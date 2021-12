Wismar

Timmermann ist weg, Stine geht noch – doch wer kommt als Ersatz in die Polizeicrew der Soko Wismar? Zuerst eine Frau. Stella Hinrichs. Die 30-Jährige dreht bereits seit einigen Wochen in Wismar neue Folgen der beliebten ZDF-Krimiserie und ersetzt Mathias Junge, der seine Rolle als Kai Timmermann nach zehn Jahren aufgab. Zum Ermittlerteam stößt dafür Stella Hinrichs. Sie ist ab dem 29. Dezember 2021 in der Rolle Paula Moorkamp zu sehen.

Am Staatstheater aktiv

Für Stella Hinrichs ist es nicht das erste Engagement, das sie nach Mecklenburg-Vorpommern führt. Im Anschluss ihres Studiums ist die gebürtige Niedersächsin bis zur Spielzeit 2019/20 festes Ensemblemitglied am Mecklenburgischen Staatstheater in Schwerin gewesen. Dort hat sie die Zuschauer in zahlreichen Hauptrollen unterhalten. Unter anderem hat sie in der Landeshauptstadt mit den Regisseurinnen und Regisseuren Steffi Kühnert, Milan Peschel, Martin Nimz, Jan Gehler, Patrick Wengenroth, Alice Buddeberg zusammengearbeitet.

Stella Hinrichs im Stück „Hexenjagd“ bei der Premiere am Mecklenburger Staatstheater 2019 Quelle: Silke Winkler

Aufgewachsen ist Stella Hinrichs in Göttingen. In ihrer Heimatstadt hat sie als Jugendliche auch erste Theatererfahrungen gesammelt – am Deutschen Theater und am Jungen Theater. Von 2012 bis 2016 hat sie dann an der Berliner Ernst-Busch-Hochschule für Schauspielkunst studiert und währenddessen an der Volksbühne Berlin und an der Schaubühne am Lehniner Platz verschiedene Rollen verkörpert. Am Berliner Arbeiter-Theater hat sie außerdem die Olivia in „Was ihr wollt“ unter der Regie von Alexander Lang verkörpert.

Neue Projekte geplant

Auch im Fernsehen ist Stella Hinrichs schon aufgetaucht – ebenfalls in einer Krimiserie: „WaPo Berlin“. Die wird seit Ende Januar 2020 am Dienstagvorabend um 18.50 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Die Soko Wismar ist seit Oktober 2004 immer mittwochs um 18 Uhr im ZDF zu sehen. Die Serie ist ein Publikumsmagnet, den Titelsong singt Udo Lindenberg.

Polizist Kai Timmermann (Mathias Junge) hatte sich am 3. November 2021 verabschiedet, die letzte Folge mit dem Publikumsliebling ist im März gedreht worden. Auch seine Soko-Partnerin, die dänische Austauschpolizistin Stine Bergdahl, verlässt die Serie. Schauspielerin Sidsel Hindhede verabschiedet sich nach vier Jahren bei der Erfolgsserie. Beide wollen sich neuen Projekten widmeten. Sidsel Hindhede hat bereits parallel zur Soko Wismar zwei Spielfilme (für die ARD und Netflix) abgedreht, die kommen nächstes Jahr ins Fernsehen und ins Kino.

