicole Hollatz