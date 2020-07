Sören Franze ist der neue Angelkönig von Bad Kleinen

Bad

Ohne den üblichen Umzug mit Kapelle am frühen Morgen durchs Dorf, bei dem der amtierende Angelkönig abgeholt wird, startete am Sonnabend das 87. Königsangeln des Angelsportvereins Bad Kleinen. „Das hat es noch nie gegeben in der Vereinsgeschichte – nur in der Zeit des Zweiten Weltkrieges, da hat das gar nicht stattgefunden“, berichtete der Vereinsvorsitzende Wolfgang Groll.

Und auch das mit dieser Veranstaltung verbundene obligatorische Fest am Anglerheim und die Teilnahme von Gastanglern fielen diesmal aus - lediglich Clubmitglieder durften auf Fischjagd gehen.

Mit Booten hinaus auf den See

So fuhren diesmal auch nur 39 Vereinsmitglieder mit ihren Booten um 7 Uhr hinaus auf den Schweriner Außensee, um innerhalb von drei Stunden ihren Fang zu machen. An der Waage entschied sich anschließend, wer Pokal und Anglerkette für ein Jahr sein Eigen nennen darf. Als heißer Favorit galt auch diesmal Thomas Jorzyk, Gewinner des Vorjahres und insgesamt bereits viermaliger Titelträger in den vergangenen sechs Jahren.

Doch dieses Mal wurde der Taxiunternehmer, der einen Brachsen von 2500 Gramm Gewicht mit an Land brachte, deutlich übertrumpft: Sören Franze schaffte es, gleich zwei kapitale Flossenträger dieser Art zu überlisten, und setzte sich mit einem Gewicht von 4850 Gramm klar an die Spitze. „Das ist das erste Mal, dass ich diesen Titel erringe und ich angele bereits seit meinem sechsten Lebensjahr", freute sich der 51-Jährige über den Erfolg. Mit Platz drei und 2300 Gramm Gewicht seiner drei Fische komplettierte Ludwig Rathsack das Siegerpodest in diesem Jahr.

Mädchen gewinnt bei den Kindern

Bei den Kindern bis zu einem Alter von 14 Jahren gewann Hermine Fritz mit 900 Gramm und zehn Fischen vor Eddy Riedel mit 800 Gramm und fünf Fischen sowie Henning Fritz mit 300 Gramm bei vier gefangenen Fischen. Für den Teilnehmer mit dem kleinsten Fang gab es wieder den beliebten „Arschpokal“ - in diesem Jahr erangelt von Hans-Jürgen Wunderlich mit einem Fisch von 100 Gramm Gewicht.

Zwar war die Veranstaltung diesmal nicht öffentlich, aber ihr Stattfinden wohl bekannt. Also ließen es sich einige Bewohner des Ortes nicht nehmen, bei der Auswertung dabei zu sein. Und so konnten die gefangenen Fische wie jedes Jahr an diese gespendet und damit dem Verzehr zugeführt werden.

Von Peter Täufel