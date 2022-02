Wismar

Das Ermittlerteam der Soko Wismar wird von Beginn an von ausländischen Polizisten unterstützt. Von 2004 bis 2015 – also von der ersten bis zur zwölften Staffel – hat Schauspielerin Li Hagman diesen Part übernommen. Die Tochter einer Schwedin und eines Deutschen verkörperte mit originalem schwedischen Akzent die finnische Austauschpolizistin Leena Virtanen.

Obwohl sie so lange dabei gewesen ist, erfolgte ihr Ausstieg recht unspektakulär: Poliisikonstaapeli Leena Virtanen wird nach Finnland zurückbeordert. Das wird in Episode 222 nur beiläufig zum Beginn der Folge erwähnt in einer Szene mit Ermittlerchef Jan Reuter (Udo Kroschwald). Dort heißt es, man habe immer gewusst, dass die finnische Polizei Leena Virtanen irgendwann in ihre Heimat zurückbeordert würde, worauf Reuter antwortet, er dachte, die Finnen hätten sie längst vergessen.

Ersetzt wird sie von der niederländischen Austauschpolizistin Anneke van der Meer (Isabel Berghout). Die Schauspielerin besitzt sowohl die deutsche als auch die niederländische Staatsbürgerschaft und ist für 75 Folgen (2015 bis 2017) bei der Soko Wismar gewesen.

In Episode 299 (Staffel 15) wird Anneke van der Meer von ihrem niederländischen Chef zurückbeordert und in der Folge durch die dänische Austauschpolizistin Stine Bergendal (Sidsel Hindhede) ersetzt. Sie hat für die Rolle extra Deutsch gelernt und von 2018 bis 2021 die Soko-Wismar-Fans begeistert.

Nach ihrem Ausstieg fragen sich die Fans: Wer kommt als nächstes ins Ermittlerteam. Nach OZ-Informationen wird es nach drei Damen zum ersten Mal ein Polizist aus dem Ausland sein – aus Lettland.

Von Kerstin Schröder