Solidar-Bauern aus Boienhagen laden zur Bio-Landpartie

Grevesmühlen

Der kleine Jolan ist aufgewacht von seinem Mittagsschläfchen und Mama Laura läuft los, um ihn zu holen. Derweil berichtet Johannes Walzer, stolzer Vater und seit vier Jahren erfolgreicher Bauer auf einem Pachthof in Boienhagen, von seiner diesjährigen Saison. „Für uns war das ein gutes Jahr. Der Regen in den letzten Wochen, der manchen anderen Bauern die Ernte verregnet hat, hat unserem Gemüse richtig gutgetan.“

Läuft – mit der Solidarischen Landwirtschaft

Es fällt auf, dass Walzer, wann immer man ihn fragt – vor vier Jahren haben er und seine Lebensgefährtin mit der Solidarischen Landwirtschaft in Boienhagen begonnen – nie klagt. Immer ist alles bestens oder zumindest gut. Dass das zu stimmen scheint, zeigt sich auf dem Gelände. Daran, wie sich die Felder im Lauf der Jahre vergrößert haben, was dort inzwischen alles an Gemüse wächst. Auch die Pappeln, die vor drei Jahren angebaut wurden, sind bereits beachtlich in die Höhe gesprossen,

Dass das Konzept des Solawi-Bauern Walzer aufgeht, zeigt sich auch an der steigenden Zahl von Abonnenten, die im Frühjahr mit den Jungbauern einen Vertrag abschließen. Für ein monatliches Abo – man kann ein ganzes oder auch ein halbes Abo buchen – gibt es jede Woche am Freitag saisonales Gemüse. Die Abo-Nehmer holen sich ihre Ration direkt vom Hof oder von einem der Depots ab.

Tomaten sind lecker

Die Tomaten, die es in den verschiedensten Größen, Sorten und Farben gibt, sehen gut aus. Und sie schmecken auch lecker, was eine Probe verrät. Auch Söhnchen Jolan, der inzwischen mit seiner Mama angekommen, auf Papas Arm gewechselt ist und den Rundgang über den Hof seiner Eltern begleitet, beißt herzhaft in eine der roten Früchte. Bald wird er ein Jahr alt.

Eingefangen: Laura Koch hat den kleinen Hahn, der stiften gegangen ist, wieder eingefangen und zur Herde zurückbefördert. Quelle: Annett Meinke

Neue Hühner suchen Paten

Inzwischen ist es möglich, auch Patenschaften für Hühner, die auf dem Hof leben, abzuschließen. Eine neue, junge Herde ist gerade eingetroffen. Laura muss schnell einen der noch winzigen Hähne einfangen, der versucht hat, auszubüxen. Vielleicht ahnt er, dass er über kurz oder lang im Kochtopf oder in der Bratenröhre landet. Jede Patenschaft wird für ein Huhn und einen Partnerhahn abgeschlossen. Der Hahn ist als erstes schlachtreif, das Huhn legt Eier, die ein Pate erhält – meist um die fünf pro Woche – und wird später, wenn seine aktive Legephase vorbei ist, dem Paten auch zur Zubereitung, vielleicht auch zur Pflege bis in den Tod übergeben.

Kleine Blühinsel auf dem Solawi-Hof in Boienhagen. Cosmeen wachsen inmitten von Gemüse. Quelle: Annett Meinke

Tag der offenen Tür am Tag der Bioland-Partie

Wer noch nicht Abo-Nehmer auf dem Hof „Lebendiger Landbau“ in Boienhagen ist, schon von dem Konzept gehört hat, vielleicht mit den Gedanken spielt oder sich einfach nur mal anschauen will, wie die Solawi-Bauern in Boienhagen leben und arbeiten, könnte die Gelegenheit nutzen und am Sonnabend, dem 11. September, dort vorbeischauen.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im vergangenen Jahr fiel die Bio-Landpartie für die Boienhagener Solawi-Bauern aus, in diesem Jahr sind sie wieder mit dabei. Von 11 bis 17 Uhr sind Gäste willkommen. Es wird Hofführungen geben, ein Büfett, Pizza aus dem eigenen Steinofen, für Kinderspaß wird gesorgt sein und auch Gemüse kann zu dieser Gelegenheit am hofeigenen Verkaufsstand erstanden werden.

Adresse: Hof Lebendiger Landbau, Testorfer Straße 17, 23936 Upahl

Von Annett Meinke