Wismar

Moin. Soko-Wismar-Fans hätten darauf wetten können, dass die norddeutsche Begrüßung das erste Wort der neuen Hauptdarstellerin sein wird. Immerhin gehört das Moin inzwischen zu jeder Folge der beliebten Krimiserie im Vorabendprogramm des ZDF. Eingeführt hat das Moin nach eigener Aussage Schauspieler Dominic Boeer, der seiner Rolle diese Standartbegrüßung gegeben hat. Mindestens zwei- bis dreimal pro Folge sagt er als Polizeihauptmeister Lars Pöhlmann Moin – so natürlich auch zu seiner neuen Kollegin Paula Moorkamp.

Die wird gespielt von Stella Hinrichs, die am 29. Dezember 2021 in ihrer ersten Folge zu sehen gewesen ist und – wie sollte es anders sein – in einem Mordfall ermittelt. „Es ist meine erste Leiche“, sagt sie zu ihrem Chef Jan-Hinrich Reuter (Udo Koschwald). Der meint: „Es wird bestimmt nicht die Letzte sein.“ Schließlich wird jeden Mittwoch ab 18 Uhr in einem Mordfall ermittelt.

In der OZ über den Hof gelesen

Diesmal geht es um eine Frau, die tot in einem Feldgraben liegt. Es handelt sich um Franziska Wenger, die erfolgreich einen Biobauernhof auf der Insel Poel betrieben hat. Polizeichef Reuter kennt den Hof, er hat über ihn vor ein paar Wochen in der OSTSEE-ZEITUNG gelesen. Und während Lars Pöhlmann die Neue sofort mag, ist Reuter noch zurückhaltend: „Schauen wir mal.“

Viel erfahren die Zuschauer von Paula Moorkamp, die auf Publikumsliebling Kai Timmermann (Mathias Junge) folgt, noch nicht: Sie trägt einen goldenen Ring an der rechten Hand, ist aufgeregt am ersten Tag und singt ein paar Zeilen vom Puhdys-Klassiker „Alt wie ein Baum“, bevor sie mit Lars Pöhlmann zwei Brüder befragt.

Einer davon sei ein Ostrocker, sagt sie. Begrüßt werden die beiden Männer natürlich mit dem standardgemäßen Moin. Wie oft Dominic Boeer das schon gesagt hat, hatte er 2018 in einem OZ-Interview geschätzt: vielleicht an die 800 bis 1000 Mal. Nun seither sind weitere Folgen ins Land gezogen. Und wenn man die Moins der anderen Darsteller an den Tatorten und bei Zeugenbefragungen dazurechnet, dürften es etliche mehr sein.

„Sie mag Fischbrötchen“

Ob es Paula Moorkamp schafft, die Lücke vom humorvollen Kai Timmermann zu schließen, wird sich in den nächsten Folgen zeigen. Ein sympathischer Anfang ist jedenfalls gemacht. Am Ende der Folge gibt Reuter zum erfolgreich gelösten Fall eine Runde Fischbrötchen aus. Auch die gehören wie das Moin zur Soko Wismar dazu. Paula Moorkamp greift zu und beißt als erste ab: „Sie mag Fischbrötchen“, sagt Reuter lächelnd – immerhin liebt er das Angeln und Fischbrötchen.

Von Kerstin Schröder