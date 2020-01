Soko Wismar ermittelt auf der Nordseeinsel Langeoog

Wismar

Soko Wismar ohne Wismar, dafür mit Langeoog. Am 8. April wird das „Special“ der beliebten ZDF-Reihe erstmals ausgestrahlt, ausnahmsweise zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr. Das Drehbuch zum 90-Minüter unter dem Titel „Nach der Ebbe kommt der Tod“ schrieb Anke Klemm, Regie führte Steffi Doehlemann.

Während die Bewohner der Ostfrieseninsel die Ausstrahlung auf einer Großbildleinwand verfolgen, könnten die Wismarer ihre Hansestadt als Schauplatz für Mord und Totschlag vermissen. Im April und Juni vergangenen Jahres wurde die Folge auf der Nordseeinsel Langeoog gedreht. Der Segelclub der nicht mal 2000-Seelen-Insel wurde zur Polizeiwache umgestaltet.

Urlaubsleiche auf Nordseeinsel

Die Geschichte ist schnell erzählt: Ein Tombola-Los führt Hauptkommissar Reuter ( Udo Kroschwald) und Gerichtsmedizinerin Helene Sturbeck ( Katharina Blaschke) auf die Nordsee-Insel Langeoog.

Drehstart Soko Wismar Special Langeoog. v.l.n.r.: Jan Reuter (Udo Kroschwald), Helene Sturbeck (Katharina Blaschke), Karine Jaspers (Hanna Plaß) Quelle: Marc MeyerbroekerI

Reuter hofft auf entspannten Angelurlaub und ist mit der ungewohnten Zweisamkeit mit seiner Pathologin überfordert. Die findet in den Dünen eine Leiche, die Tochter des Fischers Eike Lüders ( Martin Luding). Angeblich ist sie vor einem Jahr nach einem Streit mit ihrem betrunkenen Vater nach Schweden abgehauen. Wurde sie umgebracht?

Gefahr für Wismarer Ermittlerduo

Die junge Inselpolizistin Karine ( Hanna Plaß) hat normalerweise nicht so viel zu tun und ist entsprechend unerfahren. Die Profis aus Wismar ermitteln! Immer mehr verstricken sich Reuter und Helene in den Mikrokosmos der Insel, zunehmend schlägt ihnen Feindseligkeit entgegen.

Bildergalerie: Hier wird Soko Wismar gedreht

Denn sie stellen Fragen, die das Inselleben stören. So wird es für Reuter und Helene ein wenig erholsamer Urlaub, in dem sie bald auch selbst in Lebensgefahr geraten.

Serie seit 2004 beliebt

Seit 2004 lockt die „Soko Wismar“ mittwochabends Krimifans vor den Fernseher und im Idealfall auch nach Wismar. Gedreht wird zur Hälfte in der Hansestadt oder der Umgebung. Andere Szenen entstehen im Studio. Der Hof zur Heilig-Geist-Kirche ist ein „Zauber-Portal“. „Die Polizeiautos der Soko Wismar fahren dort rein und kommen immer in Potsdam-Babelsberg wieder raus“, erzählt der Gästeführer Dietmar Hantke seinen Zuhörern gerne.

Am 5. Februar geht es erst mal mit der Folge „Ältermänner“ weiter: Wurde der Ältermann der Wismarer Lotsenbrüderschaft auf seinem Boot ermordet? Die Folge „Der Schwedenschatz“ eine Woche später erzählt vom Mord bei der Sanierung eines Altstadthauses. In dem wurde eine offensichtlich alte Wandmalerei gefunden. Eine Katastrophe für den Bauherrn, der Baustopp und den Denkmalschutz fürchtet.

