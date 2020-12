Wismar

Die OZ-Weihnachtsaktion befindet sich auf der Zielgeraden. Läufer aus Wismar und Umgebung haben das Ziel bereits erreicht. Sie sind in den letzten sechs Wochen für den guten Zweck und ihre Fitness gelaufen.

Am Sonntag war Schluss. 7927 Kilometer wurden zwischen Wismar, Zierow, Neuburg, Dorf Mecklenburg und der Insel Poel von 45 Freizeitläufern, den PSV-Fußballern und TSG-Handballerinnen zurückgelegt. Sogar in Frankfurt am Main und Schleswig-Holstein wurden Kilometer abgespult.

Die Idee zu dem Spendenlauf hatte der Wismarer Michael Gröger. Er selbst ist 203 Kilometer gelaufen und befindet sich damit im vorderen Mittelfeld. Sein Fazit nach sechs Wochen: „Wir als erweiterte Sportgruppe um ‚ Wismar läuft‘ wollten in dieser besonderen Zeit etwas Gutes tun, sportlich fit bleiben, uns gegenseitig anspornen und uns dabei gleichzeitig für ein soziales Projekt einsetzen. Eine schöne Aktion, für die wir viele sportliche Mitstreiter gefunden haben.“

10 Cent pro Kilometer

Für jeden gelaufenen Kilometer werden zehn Cent gespendet. Nach 7927 Kilometern geht in den nächsten Tagen die Spendensumme an den Verein „Licht am Horizont“, der auch mit der diesjährigen OZ-Weihnachtsaktion unterstützt wird. Nach dem Eingang aller Gelder werden es über 1000 Euro.

Einige Sportler haben aufgerundet, die Handballerinnen der TSG Wismar haben zusätzlich gespendet und geben insgesamt 350 Euro. Kapitän Antje Borkowski: „Wir spenden jedes Jahr auch immer für einen guten Zweck zu Weihnachten. Die letzten beiden Jahre haben wir für die Obdachlosen gespendet. Nun wollen wir den Verein Licht am Horizont und noch ein zweites Projekt unterstützen.“ Einige Läufer helfen ebenfalls bei dem kleineren Projekt.

Licht am Horizont ist happy

Martina Krimmling, zweite Vereinsvorsitzende von Licht am Horizont, ist baff. „Das ist mehr als toll, ich finde es total gut, dass sich so viele Menschen sportlich ins Zeug legen und etwas für Kinder und Jugendliche bewegen.“ Licht am Horizont unterstützt auf vielfältige Weise den Nachwuchs in und um Wismar. Nach Vereinsangaben profitieren jährlich etwa 1200 Kinder und Jugendliche von den Spenden.

Für Michael Gröger, der beim Holzunternehmen Ilim Timber auf dem Haffeld arbeitet, geht auch eine stressige Zeit zu Ende. Immer sonntags trudelten die Laufergebnisse nach und nach ein. Der Schatzmeister hat alles in eine Excel-Tabelle eingetragen. „Ich habe das gerne gemacht, ist ja für eine gute Sache“, so der Freizeitsportler, der auch Badminton spielt und Fitnesskurse besucht.

„ Wismar läuft“ läuft voran

Ins Leben gerufen wurde die Aktion am 1. November. Damals wurde der zweite Lockdown verkündet. Fitnessstudios mussten schließen. Ute Junge, die auch im Wonnemar Fitnesskurse leitet, schrieb im Chat der Laufgruppe „ Wismar läuft“: „Aufgrund von Corona bleibt uns ja leider nur die Möglichkeit, laufen zu gehen. Lasst uns daraus gleich eine gute Sache machen. Dann bleiben wir nicht nur sportlich, sondern sehen dazu pünktlich zu Weihnachten auch noch toll aus. Pro Kilometer spenden wir etwas Geld für einen guten Zweck.“

Die Gruppe „ Wismar läuft“ gibt es seit fünf Jahren. Es wird zusammen trainiert und gefeiert. Jährlicher Höhepunkt ist ein sportlicher Ausflug. Diese führten bisher nach Köln, Dresden, Magdeburg und Berlin. Die Tour zum Rennsteig mit dem legendären Lauf fiel 2020 Corona zum Opfer.

1048 Kilometer von den PSV-Fußballern

Der Spendenlauf-Aktion haben sich viele weitere Läufer angeschlossen. So meldete sich Marco Rohloff, Fußballtrainer der 1. Herren des PSV Wismar in der Landesliga West: „Wir würden bei der Aktion sehr gerne mitmachen. Aufgrund der aktuellen Corona-Auflagen halten sich unsere Spieler individuell mit von mir aufgegebenen Trainingsplänen fit.“ Läufe mit Tempowechseln und Zeitvorgaben zählten zum Programm. Bis zur Trainingspause vor zwei Wochen steuerten die PSV-Fußballer 1048 Kilometer bei.

Für den Dorf Mecklenburger René Juhnke war der Spendenlauf die Motivation, im elften Jahr in Folge einen Marathon zu laufen. Unter Corona-Bedingungen, ohne Zuschauer und Mitstreiter, ist er zwischen der Wiege von Mecklenburg und Gägelow 42,3 Kilometer in vier Stunden und 22 Minuten gelaufen.

Gelaufen sind Birte und Michael Gröger, Britta von Thien, Maik Bartmann, Daniela und Peter Holdt, Kathi und René Juhnke, Iren Burmeister, Holger Voß, Ingo Pontow, Ute und Frank Junge, Andreas Schäfer, Marlind, Bernd, Nicole und Patrick Schöne, Andreas Karau, Silke und Maik Ohlerich, Anja Engel, Ralf Lorber, Sebastian Baum, Antonina Schauland, Andreas Knothe, Andrea Bruer, Andrea Zimmermann, Christiane und Mirco Lenz, Kathrin und Heiko Hoffmann, Ines Haake, Andreas Eritt, Jaqueline Gromelski, Heike Dellmann, Petra und Sandro Münse, Dorina Menzel, Katja Schuster, Katrin Oettle, Alison Schulte, Stefan Vogel, Hendrik Seidelmann, Maria Hautmann, von den PSV-Fußballern Marco Rohloff, Marcel Lewerenz, Robin Leu, Till Lawrenz, Robert Riebschläger, Matthias Fink, Tony Levetzow, Maxi Voß, Kevin Riebschläger, Daniel Grundmann, Steven Bardales, Daniel Lübbe, Daniel Gertz, Maxe Gruntzel, Bob Henschel, Lares Kodanek, Tom Körner, Malte Nicolai, Danielo Schwarz, Nico Taudte, Alex Taudte, Kevin Hey, Paul Raffel, Steven Günther und die Handballfrauenmannschaft der TSG Wismar.

Ingo Pontow läuft 522 Kilometer

Am weitesten von Wismar entfernt sind Patrick und Nicole Schöne gelaufen. 244 Kilometer hat das junge Glück im Raum Frankfurt am Main absolviert. Im Sommer hatten die beiden in Wismar geheiratet. Die Eltern, Marlind und Bernd Schöne, waren parallel in Wismar aktiv.

Inoffizieller Gewinner nach sechs Wochen ist Ingo Pontow vom Phönix Kampfkunstverein Wismar. Imposante 522 Kilometer hat er zurückgelegt. Andreas Schäfer schaffte 419 Kilometer, Silke Ohlerich 354 Kilometer.

