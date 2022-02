Sparkasse in Nordwestmecklenburg muss bis zu 44 Euro Kontoführungsgebühren zurückzahlen

Grevesmühlen

Der Bundesgerichtshof entschied im April 2021, dass Geldinstitute ihre Gebühren nicht nur mit einer Information erhöhen dürfen. Die Kunden müssen der Vertragsänderung ausdrücklich zustimmen. Für die Zeit, in der die Banken und Sparkassen die höheren Gebühren vor diesem Urteil erhoben haben, haben die Kunden Anspruch auf eine Rückzahlung. Wie sie die bekommen, wissen aber viele Kunden nicht.

So geht es auch einem Sparkassenkunden aus Schönberg, der seinen Namen nicht veröffentlicht sehen will. Er ärgert sich über Kontoführungsgebühren, die seiner Ansicht nach zu Unrecht erhöht wurden und jetzt nicht unaufgefordert an ihn zurückgezahlt werden. Er meint: „Sie müssten es von sich aus machen.“ Außerdem sei er damals nicht um eine Zustimmung gefragt worden. Er werde die Sparkasse auffordern, den seiner Meinung nach zu viel gezahlten Beitrag zu erstatten. Der Bankkunde betont: „Davon sind viele betroffen.“

Antrag wird binnen drei Tagen beantwortet

Der von ihm angedachte Weg ist auch der richtige, wie Mario Löscher von der Sparkasse Mecklenburg Nordwest erklärt. „Die Kunden stellen einen formlosen Antrag, der in der Regel innerhalb von drei Tagen beantwortet wird. Die Sparkasse prüft den individuellen Fall und teilt dem Kunden die erstattungsfähigen Erhöhungsbeträge mit. Auf einem beigefügten Rückmeldebogen kann der Kunde seine Zustimmung erklären – das Porto für die Rücksendung übernehmen wir“, schildert Löscher.

Er erklärt weiter, dass die Sparkasse Mecklenburg Nordwest ihre Kunden am 29. Juni über das Urteil informiert hat. Außerdem wurde am 29. Juli den Sparkassen-Kunden mitgeteilt, dass rückwirkend ab dem 1. Juli nur die alten Gebühren berechnet würden. Diese Informationen wurden in der Zeit auf die Kontoauszüge gedruckt und auch Infobriefe wurden verschickt.

Dass die vielleicht nicht jeder Sparkassenkunde gelesen hat, vermuten Kreistagspolitiker wie Dr. Bernhard Schubach (FDP/Piraten), der im Kreistag den Antrag gestellt hatte, dass sich Landrat Tino Schomann (CDU) für eine kundenfreundliche und unbürokratische Rückzahlung der zu viel entrichteten Gebühren im Verwaltungsrat der Sparkasse einsetzen soll. „Die Kunden sollten einen vorformulierten Antrag bekommen, damit der auch korrekt und rechtswirksam ist“, hatte Schubach gefordert.

Immenser Aufwand für Geldinstitute

Wismars Bürgermeister Thomas Beyer (SPD) und auch Horst Krumpen (Die Linke) hielten dem Antrag entgegen, dass die Sparkasse des BGH-Urteil bereits umsetze. „Es ist aber ein immenser Aufwand, weil es unterschiedliche Konten mit unterschiedlichen Buchungen und Kosten gibt, die nachverfolgt werden müssen“, so Krumpen.

Außerdem hat die Sparkasse Mecklenburg Nordwest ab dem 1. Juli 2021 wieder die Gebühren erhoben wie vor der Erhöhung. Die Kunden, die sich bereits bei der Sparkasse gemeldet haben, bekommen eine Erstattung von 22 bis 44 Euro, je nach genutztem Kontomodell. Die Erhöhung selber beträgt laut Mario Löscher je nach Kontomodell ein bis zwei Euro pro Monat. „Es haben sich auch schon Kunden bei uns gemeldet, die erklärt haben wollten, wie diese Erhöhung zustande kommt, und waren dann zufrieden“, so Löscher.

Einfache Kommunikation im Onlinebanking

Noch einfacher als mit einem formlosen Schreiben auf Papier können Sparkassenkunden ihre zu viel gezahlten Gebühren im Bereich des Onlinebankings zurückfordern. Dort können sie eine Bitte zur Erstattung schreiben, ohne dass weitere Nachweise verlangt werden. Nachteile hat eine Rückforderung der Gebühren für die Kunden nicht. „Dies führt auch nicht zu höheren Gebühren gegenüber den Kunden, die eine solche Forderung nicht geltend machen“, sagt Mario Löscher.

Er weist noch einmal darauf hin, dass die Geldinstitute alle Kunden bitten müssen, Geschäftsbedingungen und Preisen ausdrücklich zuzustimmen. „Das BGH-Urteil ermöglicht uns eine rechtssichere Kundenbeziehung nur noch, wenn die Kunden tatsächlich zustimmen.“

Von Malte Behnk