Wismar

„Die Führung ist nichts für Leute, die mit ‚Soko Wismar‘ nichts am Hut haben“, kommentiert Micha Glockemann lachend. Er weiß, wer seine Führung bucht, ist auch Fan der wöchentlichen Vorabend-Krimiserie. Und die Fans kommen aus ganz Deutschland, sogar aus Österreich und der Schweiz.

Als seine Gästeführerkolleginnen Ilse Zintner und Ulrike Lebek mit den Soko-Stadtführungen angefangen haben, gab es eine pro Woche. „Im Sommer sind wir inzwischen bei vier Führungen in der Woche“, erzählt Micha Glockemann stolz von der gestiegenen Nachfrage. Seine letzte Führung hatte er im Oktober, er hofft, dass es im Juni wieder mit dem Tourismus und den Touren losgehen darf.

Anfangs hat Ulrike Lebek in einer ausgedienten Polizeiuniform vom Set durch die Stadt geführt. Micha Glockemann lacht: „Da pass’ ich nicht rein. Außerdem ist das keine Kostümführung, sondern eine thematische Tour.“ Er hat Handschellen und seinen Soko-Wismar-Polizeiausweis fürs Feeling dabei, dazu unglaublich viele Insider-Informationen von vor und hinter der Kamera.

Jeden Mittwoch Weiterbildung

Der Gästeführer sieht jede Folge. „Natürlich! Ich muss doch wissen, was los ist. Wenn neue Schauplätze gezeigt werden. So eine Führung muss ja auch für mich spannend bleiben.“ Seit 2013 ist er als Gästeführer unterwegs, seit 2015 arbeitet er regelmäßig als Komparse bei „Soko Wismar“ und seit 2016 bietet er über die Wismarer Tourist-Information die Soko-Stadtführungen an und vermischt dabei natürlich das Wissen zur Stadtgeschichte mit den Handlungen der Krimiserie.

Das bekannteste Beispiel, das Wismarer schmunzeln und auswärtige Soko-Fans erstaunen lässt, ist der „Riss im Raum-Zeit-Kontinuum“ bei schnellen Fernsehpolizeifahrten durch das Tor zum Heilig-Geist-Hof in der Neustadt. „Dann landet man in den alten DDR-Fernsehstudios Adlershof in Berlin“, lacht Micha Glockemann. Denn dort befindet sich die Wismarer Fernsehpolizeiwache.

Geschichten von hinter den Kulissen

Zwischen Backsteinkirchen und Giebelhäusern, Hanse- und Schwedenzeit erzählt er Geschichten vom Set. Lustiges wie beispielsweise vom Dreh am Hopfenmarkt. „Kommissar Pöhlmann geht im Eckgeschäft neben der Löwenapotheke die Treppe runter. Er sollte zum Auto, einsteigen und losfahren.“ Erst geht die Autotür nicht auf – Klappe, nächster Versuch und von vorne. Dann ist der Sitz so weit vorne, dass Schauspieler Dominic Boeer nicht reinpasst. Wieder von vorne: „200 Leute standen, haben zugeguckt und sich amüsiert. Leider wurde die Szene nie ausgestrahlt!“

Mitunter entstehen auch durch den Schnitt witzige Geschichten. „Ich sitze im Hintergrund in der Löwenapotheke und esse mein Wurstbrot. Dann wird das Haus von außen gezeigt und ich gehe vorbei.“ Schnitt, wieder drinnen mit dem gleichen Komparsen. „Man erkennt mich aber nur, wenn man es weiß.“ Micha Glockemann hat einige solcher Geschichten miterlebt. „Aber ich erzähl’ hier nicht alle, die Leute sollen ja mitlaufen und zuhören.“

Wismarer Einblicke und Zeitreisen

Er selbst ist auch Soko-Fan. „Die Serie ist leicht und lustig und es gibt Wismar zu sehen, das ist natürlich das Wichtigste daran“, schwärmt er von den Bildern. Manche Folgen haben inzwischen historischen Wert, die Serie gibt es seit 2004. „Wer wissen will, wie es am Hafen früher ausgesehen hat, muss die alten Folgen gucken.“

Oder die Folge „Der Tote im Weinberg“: „Wer wissen will, wie der Kemladen vor der Sanierung aussah, muss sich die angucken.“ Und die Filmemacher nehmen die Wismarer ZDF-Zuschauer mit an nicht öffentliche Orte. „In den Keller der Bohrstraße 15“, erzählt Micha Glockemann von aktuelleren Dreharbeiten.

Plausch mit Pöhlmann

Micha Glockemann ist auch begeistert von der Folge „Mord nach Noten“ mit der Leiche in St. Nikolai und starker Dronenaufnahme aus der Kirche. „Das ist eine tolle Folge für die Kirche, wenn man die Leiche rausrechnet“, lacht er. Wenn Micha Glockemann weiß, es ist wieder Drehtag in Wismar, führt er seine Gruppe natürlich zum Ort des Geschehens. Mit ganz viel Glück ist dann Dominic Boeer als Kriminaloberkommissar Lars Pöhlmann da und hat Zeit für einen Plausch mit dem Gästeführer und seiner Gefolgschaft.

Bei gut 30 Folgen ist er schon als Komparse dabei gewesen, durfte sogar einige Wörter sprechen und eine Leiche finden. Bei der Folge am 31. März, „Die Kneipe“, könnte Micha Glockemann wieder zu sehen sein. „Wir haben in der Fellfresse gedreht“, berichtet er. Also: 18 Uhr ZDF gucken oder danach jederzeit in die Mediathek.

Von Nicole Hollatz