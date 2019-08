Boltenhagen/Wismar

Katharina Blaschke war zu Gast in der Sommerlaune in Boltenhagen. Inhaber Dirk Schwiewer lädt regelmäßig Prominente ein, die in dem gemütlichen Restaurant mit den Gästen ins Gespräch kommen. Die 62-Jährige, die seit 15 Jahren in der Serie Soko Wismar mitspielt, ist bereits die vierte Darstellerin der Se...