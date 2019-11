Sparkassenstiftung fördert gemeinnützige Projekte in Nordwestmecklenburg

Wismar

Neue Technik für den Dreh von Trickfilmen, leichtere Schläuche für den Feuerwehr-Nachwuchs und sogar Kanus: Die Projekte, die die Stiftung der Sparkasse Mecklenburg-Nordwest in ihrer Herbstkampagne unterstützt, könnten kaum unterschiedlicher sein. Doch eines haben sie alle gemein: Sie setzen sich für das Gemeinwohl im Landkreis ein.

Rund 22 500 Euro stellt die Stiftung für die insgesamt sieben Vorhaben bereit. „Es freut mich sehr zu sehen, in welch tolle Projekte wir dort investieren und wie viel die Stiftung bereits bewirken konnte“, sagte Vorstandsvorsitzender Manuel Krastel bei der Fördermittelübergabe. Seit 2010 seien gut 2,8 Millionen Euro ausgeschüttet und 295 Projekte maßgeblich unterstützt worden.

36 Projekte in 2019 gefördert

36 von diesen wurden allein im Jahr 2019 mit einem Gesamtvolumen von knapp 373 500 Euro unterstützt. „In Zeiten des Niedrigzinsniveaus hätten wir das allein aus unseren Kapitalerträgen heraus nicht stemmen können“, betonte Krastel. Möglich hätten dies erst zusätzliche Mittel der Sparkasse gemacht.

Sieben Vorhaben werden unterstützt Gefördert werden der Verein Mecklenburg-Vorpommern Film, der Bund der Freunde der Großen Stadtschule „Geschwister Scholl“, der Förderverein Freiwillige Feuerwehr Grevesmühlen, die Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde Schönberg, der Förderkreis Schloss Plüschow, die Musikschulfreunde Wismars und der Christliche Hilfsverein Wismar.

Am Montagnachmittag aber sollten die sieben Projekte der Herbstkampange im Vordergrund stehen. Ihre Fördermittel bekamen sie im Wismarer Filmbüro, dessen Trägerverein künftig gleich in vier Teilprojekten im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit unterstützt wird. So werden unter anderem die Kinderfilmnacht und Angebote für Kindergärten gefördert, aber auch Materialien für den Dreh von Trickfilmen finanziert.

Sabine Matthiesen (l.) und Andros Schakau (r.) vom Filmbüro MV unterhalten sich nach der Fördermittelübergabe mit Karsten Lessing vom Schönberger Musiksommer und Landrätin Kerstin Weiss. Quelle: Pauline Rabe

Kanus für den Schulunterricht

Ebenfalls in Wismar gefördert wird der Bund der Freunde der Großen Stadtschule „Geschwister Scholl“. Für Mario Löscher, Vorstandsmitglied in der Sparkassenstiftung, ist das ein ganz besonderes Projekt: „Dort haben sich Lehrer zweier Schulen zusammengetan, um Kindern ein attraktives und vor allem sinnvolles Freizeitangebot auf dem Wasser anzubieten.“ Gemeinsam mit dem Gerhart-Hauptmann-Gymnasium möchte die Große Stadtschule Kanus für den Ganztags- und AG-Bereich anschaffen.

„Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass es eine Zeit lang ein gewisses Konkurrenzdenken zwischen den Schulen gab“, sagte Sportlehrer Andreas Marin. Das gäbe es nun nicht mehr. Alle würden sich für das gemeinsame Ziel „gute Bildung“ einsetzen. 24 Schüler aus Ober- und Mittelstufe sollen in Zukunft das Kursangebot auf der Ostsee nutzen können. Im Frühjahr soll es losgehen.

Übungsmaterial für Feuerwehr

Keine Kanus, aber dafür neues Übungsmaterial soll der Nachwuchs der Freiwilligen Feuerwehr in Grevesmühlen bekommen. „Aktuell üben unsere Kinder und Jugendliche mit dem originalen Einsatzmaterial, aber so ein Schlauch ist einfach zu schwer für unsere Kleinsten. Das hat schon oft zu Frustration geführt“, berichtete Frank Brauer.

Deshalb möchte der Förderverein der Feuerwehr für seine beiden Jugendgruppen kleinere Übungsschläuche kaufen, mit denen der Nachwuchs auch bei Wettkämpfen antreten könnte. Aktuell sind 40 Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 18 Jahren bei der Freiwilligen Feuerwehr aktiv.

Frank Brauer und Franziska Braatz von der Freiwilligen Feuerwehr Grevesmühlen freuen sich über die Förderung der Sparkassenstiftung. Sie wollen damit Übungsmaterial wie leichtere Schläuche für Kinder und Jugendliche kaufen. Quelle: Pauline Rabe

Wertschätzung für Ehrenamt

Neben den Fördermitteln gab es für die sieben auserwählten Projekte auch Anerkennung und Wertschätzung von Landrätin Kerstin Weiss, die Kuratoriumsvorsitzende bei der Sparkassenstiftung ist. In ihrer Rede betonte sie, wie unverzichtbar ehrenamtliche Mitarbeiter für den Landkreis sind. „Wer sich hier engagiert, zeigt, dass er sich mit der Region verbunden fühlt“, sagte Weiss. Das stärke nicht nur das Ansehen, sondern auch den Zusammenhalt und das Wohlbefinden im Landkreis.

Über die Autorin

Mehr zum Thema:

Von Pauline Rabe