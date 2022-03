Wismar

Das Wismarer Couponheft für das Jahr 2022 ist da: Ab Dienstag, 15. März, kann es in der Tourist-Information erworben werden und bietet finanzielle Ermäßigungen von fast 70 Euro. Anlässlich des Doppel-Jubiläums (20 Jahre Welterbe und 100 Jahre Stummfilmklassiker Nosferatu) gibt es neben den zahlreichen altbewährten Angeboten auch viele themenbezogene Veranstaltungen: Mit „Nosferatu – altes Grauen neu vertont“ ist Kirchenkino in St. Georgen zu erleben. Der Stummfilmklassiker wird im Juni zu vier Terminen von der Kantorei Wismar mit Orgel, E-Bass und Schlagwerk musikalisch untermalt. Auch auf der Theaterbühne ist er zu sehen – ebenfalls in der Georgen-Kirche von Mitte Juli bis Anfang August.

Touren mit Fledermäusen und Großfiguren

Coupons gibt es auch für die Fledermaus-Führungen. Die informieren von Juni bis September an jedem ersten Donnerstag im Monat zu den einzigen fliegenden Säugetieren, ihrer Lebensweise und Gefährdung.

Die „NosferaTOUR“ erfolgt mit sechs handgebauten Großfiguren mit einer Höhe von fast 4,5 Metern in der historischen Altstadt. Der Verein „Kulturmühle Wismar“ entführt an acht Terminen im August und September zu dieser Freiluftinszenierung. Die Vampirgeschichte mit innovativem Jazz als Begleitung spielt ebenfalls bei Festspiele Mecklenburg-Vorpommern eine Rolle – das Konzert findet an der Spitze des Alten Hafens statt. Ein Originaldrehort, an dem Dracula mit dem Schiff in die Stadt Wisborg kam.

Höchste Aussicht in Wismar

Unverändert bleiben die Leistungen, die bereits im Kaufpreis (12 Euro) enthalten sind: die öffentliche Stadtführung „Wismars Welterbe entdecken“, der Besuch des 3D-Films „Bruno Backstein“ im Kirchturm von St. Marien sowie eine Auffahrt zur Aussichtsplattform der St.-Georgen-Kirche.

Nach wie vor sind zusätzliche interessante Vorteile bzw. Ermäßigungen in „Wismarplus“ enthalten: bei den Adler-Schiffen, der Hanse Sektkellerei, im Phantechnikum, im Tierpark, beim Wonnemar, den Nahbus-Bussen, bei „Wismars Lieblingen“, dem Schabbell, dem Marienkino, ebenso im Theater, bei den NDR-Konzerten in St. Georgen und den beiden Stadtrundfahrten-Unternehmen Hanse City Tours und MS Stadtrundfahrten. In diesem Jahr ist außerdem noch das Angebot zu einer Turmführung auf Wismars höchster Aussicht inbegriffen, ein Aufstieg im Kirchturm von St. Marien.

Von OZ