Wismar

Verabschiedet sich Stine so süß wie ihr langjähriger Kollege Kai Timmermann? Diese Frage haben sich am Mittwochabend viele Fans der Soko Wismar gestellt. Die haben zunächst nicht sehr viel von der dänischen Schauspielerin Sidsel Hindhede gesehen. Stattdessen ist sie nur kurz in ihrer Rolle als Polizistin Stine Bergdahl aufgetaucht – bei den Versuchen, ihrem Chef von der geplanten Rückkehr in ihre Heimat zu erzählen. Doch das bringt sie nicht über die Lippen. Erst als sie später auf dem Handy mit einem jungen Mann auf Dänisch flirtet, ahnen die Zuschauer: Stine verlässt die Soko Wismar wegen der Liebe.

Nach vier Jahren zieht Sidsel Hindhede ihre Polizistenjacke aus, um sich neuen Schauspiel-Projekten zu widmen. Nach immerhin 75 Episoden bekommt sie auch die letzte Szene in ihrer Abschiedsfolge: Nervös rollt Stine ein Tablett mit Sektgläsern heran und erzählt, dass sie mit einem jungen Mann zusammen ist. Den hat sie in der letzten Mittwochsfolge kennengelernt – am Strand in Wismar-Wendorf. Dort hat er sie mit nacktem Oberkörper zu einem langen glückseligen Lächeln gebracht.

Seither sind sie in der Serie zusammen und wollen nun auch zusammenziehen, allerdings nicht in Wismar, sondern in Kopenhagen. Mit traurigen Gesichtern, aber netten Worten wird ihr Vorhaben von den Ermittlerkollegen kommentiert: „Ich freue mich für dich.“ „Das ist großartig.“ „Stine, Du wirst uns fehlen.“

Gustavs Gailus spielt einen lettischen Polizisten

Zum Schluss darf Sidsel Hindhede dann auch zum ersten Mal als Dänin einen deutschen Kollegen korrigieren, als Ermittlerchef Jan Reuter (Udo Kroschwald) zu ihr sagt: „Wir werden dich missen.“ Vermissen, heißt das, sagt sie. In den vergangenen Jahren ist sie immer auf die korrekten deutschen Aussprachen hingewiesen worden. Dabei hat sich ihr Deutsch deutlich verbessert: Sidsel Hindhede hat für die Rolle extra die Sprache gelernt.

Die Dänin ist die dritte Austauschpolizistin in der Serie gewesen – nun kommt ein Mann. Am 9. Februar stößt Schauspieler Gustavs Gailus zum Ermittlerteam – als Polizist Eddi Jansons aus Lettland. In der Folge „Barrierefreies Morden“ wartet auf ihn sein erster Einsatz. Natürlich geht es wie in jeder Folge um einen Mordfall.

Der 28-Jährige ist in Hannover geboren worden. Er spricht nicht nur Deutsch und Lettisch, sondern auch Englisch und Französisch. Im Sommer 2020 hat Gustavs Gailus seine Schauspielausbildung an der Hamburger Theaterakademie erfolgreich abgeschlossen. Ein festes Engagement hat er zuletzt am Kieler Theater gehabt. In „Max und Moritz – Wir wollen immer artig sein“ war er als Max auf der Bühne zu erleben. Außerdem war er als Multiinstrumentalist Mitglied der Ensembleband. Auch singen kann Gustavs Gailus sehr gut – vielleicht macht er das ja auch mal in der Soko Wismar.

Von Kerstin Schröder