Wohlenberg

Badewetter herrschte am vergangenen Wochenende nicht gerade an der Ostsee in Nordwestmecklenburg, aber für die Kitesurfer waren es ideale Bedingungen. Vor allem in der Wohlenberger Wiek, neben dem Salzhaff einer der Hotspots für die Surfer in der Region, war der Treffpunkt für die Männer und Frauen, die mit waghalsigen Stunts die Spaziergänger begeisterten, die sich trotz Wind und Regen an die Küste gewagt hatten.

Teilweise mehr als zehn Meter hoch waren die Sprünge, die die Surfer boten. Auch wenn nicht jeder Stunt gelang, es war eine beeindruckende Vorstellung in der Wohlenberger Wiek.

Bildergalerie: Kitesurfer zeigen Tricks in der Wohlenberger Wiek

Zur Galerie Bei starkem Wind und teilweise heftigem Regen wagten sich die Surfer auf die Ostsee.

Die Hotspots an der Ostsee

Die Hotspots an der Mecklenburger Ostseeküste erstrecken sich zwischen der Lübecker Bucht und Kühlungsborn. Je nach Windrichtung beginnen die besten Abschnitte bereits in Höhe von Groß Schwansee, dort können die Surfer die öffentlichen Parkplätze nahe des Strandes nutzen. Redewisch, der westliche Teil von Boltenhagen, gehört vor allem bei Ostwind zu den beliebten Plätze für die Wassersportler.

Weiter geht es dann in der Wohlenberger Wiek, östlich des Kartoffelanlegers ist der Strand gut zu erreichen, ausreichend Parkplätze stehen ebenfalls zur Verfügung. Dort haben Zuschauer die beste Sicht auf die Kitesurfer. Die besten Chancen, die waghalsigen Manöver zu beobachten sind bei Sturm und auflandigem Wind, selbst im Winter sind Kitesurfer immer wieder vor Boltenhagen zu beobachten. Die Faustregel beim Zuschauen: Je schlechter das Wetter, umso besser die Chancen.

In der Wismarbucht sowie auf der Insel Poel beginnen die besten Plätze in Höhe Krusenhagen, vor Kirchdorf ist das Surfen ebenfalls möglich, ebenso wie vor Timmendorf. Das Boiensdorfer Ufer bis zum Salzhaff ist ebenfalls ein Tipp unter Wassersportlern, auch wenn es Kritik von Naturschützern gerade in diesem Bereich gibt.

Fakten zum Kitesurfen

1820 entwickelte ein englischer Lehrer Lenkdrachen, um damit Kutschen und Boote anzutreiben. Gedacht war es dazu, die Kraft der Drachen zu nutzen, um Pferde zu ersetzen. Dazu kam es jedoch nicht. 150 Jahre später wurde die Idee dann in Deutschland wieder aufgenommen. 1990 fuhr dann in Neuseeland das erste Buggy über den Strand, das von einem Drachen angetrieben wurde und gelenkt werden konnte. Wenig später wurde das System beim Wasserski getestet, 1994 ging das System in den Verkauf. Laird Hamilton und Emmanuel Bertin demonstrierten das Kitesurfen 1996 der Öffentlichkeit an der Küste Mauis auf Hawaii und halfen dadurch, den Sport populärer zu machen.

Auch die Brüder Legaignoux hielten an ihrer Idee fest, entwickelten diese weiter und brachten schließlich 1997 den Wipika-Tubekite auf den Markt. Dieser hatte eine Bow-Kite-Form mit breiteren Enden als die bisherigen Kites und ermöglichte dadurch einen leichteren Wasserstart.

Im selben Jahr entwickelten die Franzosen Raphaël Salles und Laurent Ness ein spezielles Kitesurfboard, was einen Beitrag zur weltweiten Verbreitung des Kitesurfens ab 1998 leistete. Erste Surfschulen lehrten nun das Kitesurfen. Der erste Wettbewerb fand im September 1998 statt, Sieger war der Amerikaner Flash Austin. (Quelle: Wikipedia)

Von Helmut Strauss