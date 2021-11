Der einjährige Labradoodle Hugo wäre perfekt für den kleinen Ben, der an einer Krankheit leidet und als Pflegekind auf dem Lottihof in Seefeld lebt. Derzeit befindet sich Hugo noch in Therapiehundausbildung im Hundezentrum in Lalendorf. Doch nur wenn die 30 000 Euro, die Hugos Ausbildung kostet, auch wirklich zusammenkommen, kann der Hund im kommenden Sommer ganz zu Ben ziehen.