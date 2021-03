Spektakuläre Fotos: Wismar aus der Drohnensicht

Wismar

Drohen liefern ganz neue Ansichten: Das beweisen die tollen Fotos von Danny Winkler. Er hat vor wenigen Tagen die Hansestadt Wismar mit seiner Drohne erkundet und unter anderem die Altstadt und den Alten Hafen mit der fliegenden Technik fotografiert. Die kann übrigens auch Videos aufnehmen.

Drohnenaufnahmen haben in den vergangenen Jahren stark zugenommen, ihre Qualität wird immer besser – so entstehen spektakuläre Bilder, die früher nur möglich waren, wenn der Fotograf mit einen Hubschrauber oder Heißluftballon aufgestiegen ist. Mit Drohnen können nun auch Hobbyfotografen solche Ansichten festhalten, ohne dass sie selber dafür in die Luft müssen. Mit der neuartigen Bildsprache erobert die Drohnen-Fotografie derzeit ein wachsendes Publikum, das die schönsten Aufnahmen der Community beispielsweise auf Internet-Plattformen wie Dronestagram feiert.

Von OZ