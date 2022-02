Wismar

Nach Mathias Junge steigt ein weiterer Publikumsliebling aus der Krimiserie „Soko Wismar“ aus – seine Polizisten-Partnerin Sidsel Hindhede. Vier Jahre lang hat die dänische Schauspielerin das Ermittlerteam als Stine Bergendal verstärkt. Am 2. Februar läuft die letzte Folge mit ihr: „Abschied von Stine“.

Zum bevorstehenden Ausstieg hat die OSTSEE-ZEITUNG ein Interview mit der 28-Jährigen geführt.

Wie wird Stine die Serie verlassen? Wird sie etwa erschossen?

Nein, sie stirbt nicht. Mehr darf ich aber nicht verraten.

Haben Sie die Folge schon gesehen?

Ja, wir haben sie schon im Juni gedreht.

Wird es so emotional wie bei Mathias Junge?

Noch mehr, jedenfalls von Stines Seite aus.

Was sagen Sie Ihren Fans zum Trost?

Die Serie startet in neue Zeiten. Die neuen Kollegen sind supernett und lustig. Außerdem ist ein bisschen Abwechslung immer gut. Und das Wichtigste ist: Helene und Reuter bleiben. Für mich als Schauspielerin ist es aber wichtig, mich weiterzuentwickeln und etwas Neues auszuprobieren, weil ich noch jung bin.

Wie ist es nach dem letzten Drehtag für Sie weitergegangen? Arbeiten Sie schon an neuen Filmprojekten?

Bisher gab es noch nicht so viele. Ich habe 2021 drei Spielfilme gedreht, die dieses Jahr herauskommen sollen. Es waren aber kleinere Rollen – für ZDF, ARD und Netflix.

Das ist ein guter Mix.

Stimmt. Danach habe ich viel Zeit in Dänemark verbracht und viel Ruhe gehabt. Hoffentlich kommt in den nächsten Monaten etwas Tolles, aber das muss man abwarten. Wenn man mit einer Serie wie Soko Wismar bekannt wird, dann dauert es eine Weile, bis etwas anderes kommt, weil man damit in Verbindung gebracht wird. Aber ich will auf jeden Fall wieder gerne in Deutschland arbeiten und versuche immer, dort Jobs zu kriegen.

Sie hatten extra Deutsch gelernt für die Soko-Rolle.

Genau. Damals konnte ich kein Deutsch, jetzt klappt es ganz gut. Aber seit sechs Monaten bin ich jetzt wieder in Dänemark. Da muss ich richtig aufpassen, dass ich mein Deutsch nicht wieder verliere. Deshalb schaue ich immer wieder mal deutsche Filme an oder höre deutsche Podcasts.

Ist es ein endgültiger Ausstieg?

Ich möchte nicht sagen, dass ich niemals zurückkomme.

Das werden viele Fans gerne hören. Gab es denn eine kleine Abschiedsfeier mit den Kollegen?

Durch Corona war das ein bisschen schwierig. Aber wir haben eine kleine Feier nach meinen letzten Dreharbeiten im Berliner Studio gemacht und auch in Wismar in kleiner Runde in der Kai-Bar gefeiert.

Haben Sie ein Erinnerungsstück behalten?

Die pinken Turnschuhe, Stines pinkes Notizbuch und zwei Hemden, die für mich maßgeschneidert wurden. Eine Mütze, noch ein paar Turnschuhe (lacht). Ich habe immer gefragt: Darf ich das haben? Und – ich durfte.

Ist Pink Ihre Lieblingsfarbe?

Es war Stines Lieblingsfarbe. Privat werde ich das alles wohl nicht tragen. Aber es sind tolle Erinnerungsstücke.

Konnten Sie Ihre Rolle mitentwickeln?

Weil ich zu Anfang schlecht Deutsch sprechen konnte, wurde das auch ins Drehbuch geschrieben. Danach haben die Autoren gesehen, wie Mathias und ich zusammengespielt haben und was zu unseren Rollen passt. So hat sich das entwickelt. Ich hatte aber Einfluss auf meine Fingernägel. Die Maskenbildnerin und ich haben uns für jede Folge eine neue Farbe ausgedacht.

Das ist mir gar nicht aufgefallen …

Wenn man genau hinschaut, sieht man viele Farben. Das war immer ein bisschen lustig, weil es immer eine neue Farbe war.

War Mathias Junge ein Lieblingskollege, weil Sie viel zusammengedreht haben?

Wie haben alle viel Zeit miteinander verbracht. Mathias war eine große Hilfe für mich, als ich noch Anfängerin in der Serie war. Privat habe ich mehr Zeit mit Nike Fuhrmann verbracht. Aber mit den anderen Schauspielern habe ich auch viel Spaß gehabt.

Das Team um Reuter (Udo Kroschwald, 2.v.r.) schaut sich ein Video an, in dem der Ehrenamtler öffentlich Stellung zum Bau bezieht. Stine (Sidsel Hindhede, l.), Karoline (Nike Fuhrmann, 2.v.l.) und Lars (Dominic Boeer, r.) sind fassungslos über den Hass, der dem Bürgermeister entgegenschlägt. Quelle: ZDF / Meyerbroeker

Haben Familie und Freunde in Dänemark die Serie gesehen?

Meine Eltern haben fast jede Folge gesehen. Von meinen Freunden nicht so viele, aber sie verstehen auch kein Deutsch, da ist das schwierig. Aber es gibt ein paar dänische Soko-Fans, die mir geschrieben haben.

Schauen Sie sich die Serie weiter an?

Ich möchte auf jeden Fall wissen, wie es mit meinem Ersatz läuft und wie sein Einstieg ist.

Werden Sie Wismar noch einmal besuchen?

Wismar ist eine schöne Stadt, um Urlaub zu machen. Aber ich war jetzt so viel da, dass ich in den nächsten Jahren wohl erst mal nicht mehr dorthinkomme, um mich zu erholen, aber vielleicht um einen Kollegen zu sehen.

Gibt es etwas, was Sie vermissen werden?

Auf jeden Fall die gute Stimmung am Set und die Leute, die ich dort getroffen habe. Als Schauspielerin ist es großartig, so einen Arbeitsplatz zu haben. Man kann die anderen Leute richtig kennenlernen. Das werde ich auf jeden Fall missen. Außerdem werde ich meine Laufstrecke am Mühlenteich vermissen und die Spaziergänge am Hafen.

Möchten Sie künftig wieder eine Serie drehen oder lieber Filme?

Beides. Das Schöne an der Serie ist, dass man lange zusammenarbeiten kann und nicht nur für ein paar Monate. Man hat die Möglichkeit, die Rolle zu entwickeln.

Gibt es eine Traumrolle?

Nein. Aber ich wollte immer mal in einer romantischen Komödie die gute Freundin von der Hauptdarstellerin spielen.

Und jetzt geht es erst mal in die Karibik.

Da möchte ich segeln lernen und sehe hoffentlich viele Fische und Schildkröten – Schildkröten sind meine Lieblingstiere.

Viel Spaß! Und die Soko-Fans werden Sie missen.

Von Kerstin Schröder