Wismar

Nichts ist so sicher wie die eigene Endlichkeit. Aber wie der Verstorbene zur letzten Ruhe kommt, was das für die Angehörigen bedeutet und vor allen Dingen welche Kosten auf die Hinterbliebenen zukommen, das ist ganz verschieden.

Sarg oder Urne, Familiengrab- oder Einzelstelle, Pflege des Grabes durch die Hinterbliebenen? Grabstein oder Gedenkplakette am Baum oder ganz ohne Namen?

Friedhofsgärtnerin Simone Schernell führt einmal im Monat über den Wismarer Friedhof, zeigt die verschiedenen Grabarten und erläutert ganz sachlich die Kosten. „Hier liegen 6700 Menschen“, zeigt sie auf die Rasenfläche auf dem Westfriedhof. „ Urnengemeinschaft, anonym“ heißt dieses Grabmodell.

Zur Galerie Die Auseinandersetzung mit dem eigenen, unausweichlichen Tod ist unangenehm, genauso wie der Besuch auf dem Friedhof. Auch wenn der Wismarer Friedhof auch als Park sehr reizvoll ist.

Lieb und teuer

Eine Urne, keine Namensnennung, keine Beisetzung mit Familie, keine Grabpflege durch die Hinterbliebenen. Die Grabgebühr für 20 Jahre beträgt 927,50 Euro, dazu kommen Friedhofsleistungen und Verwaltungskosten und natürlich die Kosten des Bestatters zwischen der Überführung, der Einäscherung mit Sarg und der Urne.

„3500 Euro zahlt man schon für eine preiswerte Bestattung“, weiß eine Besucherin der Führung. „Das ist mir zu teuer“, kommt ein Kommentar aus der Gruppe und erntet Lacher. Eine Wahl hat man nicht.

Auch deswegen werden die Führungen gut angenommen. „Wir sind jetzt in einem gewissen Alter“, kommentieren Hildegard und Wolfram Kohnke. Für Hildegard Kohnke stand der Besuch und die Beratung auf dem Friedhof schon eine Weile auf der To-Do-Liste. Die Führung bot sich nun an. „Wir wissen nun, was wir wollen“, sagt sie. Ein Grab ohne Pflegeaufwand für die Kinder, weil die nicht in Wismar leben.

Viel Auswahl auf dem Friedhof

„Die Grabmodelle mit Pflege sind natürlich teurer“, erzählt Simone Schernell. Viele wählen das Urnengrab, egal ob anonym oder als Urnenreihengrab ( Grabgebühr 410 Euro) oder dem Urnenwahlgrab mit Platz für bis zu 4 Urnen ( Grabgebühr je nach Größe 475 oder 700 Euro). Alles mit der individuellen Gestaltung und Pflege durch die Hinterbliebenen, also mit Pflegeaufwand.

Urnengemeinschaft mit Wildfremden

Ein alter Friedhofszaun, ein großer Stein mit Namen drauf, Blumen – die verschiedenen „ Urnengemeinschaften mit Namensnennung“ ( Grabgebühr je nach Größe 1.980 oder 2.480 Euro) erinnern an die alten großen Familiengrabstellen, wie sie früher angelegt wurden und im historischen Bestand des Ostfriedhofes noch erhalten sind.

Nun liegen dort in der Regel Wildfremde nebeneinander. Aber die Grabmodelle sind pflegefrei für die Hinterbliebenen, sprich Gärtner und Friedhofsmitarbeiter wie Simone Schernell kümmern sich um die Pflege.

An den Ehepartner denken

Simone Schernell redet Klartext: „Der Nachteil an der Urnengemeinschaft mit Namensnennung ist ja, dass es nicht für den Partner ist.“ Weil es eher unwahrscheinlich ist, dass beide Eheleute so nah nacheinander sterben, dass sie direkt nebeneinander die letzte Ruhe finden können.

Schön am Anker

Der „Bestattungsgarten Zum Anker“ fällt mit dem großen Anker in der Mitte und den vier kleinen „Gärtchen“ drum herum auf.

Das pflegefreie Grabmodell für bis zu vier Urnen ist nicht ganz preiswert, die Dauergrabpflege kostet bis zu 4500 Euro, die Grabgebühr bis zu 700 Euro. „Da ist man bei der ganzen Beerdigung schnell über 10000 Euro“, weiß Simone Schernell.

Ruhe unterm Baum

Urnenbestattungen unterm Baum scheinen beliebt zu sein, obwohl die Grabgebühr für bis zu vier Urnen unter der kleinen Zierfelsenbirne 3190 Euro beträgt. 140 solcher Bäumchen wurden erst vor zwei Jahren gepflanzt. „Die blühen im Frühling so schön weiß und haben im Herbst eine tolle Färbung“, erzählt die Fachfrau.

Das Grabmodell ist noch vergleichsweise ungewöhnlich. Kein Grabstein, dafür können die Angehörigen eine Namenskennzeichnung am Baum anbringen. An manch einem Baum hängt Deko, an einem anderen dutzende Fotos, auch wenn das nicht geduldet wird.

Erdbestattung kaum gefragt

Die klassische Erdbestattung im Sarg ist kaum gefragt, auch wenn das Erdwahlgrab „nur“ 830 Euro kostet, die Beisetzung in der anonymen Erdgemeinschaft kostet 1627 Euro. Die Wiese am Ende des Friedhofes erregte die Gemüter bei der Führung.

„Ich habe nicht gewusst, dass dort Gräber sind!“, sagt eine Besucherin. Eine andere weiß, dass der „Weg“ über die Wiese und damit über die Gräber regelmäßig genutzt wird. Das müsse eingezäunt oder besser sichtbar gemacht werden!

Zu Lebzeiten informieren Die Friedhofsverwaltung (Wiesenweg 69 b, 23970 Wismar, Tel: 03841/283227 Fax: 03841/2250873) ist jeweils montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12 Uhr geöffnet, am Dienstag zusätzlich von 14 bis 15.30 Uhr und am Donnerstag bis 17.30 Uhr. Mittwochs ist geschlossen. In der Friedhofsverwaltung gibt es auch Informationsmaterial zu den einzelnen Grabmodellen und deren Kosten. Auch im Internet unter www.wismar.de/friedhof gibt es weiterführende Informationen.

Nicole Hollatz