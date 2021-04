Grevesmühlen

Der für den kommenden Freitag einberufene Sonderkreistag in Grevesmühlen, der sich mit dem Korruptionsvorwürfen gegen Landrätin Kerstin Weiss (SPD) beschäftigt, droht zu scheitern. Der Grund ist, dass inzwischen mehrere Fraktionen angekündigt haben, die Sitzung zu boykottieren. Auslöser für den Sonderkreistag ist die Kritik am Wahlkampf der amtierenden Landrätin. Weil das Piraten Open Air in Grevesmühlen in ihrem Auftrag Teile ihres Wahlkampfes übernommen hat, werfen ihre politischen Gegner ihr Korruption vor. Kerstin Weiss weist diese Vorwürfe, die auch Staatsanwaltschaft und Innenministerium inzwischen beschäftigen, entschieden von sich. Sie hat die Verträge, die sie mit dem Unternehmen, das auch das Theater betreibt, abgeschlossen hat, inzwischen öffentlich gemacht. Dennoch haben CDU und Linke einen Sonderkreistag zu diesem Thema beantragt, der am Freitag, zwei Tage vor der Landratswahl am Sonntag, zu der Kerstin Weiss erneut antritt, stattfinden soll. Sowohl Christdemokraten als auch die Linke schicken mit Tino Schomann und Jörg Bendiks ebenfalls je einen Kandidaten ins Rennen. Für die Piraten tritt Timon Wilke an.

Absoluter Tiefpunkt des Wahlkampfes

Die Fraktion LUL (Landwirtschaft und ländlicher Raum) hat inzwischen angekündigt, an der Sitzung nicht teilzunehmen. Dieser Kreistag sei der „absolute Tiefpunkt eines ohnehin sehr zweifelhaften Landratswahlkampfes. Wir unterstellen den Antragstellern eher niedere Beweggründe zur Verbesserung eigener Wahlchancen als einen ehrlichen Aufklärungswillen“, so Fraktionschef Dietmar Hocke. Und: „Sehr wohl werden wir Frau Weiss unabhängig vom Wahlausgang in unsere nächste Fraktionssitzung einladen, um mit ihr über die Vorwürfe zu reden und uns ein eigenes objektives Bild machen. Genau wie seinerzeit beim Verkehrssünder und 1. Beigeordneten der Landrätin, Herrn Diederich (CDU), gilt heute bei Frau Weiss bis auf weiteres die Unschuldsvermutung.“

Ähnlich reagiert die SPD-Fraktion. Fraktionschef Christian Albeck: „Auf den letzten Metern wird nach vielen erfolglosen Versuchen, Frau Weiss zu diskreditieren und ihre gute Arbeit schlechtzureden, versucht, einen Korruptionsskandal zu konstruieren.“ Hier werde lediglich versucht, den Wähler zu beeinflussen.

CDU verteidigt das Vorgehen

Michael Berkhahn, Vorsitzender der CDU-Fraktion, verteidigt hingegen die Einberufung des Kreistages. Denn hier gehe es nicht um eine Bewertung des Sachverhaltes, sondern um Einhaltung der von der Landrätin festgelegten Formalien. Denn die besonderen Umstände der Plakatierung am Theatergelände für die Landrätin, die im Bericht der Korruptionsbeauftragten aufgeführt seien, seien so belastend, dass sie dem Innenministerium zur disziplinarischen Prüfung zugeleitet werden müssten. Das könne allerdings nur der Kreistag anweisen. Die CDU meldet zudem Zweifel an der Summe an, die Kerstin Weiss im Vertrag mit dem Piraten Open Air angibt. 8000 Euro seien für die erbrachten Leistungen verdächtig wenig.

Anne Shepley: Die Sitzung ist überflüssig. Quelle: Axel Meyer-Stöckel

Die Mitglieder der Kreistagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen, die Kerstin Weiss in ihrer Kandidatur unterstützen, werden an der Sitzung ebenfalls nicht teilnehmen. Fraktionschefin Anne Shepley teilte mit, dass sie und ihre Parteikollegen die Sitzung für überflüssig und ein reines Wahlkampfmanöver halten.

Die Linksfraktion teilte hingegen mit, dass die Landrätin ihnen gar keine Wahl gelassen habe, als den Fall in einer Sondersitzung zu behandeln. „Wenn die amtierende Landrätin angesichts der gegen sie erhobenen Vorwürfe, offensiv aufgeklärt und informiert hätte, so wäre dieser Vorgang möglicherweise mit einer Information im Kreistag am 7. April im Bericht der Landrätin abgehandelt worden und es wäre keine Sondersitzung des Gremiums erforderlich“, teilt der Fraktionsvorstand mit.

Von Michael Prochnow