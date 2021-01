Wismar/Bad Kleinen

Die ersten beiden Strophen der Ballade „Lachender Tod“ von Sophie Kloerss: „Hans Henning von Moltke ist in der Stadt, der Vitalienbruder!“ Sie melden’s dem Rat. „Der unsere Schiffe geraubt und gebrannt, heut’ gibt ihn sein Schicksal in unsere Hand. Sein Schiff ist gesunken, er selber ist wund, Die schwarze Suse verbirgt ihn zur Stund. Sie hegt ihn am Strande in ihrem Haus und höhnt noch: Sie gebe ihn niemals heraus.“

Der Bürgermeister von Wismar spricht: „Schafft die schwarze Susanne vor’s Stadtgericht.“ Und wie sie das Mädchen aufs Rathaus gebracht, den Herren hat’s in die Augen gelacht. „Ihr habt mich gefangen mit Spießen und Knecht, Ihr habt mich gebunden, – es ist Euer Recht. Eure Knechte durchsuchten mein ganzes Haus, Hans Henning von Moltke fand keiner heraus. Und haltet Ihr sieben Tag lang Gericht, den Liebsten, Ihr Herren, verrat ich Euch nicht.“

Anzeige

Autorin bekannt machen

So schreibt Sophie Kloerss (geboren 1866 in Hamburg, gestorben 1927 in Schwerin) über Wismar als Seeräuberstadt. Steffen Herbst vom Lexikus-Verlag in Bad Kleinen hat durch allerlei Zufälle und gute Begegnungen die Schriftstellerin wiederentdeckt und will sie und ihr Werk bekannter machen. Eigentlich engagiert er sich seit Jahren für Sophie Kloerss, allerdings ohne es zu ahnen.

1923, also kurz vor ihrem Tod, schrieb sie die Geschichte von „Hein Hannemann“ und seinen in Rostock spielenden Abenteuern. Die Figur mausert sich zum Rostock-Maskottchen, nur die Schriftstellerin dahinter kennt niemand. Denn: Sophie Kloerss hat diese und andere Geschichten unter dem Pseudonym „W. v. d. Mühle“ veröffentlicht.

Folgenschwere Verwechslung

„Ein Wilhelm von der Mühle hat zu Nazizeiten geschrieben und landete auf dem Index“, berichtet Steffen Herbst, wie Hein Hannemann und Co. vergessen wurden. Vorher schrieb die Mecklenburgerin Mädchen- und Frauengeschichten, ihre „Jungmädelgeschichten“ zum Beispiel wurden immer wieder nachgedruckt.

Nun wandte sie sich erstmals der männlichen Leserschaft zu – vielleicht deswegen das Pseudonym mit der folgenschweren Verwechslung? „Ein großes Unrecht, was der Sophie Kloerss zugefügt wurde“, kommentiert Steffen.

Digital nachlesbar

„Im Landesarchiv gibt es eine Biografie, die die älteste Tochter geschrieben hat.“ Auf der Webseite des Lexikus-Verlages ist der Lebenslauf nachlesbar. Auf www.lexikus.de findet man auch mit den Suchbegriffen „Lachender Tod“ die Wismarer Seeräuberballade.

„Sie schrieb immer über Familie und Heimatgeschichte, ein Schwerpunkt waren die Nordsee und Friesland, ein anderer die Ostsee und Mecklenburg. Man lernt die Sitten, Gebräuche, Traditionen und Geschichten aus ganz Norddeutschland kennen“, begründet Steffen Herbst, wieso Sophie Kloerss es seiner Meinung nach Wert ist, wiederentdeckt zu werden.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ausgezeichnet

Immerhin wurde Sophie Kloerss mit ihren Werken mehrfach ausgezeichnet, für ihre Gedichte und Balladen bekam sie beim Dichterwettstreit „Kölner Blumenspiele“ fünfmal die silberne Lilie, erstmals mit der Wismarer Ballade „Lachender Tod“.

Verheiratet, sechs Kinder, großer Haushalt: „Wie meine Mutter dann allmählich wieder ihre schriftstellerische Tätigkeit aufnahm und in nie erlahmender Arbeit neben all ihren Pflichten als Hausfrau und Mutter, ihre Bücher schrieb, kann ich nur heute noch bewundern“, schreibt ihre Tochter Hedwig Kloerss. Die Schriftstellerin selbst hat ihre Erfahrungen 1918 im Buch „Mutter sein“ zusammengefasst.

Seeräuberbraut

In der Wismarballade wird die „schwarze Susanne“ gefoltert, bis sie gesteht. „Am Boden kniet sie, gebrochen und wund. „Ich bin eine Hexe, ich beicht es zur Stund. Ich bin eine Hexe, Ihr mögt mich verbrennen, zu arg sind die Qualen, – ich muss bekennen. Der, den Ihr verfolgt mit Hass und mit Drohn, der ist gerettet, der ist entfloh’n.

Ich hab ihn verzaubert in Möwengestalt, ich öffnete oben am Dache den Spalt, – Als Eure Knechte das Haus umstellt, Schwang sich die Möwe ins freie Feld. Erst ferne von Euch in sicherem Glück gewinnt er das eigene Antlitz zurück.“ – Die Knechte murmeln: „Es mag schon sein, eine Möwe stieg schreiend im Sonnenschein. Wer hat da an Hexenzauber gedacht? Wer hat in Wismar auf Möwen Acht?“

Kein Happy End

Es gibt kein Happy End, aber ein Augenzwinkern. Die vermeidliche Hexe wird am Strand verbrannt, davor segelt das Schiff mit dem Namen „Möwe“. So lässt Sophie Kloerss die brennende Frau zu Wort kommen: „Dort spannt die Möwe die Schwingen aus! Seht hin! Seht hin! Ihr holt sie nicht ein, Hans Henning fliegt in das Leben hinein.

Und ob Ihr mich fragtet mit scharfem Gericht, die Wahrheit, Ihr Herren, verriet ich Euch nicht! Das ist die Möwe, in die er gebannt, sie trägt ihn nach Ribnitz zum rettenden Strand. Und ist er bewusstlos und wund und krank, – er wir doch leben! Die Flucht gelang. Hans Henning, Dich grüß ich von Flammen umloht, lachend geh ich für Dich in den Tod. – Prasselnd schlagen die Gluten zur Höh, Fern schwindet die Möwe auf Wogen der See.“

Von Nicole Hollatz